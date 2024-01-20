Нестандартные пёсики, которые стали результатом скрещивания разных пород

В последнее время люди подостыли к некогда модным и даже экзотическим породам собак и хотят чего-то особенного и удивительного.
Спрос рождает предложение, поэтому заводчики вывели несколько оригинальных гибридов. Некоторые пока даже не признаны самостоятельными породами в официальном порядке. Но интерес такие собаки точно вызывают.
Выведена путём скрещивания миниатюрного пуделя и вельш-корги. Собачку отличает энергичность и высокий интеллект.
Метис чихуахуа и бигля (декоративная и охотничья породы). Экстерьер, что характерно для метисов, может быть разным. А вот дружелюбие и игривость – характерные практически для всех черты.
Результат скрещивания йоркширского терьера и чихуахуа – это чорки. Во внешности преобладают черты йорка. Окрас чаще чёрный или золотистый. А характер у милахи сочетает высокий интеллект и безграничное упрямство, что надо учитывать при выборе этого гибрида.
Помесь чихуахуа и мопса перенимает лучшие черты от обоих родителей. Обычно такие пёсики игривые, но при этом очень верные и ориентированные на человека.
Помесь очень популярных пород – золотистого ретривера и лабрадора – это возможность приобрести энергичного, дружелюбного и отлично обучаемого друга.
Помесь померанского шпица с сибирским хаски – относительно молодой дизайнерский гибрид. Делится на несколько типов, не имеет чётких стандартов. В целом идеальный семейный пёс и отличный компаньон для тех, кто не может завести хаски из-за размеров и упрямого характера.
Результат скрещивания шнауцера и пуделя. Миниатюрный плюшевый симпатяга очень умный, а бдительность делает шнуделей образцовыми сторожами.
Выведен в результате скрещивания трёх пород, в числе которых аляскинский маламут, сибирский хаски и немецкая овчарка. Собака крупная, своенравная, энергичная, нуждается в свободном пространстве и ранней социализации.
Метис корги и немецкой овчарки из-за специфической внешности не слишком популярен. Но активность, обучаемость и покладистость делают его идеальным семейным питомцем. Периодически демонстрируемое упрямство хорошо корректируется правильной дрессурой.
Метис хаски и лабрадора интересен непредсказуемостью. Никто не может заранее предсказать, каким получится щенок. При выборе такой собаки важно учитывать доминирование в характере обычного для хаски упрямства. Но при этом порода очень дружелюбная и преданная.
Источник:
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