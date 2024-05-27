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30 любопытных ретро-кадров, которые рассказывают о прошлом

30 любопытных ретро-кадров, которые рассказывают о прошлом

Автор:
27 мая 2024 20:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Фотографии   интересное   исторические фото   история   ретро фото   ретро фотографии   старые кадры   старые фото   фото   
1449
31

Фотография — иногда как машина времени. Ретро-кадры могут многое рассказать о прошлом: благодаря им мы видим исторические события и эпохи с разных сторон, по-новому погружаясь в них. В этой подборке — интересные кадры разных персон, вещей и событий, которые многое рассказывают о прошлом.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   интересное   исторические фото   история   ретро фото   ретро фотографии   старые кадры   старые фото   фото   
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8  комментариев
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276
golubtcov31@mail.ru Час назад
Это не дамы, а какие-то педро и гомесы!
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520
0ptimist 49 минут назад
Интересно, женщине удобно по Альпам в платье ползать?
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7
Татьяна Час назад
Комментарий к фото
Это не дамы. Это мужчины, одетые в дамские платья.
Бразилия тоже под сомнением)
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3k
Александр Час назад
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АнтонПолднев 2 часа назад
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1734 поста (1674 в горячем)

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