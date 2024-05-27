30 любопытных ретро-кадров, которые рассказывают о прошлом

Фотография — иногда как машина времени. Ретро-кадры могут многое рассказать о прошлом: благодаря им мы видим исторические события и эпохи с разных сторон, по-новому погружаясь в них. В этой подборке — интересные кадры разных персон, вещей и событий, которые многое рассказывают о прошлом.
1. Снимок французского иллюзиониста Анри Робина с "привидением" в двойной экспозиции, 1863 год
2. "Антарктида", фото Герберта Джорджа Понтинга, 1911 год
3. Невеста покидает недавно разбомбленный дом в Лондоне, 4 ноября 1940 года
4. Портрет Хэтти Том, коренной американки племени апачи, 1899 год
5. Солдат Первой мировой войны со своим маленьким другом
6. Обладательница премии "Самая устрашающая женщина Великобритании" в 1883 году
7. Японская открытка с изображением женщины с котёнком, 1907 год
8. Три женщины на улицах города Маршалл, Техас, США, 1899 год
9. Снимок женщины викторианской эпохи, 1880-е годы
10. "Мирный поцелуй", Лондон, 1905 год
11. Женщины-пожарные в Лондоне, 1916 год
12. Французский кот, 1912 год
13. Женщина-масон в Берлине, 1910 год
14. Луи Кулон, французский металлург, в 1890 году
15. Викторианская дама с длинными волосами, 1890-е годы
16. Портрет мальчика с кошкой, 1890-е годы
17. Портрет американского фотографа Амелии ван Бюрен, 1880-е годы
18. Альпинисты в Альпах, 1900-е годы
19. Наряженные дамы в Бразилии, 1913 год
20. Ещё одна викторианская дама, город Вена, около 1890 года
21. Французская актриса Арлетт Доржер (1880 – 1965)
22. Жуткий Санта Клаус из 1900-х годов
23. Русская великая княгиня Елизавета Фёдоровна, 1890-е годы
24. Мать вырывает зуб своему сыну, Нью-Йорк, 1897 год
25. Гейша Томигику, 1910-е годы, Япония
26. Две девочки стирают одежду в Лондоне, 1901 год
27. Девушка на улицах Катерхема, Англия, 1894 год
28. Лондонский бар, 1893 год
29. Жутковатый снимок двух сестёр, 1890 год
30. Российская императрица Мария Фёдоровна и английская королева Александра в своём доме Хвидёре в Дании. Снимок конца 1900-х годов
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— переведено специально для fishki.net
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Бразилия тоже под сомнением)