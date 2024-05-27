30 любопытных ретро-кадров, которые рассказывают о прошлом

Фотография — иногда как машина времени. Ретро-кадры могут многое рассказать о прошлом: благодаря им мы видим исторические события и эпохи с разных сторон, по-новому погружаясь в них. В этой подборке — интересные кадры разных персон, вещей и событий, которые многое рассказывают о прошлом.