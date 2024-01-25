«Всю эту содомию нужно запрещать законодательно»: России планируют запретить треш-стримы

Треш-стрим - это когда блогер запускает прямой эфир на Ютубе, Твиче или другой платформе. И начинает творить лютую дичь: дерётся со своими гостями, орёт матом и оскорбляет своих же зрителей, напивается в хлам и начинает громить квартиру. И на такое зрелище собирается немалая аудитория, которая присылает стримеру деньги.

Среди этих граждан выделялось несколько фигур - процветающих за счёт своих поклонников. Например, Мэлстрой: он регулярно собирал многолюдные тусовки на съемных квартирах и приглашал туда девушек не самого тяжёлого поведения. Всё, кроме самого заключительного этапа с барышнями, зрители наблюдали в прямом эфире. В основном, там все напивались и ругались. А потом стример избил одну из «ночных бабочек» в прямом эфире и на этом его карьера закончилась.