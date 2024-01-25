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«Всю эту содомию нужно запрещать законодательно»: России планируют запретить треш-стримы

«Всю эту содомию нужно запрещать законодательно»: России планируют запретить треш-стримы

Автор:
25 января 2024 15:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   блогеры   депутаты   запрет   трансляция   треш-стрим   
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Закон в I чтении уже приняли в Госдуме. Блогеров, желающих пошалить в прямом эфире, ждёт крупный штраф и конфискация оборудования.

Треш-стрим - это когда блогер запускает прямой эфир на Ютубе, Твиче или другой платформе. И начинает творить лютую дичь: дерётся со своими гостями, орёт матом и оскорбляет своих же зрителей, напивается в хлам и начинает громить квартиру. И на такое зрелище собирается немалая аудитория, которая присылает стримеру деньги.

Среди этих граждан выделялось несколько фигур - процветающих за счёт своих поклонников. Например, Мэлстрой: он регулярно собирал многолюдные тусовки на съемных квартирах и приглашал туда девушек не самого тяжёлого поведения. Всё, кроме самого заключительного этапа с барышнями, зрители наблюдали в прямом эфире. В основном, там все напивались и ругались. А потом стример избил одну из «ночных бабочек» в прямом эфире и на этом его карьера закончилась.

Впрочем, с карьерой его коллег по «опасному бизнесу» теперь тоже будет не очень - сегодня в Госдуме в I чтении приняли закон о запрете треш-стримов. Заодно ведение треш-стрима станет отягчающим обстоятельства при других преступлениях: в том числе побои, истязание, угрозы убийством, похищение, использование рабского труда и убийство. А руководство соцсетей обязано мониторить контент и удалять запрещенные стримы.

Фрагмент обсуждения этой инициативы:

Как заявили парламентарии, закон позволит «обезопасить детей от нежелательного контента и обеспечит суверенитетом информационное пространство».

За проведение треш-стрима хотят штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей и  конфисковывать у блогера оборудование. Ко второму чтению в законопроект могут внести поправки, например, увеличить сумму штрафа. Или ещё сильней ужесточить санкции за треш в прямом эфире - изначально говорили о ещё большей ответственности, вплоть до уголовного срока.

Источник:

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Метки: Видео   Госдума   блогеры   депутаты   запрет   трансляция   треш-стрим   
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12  комментариев
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29k
AzuveR Час назад
Нужно запретить не только треш-стримов, но и инфоцыган .
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42k
Example 6.2.6 5 минут назад
Если их запретить, то как дегенераты смогу всем показать, что они - дегенераты? А то ж только окружающие люди будут в курсе. Ну и собственно, люди сами на камеру наговаривают и творят дичь на статью.. если уж есть желание бороться с такими стримерами - на основании фрагмента видео, можно предъявлять обвинения и сажать суток на 15 минимум.
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42k
Сергей 6 минут назад
""и конфисковывать у блогера оборудование"", руки им поотрубать, чтоб, неповадно было.
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4k
Руслан 7 минут назад
Надо парочке трэш-стримеров отрезать ухо в прямом эфире, к примеру. Заходят люди в масках, крепко держат и отрезают ухо. При необходимости - оба уха. И всё это в прямом эфире. И обещание сделать тоже самое коллегам по цеху этого стримера. Думаю, сразу прекратится такое явление.
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5k
Феликс Дзержинский 50 минут назад
Большинство треш-стримов ведутся из СФ, ГД, правительства и СМИ.
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35k
Fat Lynx 59 минут назад
Надо запретить долб0*б0в... На всех уровнях.
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34k
Ego sum qui sum Час назад
Зачем это запрещать? Разве это не лучший способ отлавливать этих дегенератов? Сами ж светятся
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August

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