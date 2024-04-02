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Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий

Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий

Автор:
02 апреля 2024 13:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   Фотографии   винтаж   интересное   ретро   ретро фото   снимки   старые снимки   старые фото   фото   
1976
31

Посмотреть исторические кадры — это почти как воспользоваться машиной времени. Старые фото переносят нас в прошлое, и многое о нём рассказывают, открывая его разные стороны, культуру, людей и события. Взглянем на несколько ретро-фотографий, которые дают новый взгляд на давно ушедшие времена.

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Джейкоб Миллер - ветеран Гражданской войны в США. Его ранили во время битвы при Чикамоге, которая проходила 19—20 сентября 1863 года.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Фотографии   винтаж   интересное   ретро   ретро фото   снимки   старые снимки   старые фото   фото   
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36k
Юрий Час назад
п. 14

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8k
Marlboro 59 секунд назад
Б-безопасность. Главное шлем одел :)
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21k
Luc72 2 минуты назад
Было уже когда то здесь.
Фактически ему пробило кость пазухи, а не черепа (хотя, технически это тоже кость черепа, просто двойная
), иначе ничего оттуда не повыпадало бы...
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7k
Lexx 4 минуты назад
25. Человеческий жир плавится при 15 С и при температуре тела человека и так является жидким.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1657 постов (1596 в горячем)

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