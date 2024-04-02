Вернёмся в прошлое: 30 интересных ретро-фотографий

Посмотреть исторические кадры — это почти как воспользоваться машиной времени. Старые фото переносят нас в прошлое, и многое о нём рассказывают, открывая его разные стороны, культуру, людей и события. Взглянем на несколько ретро-фотографий, которые дают новый взгляд на давно ушедшие времена.
3. Эмма Лилиан Тодд, изобретательница-самоучка. Считается первой женщиной в мире, спроектировавшей и построившей свой собственный самолет. Фото 1909 года
6. Ветерана войны Джейкоба Миллера ранили в лоб 19 сентября 1863 года. Он прожил с открытой пулевой раной много лет, а последние кусочки пули выпали из раны спустя 31 год
Джейкоб Миллер - ветеран Гражданской войны в США. Его ранили во время битвы при Чикамоге, которая проходила 19—20 сентября 1863 года.
8. Сотрудницы виниловой фабрики Хейса упаковывают пластинки The Beatles, 1965 год (альбом Rubber Soul)
10. Инженер Карен Лидли работает над аналоговыми компьютерами в космическом подразделении General Dynamics, 1964 год
16. Инженер Говард Хьюз испытывает радиоуправляемую модель самолета Spruce Goose в Калифорнии, 1947 год
20. Почтальон с ребёнком в почтовой сумке, 1913 год. Тогда было законно отправлять детей через почтовую службу США
21. Актёр Кирк Дуглас поднимает своих сыновей, Джоэла и Майкла, во время тренировки. Фото 1955 года
22. Мотогонщик Роланд Фри лежит на своём мотоцикле на солончаках Бонневиль, США. Тогда он побил мировой рекорд скорости. 13 сентября 1948 года
28. Мартин Лаурелло - артист цирка, который мог поворачивать голову на 180 градусов. 1938 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Фактически ему пробило кость пазухи, а не черепа (хотя, технически это тоже кость черепа, просто двойная), иначе ничего оттуда не повыпадало бы...