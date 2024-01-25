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Золотистый ретривер: почему эта порода идеальна только со стороны?

Золотистый ретривер: почему эта порода идеальна только со стороны?

Автор:
25 января 2024 07:24
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   животные   золотистый ретривер   порода   ретривер   собака   
1941
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Золотистый ретривер - дружелюбная порода собак, которая относительно легко поддается дрессировке. Казалось бы, идеальный питомец. Однако ложка дёгтя всё же есть.

Сколько всего пишут про эту породу! И супер умные, и защитники, и чуть ли не завтрак в постель умеют готовить. Но давайте честно, среди собачьего общества голден ретривер — это та самая блондинка из анекдотов. Да, очень классно, когда рядом вечно весёлая и озорная собака. Особенно классно, когда она не твоя, и все шуточки-пакости разгребать тоже не тебе. Но готовы ли вы сами лет 10-15 жить с беззаботным дуралеем?

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Голден, или золотистый ретривер, — шотландская порода издревле охотничьих, а сейчас почти универсальных собак. Последние лет 30 золотники стабильно занимают лидирующие места в мировых топах самых популярных, умных и востребованных пород. Не важно, какой запрос вы введёте в поисковик: от «лучшие собаки для ребёнка» до «грозные охранники загородного поместья», в первых же ссылках будет информация про голден ретриверов. Но действительно ли эта порода собачьих блондинок так хорошо подходит под любой вид деятельности?

Конечно же нет. Более того, они даже не любой семье подойдут, ведь это не мифическая идеальная во всём собака, а вполне реальная порода со своим характером, потребностями и заморочками. И чтобы лучше их понять, давайте обратимся к истории.

Всё началось с 1860-х годов. Заводчикам потребовалось чуть меньше 100 лет, чтобы создать голден ретриверов, и в 1913 году порода стала практически самостоятельной. Но слава пришла к ним не сразу. Изначально ретриверов заводили охотники ради охоты. Собаки славятся своей «мягкой пастью», то есть способностью подать добычу человеку с ружьём с минимальными повреждениями на тушке. К тому же у животин есть густой и плотный мех — идеальный вариант для работы в холодной воде. Однако в Европе 19-20 веков было предостаточно хороших охотничьих пород, так что, даже несмотря на пасть и шерсть, голдены не завоевали сердца масс.

Всё произошло уже в нашем веке, когда собака стала не только помощником, но и просто компаньоном. Народ быстро приметил голденов среди всей остальной своры шерстяных охотников. Ну ещё бы! Во-первых, они красивые — золотистый слегка волнистый мех, правильные пропорции, сглаженные углы и выражение абсолютного счастья на моське. Во-вторых, эти собаки очень весёлые и жизнерадостные, словно маленькое меховое солнышко на поводке. А ещё они дружелюбные, озорные и дурачливые. За это их обожают дети и... не очень-то любят некоторые взрослые.

Потому что одно дело, когда чья-то собака веселится и прыгает. Другое дело, когда это ваш личный пёс постоянно дурит, бесится и веселится без повода. Ему просто было прикольно — он съел диван, уронил все цветы, облизал кота, содрал обои, позавтракал и продолжил свой нелегкий трудовой день в том же ритме. Вопреки всем заверениям заводчиков, золотинки не рождаются уже умными — они рождаются весёлыми и озорными. И нет, бобики при этом не понимают, каким образом веселиться можно, а каким — нет.

Если вы решитесь завести голдена, ни в коем случае нельзя вестись на его солнечное обаяние. Стоит спустить на тормозах его первые приколы, и через годик вы получите хоть и забавную, но абсолютно неуправляемую собаку. И тогда уже станет не до шуток: разыгравшийся лось под 30 кг с хвостиком может нанести серьезный ущерб. Особо избалованные и прикусить могут.
Если же вложить в воспитание пса чуть больше внимания и строгости, можно получить прекрасное сочетание счастья и работоспособности.

Всеми прекрасными качествами этой породы умело пользуются мировые кинологи, используя голденов для поисково-спасательных работ, обнаружения запрещёнки, помощи слепым и несчастным. И работают бобики не хуже с овчарок и лабрадоров. Только веселее!

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Метки: Пёс   животные   золотистый ретривер   порода   ретривер   собака   
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21k
alexis 41 минуту назад
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11k
Бендер Родригес 8 минут назад
Ну короче, вывод из топика - самый большой минус этого собакена - хозяин дуралей! Всë, больше минусов нет.
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13k
Павел Бреусов 9 минут назад
Любое животное, живущее с человеком в качестве компаньоном, нуждается в воспитании и дрессуре. Хоть чихуахуа, хоть алабай.
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69
Liberman Полчаса назад
Так то, любое животное надо воспитывать, прививать ему рамки дозволенного, требовать выполнения определенных действий.
С какими то породами это происходит легче, с какими то тяжелее.
У меня кошка - знает команду прекращения/остановки действия и возвращению на "базу" , команда произносится низким голосом "Изя_бляяяяя".
Очень смешно картина выглядит, когда лезет греться на аудио стойку : подходит (на полусогнутых, типа это не она.смотрит искоса(заметили ее поползновение или нет) и ждёт этой команды, типа ну уж если ща скажут - пойду другое место искать)))
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2k
Жирный бот Полчаса назад
Х.з, любую собаку нужно дрессировать иначе будет непослушным дурачком..но в случае с ретривером, хотя бы добрым)
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3k
Кирилл Полчаса назад
собака как собака, как и любая другая требующая воспитания, любви и ухода.
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5k
Elena Ki 45 минут назад
У нас была умненькая. Находила потеряшек, других собачек, которые убежали от хозяев. Нашла нам черепаху и канарейку. Редко лаяла. Один раз в дом залетела оса, собака увидела, сказала Гав!, села на попу и смотрит на меня удивлённо - что это было, я не поняла? В другой раз она спала на балконе, а внизу проезжал и ужасно гремел мусороуборщик. Она подпрыгнула, забилась в угол, но при этом рычала - охраняла свой дом. Жалко, что живут они мало.
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