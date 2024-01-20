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Нестандартные пёсики, которые стали результатом скрещивания разных пород

Нестандартные пёсики, которые стали результатом скрещивания разных пород

Автор:
20 января 2024 18:50
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Пёс   вид   гибрид   особенность   помесь   порода   собака   экстерьер   
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В последнее время люди подостыли к некогда модным и даже экзотическим породам собак и хотят чего-то особенного и удивительного.

Спрос рождает предложение, поэтому заводчики вывели несколько оригинальных гибридов. Некоторые пока даже не признаны самостоятельными породами в официальном порядке. Но интерес такие собаки точно вызывают.

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Выведена путём скрещивания миниатюрного пуделя и вельш-корги. Собачку отличает энергичность и высокий интеллект.

Метис чихуахуа и бигля (декоративная и охотничья породы). Экстерьер, что характерно для метисов, может быть разным. А вот дружелюбие и игривость – характерные практически для всех черты.

Результат скрещивания йоркширского терьера и чихуахуа – это чорки. Во внешности преобладают черты йорка. Окрас чаще чёрный или золотистый. А характер у милахи сочетает высокий интеллект и безграничное упрямство, что надо учитывать при выборе этого гибрида.

Помесь чихуахуа и мопса перенимает лучшие черты от обоих родителей. Обычно такие пёсики игривые, но при этом очень верные и ориентированные на человека.

Помесь очень популярных пород – золотистого ретривера и лабрадора – это возможность приобрести энергичного, дружелюбного и отлично обучаемого друга.

Помесь померанского шпица с сибирским хаски – относительно молодой дизайнерский гибрид. Делится на несколько типов, не имеет чётких стандартов. В целом идеальный семейный пёс и отличный компаньон для тех, кто не может завести хаски из-за размеров и упрямого характера.

Результат скрещивания шнауцера и пуделя. Миниатюрный плюшевый симпатяга очень умный, а бдительность делает шнуделей образцовыми сторожами.

Выведен в результате скрещивания трёх пород, в числе которых аляскинский маламут, сибирский хаски и немецкая овчарка. Собака крупная, своенравная, энергичная, нуждается в свободном пространстве и ранней социализации.

Метис корги и немецкой овчарки из-за специфической внешности не слишком популярен. Но активность, обучаемость и покладистость делают его идеальным семейным питомцем. Периодически демонстрируемое упрямство хорошо корректируется правильной дрессурой.

Метис хаски и лабрадора интересен непредсказуемостью. Никто не может заранее предсказать, каким получится щенок. При выборе такой собаки важно учитывать доминирование в характере обычного для хаски упрямства. Но при этом порода очень дружелюбная и преданная.

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Метки: Животное   Пёс   вид   гибрид   особенность   помесь   порода   собака   экстерьер   
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14  комментариев
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905k
А.Берестенко 58 минут назад
А как у них со здоровьем? Суммировали все болячки всей родни?
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2k
КАКАнгел 5 минут назад
я этого не очень понимаю и не одобряю. есть чистые проверенные породы а метисы не стабильны и всегда получаются разные и не факт что унаследуют лучшие черты породы- а вот гибриды с лайками вообще штука сложная - особенность лайки , особенно ездовых заполятные это звуковое оповещение о своем нахождение - воют они громко ровно и долго - если ночью в тундре это плюс и одна из линий отбора -слышно где собаки и стойбище то в квартире это блин неудобно .
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90k
Доктор Джонс 16 минут назад
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24k
SolomonA Полчаса назад
Помски... Хаски - 50-60 см рост, шпиц - 20-30 см... Интересно - кто в этой смеси мама, кто папа? Если шпиц - папа - как он допрыгнул? Если шпиц - мама - как ее не разорвало?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−7
26k
ЦСКА 48 минут назад
Однажды мы удачно скрестили болонку и афганку....Получилась новая порода-болванка!
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90k
Доктор Джонс 50 минут назад
Чихуахуа и бигль... Но как?
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3k
Carex 52 минуты назад
По мне это все двортерьеры.
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