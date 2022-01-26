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Лабрадор: компаньон, друг, защитник

Лабрадор: компаньон, друг, защитник (4 фото)

Автор:
26 января 2022 10:52
Сообщество : Животные
Метки: качество   лабрадор   пес   порода   почемучка   преимущество   ретривер   собака   
94
4

Почему лабрадоры пользуются такой популярностью во всем мире, и какие нюансы надо знать о породе, прежде чем окончательно на ней остановиться?

В последнее время эти собаки стабильно входят в десятку самых популярных пород. Они контактные, выносливые, умные, ориентированы на человека. И это далеко не полный перечень их качеств. Изначально лабрадор-ретривер выводился в качестве подружейной собаки. Эти псы обладают так называемым мягким хватом (ртом), что позволяет им подносить разные предметы, в том числе дичь, без ущерба. Собака спокойно принесет яйцо, не раздавив скорлупу.


 Но отличие от других охотничьих пород, к примеру, борзых или гончих, инстинкт поиска добычи у них не доминирует над разумом. Представители этой породы способны запомнить порядка 200 команд и несколько десятков маршрутов. Именно поэтому большая часть собак-поводырей для незрячих, а также сиделок для обездвиженных людей – это именно лабрадоры.

После специального курса обучения пса спокойно можно натренировать на охрану. Высокий интеллект позволяет ему даже принимать оптимальные самостоятельные решения в критической ситуации. Излишней агрессией ретривер не отличается, поэтому нападать не будет. Но защищать объект станет всеми силами, вплоть до цены в собственную жизнь.

Неприхотливость и умение хорошо плавать позволяют использовать собак при проведении спасательных операций на воде, а прекрасное чутье – при работе на таможне и в полиции.

Как уже было сказано, собака очень контактная, и ее обожают дети. Эти чувства взаимны, и псы не просто терпят выходки младших членов семьи, а действительно искренне и от души играют с детворой, испытывая не меньшее удовольствие. А с учетом внушительных габаритов пес при условии обучения станет отличной нянькой, под присмотром  которой можно будет оставлять ребятню во дворе.


Итак, представители этой породы:

- активные;

- темпераментные;

- сильные;

- преданные;

- сообразительные;

- общительные;

- умные;

- игривые;

- покладистые;

- выносливые;

- артистичные.

Среди минусов следует выделить следующие:

- неуклюжесть и желание портить вещи от скуки;

- необходимость много гулять с питомцем и вообще уделять ему много времени;

- чрезмерная доверчивость;

- повышенный аппетит и склонность к выпрашиванию еды и лакомств;

- сильная линька;

- способность манипулировать хозяином при неправильном воспитании.


 Псы подходят для содержания в доме или вольере, поскольку в условиях обычной квартиры им будет тесновато. Лабрадоры практически всегда в отличном настроении, активны и готовы поддержать хозяина в любых начинаниях. Основной момент, который надо учитывать при выборе, это необходимость уделять питомцу действительно много времени, поскольку в одиночестве он будет грустить, безобразничать, тосковать и чувствовать себя несчастной собакой. Тогда как она создана, чтобы своим жизнелюбием, активностью и дружелюбием дарить счастье хозяину и быть от этого счастливой.

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Метки: качество   лабрадор   пес   порода   почемучка   преимущество   ретривер   собака   
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10k
Kostick 47 минут назад
много разных собак было. но если у вас маленькие дети, то лучше лабрика может быть только лабрик.
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20k
kamanch 18 минут назад
Замечательные фото Золотистых Ретриверов.
А лабродры есть?
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2k
Lovels Travel 24 минуты назад
А вот поесть они горазды )) Причем, до обжорства.
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313
Zmey Gorynych 36 минут назад
Ну, охранник из лабрика так себе. Зализать может.... А вот насчет подружейки - факт. Мы с ним на даче утей-подранков набирали только так, когда охоту открывали. Собаки боятся фейерверков - а этот к окошку -где? кто? ))))))
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