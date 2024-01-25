Золотистый ретривер: почему эта порода идеальна только со стороны?

Сколько всего пишут про эту породу! И супер умные, и защитники, и чуть ли не завтрак в постель умеют готовить. Но давайте честно, среди собачьего общества голден ретривер — это та самая блондинка из анекдотов. Да, очень классно, когда рядом вечно весёлая и озорная собака. Особенно классно, когда она не твоя, и все шуточки-пакости разгребать тоже не тебе. Но готовы ли вы сами лет 10-15 жить с беззаботным дуралеем?