Но отличие от других охотничьих пород, к примеру, борзых или гончих, инстинкт поиска добычи у них не доминирует над разумом. Представители этой породы способны запомнить порядка 200 команд и несколько десятков маршрутов. Именно поэтому большая часть собак-поводырей для незрячих, а также сиделок для обездвиженных людей – это именно лабрадоры.

После специального курса обучения пса спокойно можно натренировать на охрану. Высокий интеллект позволяет ему даже принимать оптимальные самостоятельные решения в критической ситуации. Излишней агрессией ретривер не отличается, поэтому нападать не будет. Но защищать объект станет всеми силами, вплоть до цены в собственную жизнь.

Неприхотливость и умение хорошо плавать позволяют использовать собак при проведении спасательных операций на воде, а прекрасное чутье – при работе на таможне и в полиции.

Как уже было сказано, собака очень контактная, и ее обожают дети. Эти чувства взаимны, и псы не просто терпят выходки младших членов семьи, а действительно искренне и от души играют с детворой, испытывая не меньшее удовольствие. А с учетом внушительных габаритов пес при условии обучения станет отличной нянькой, под присмотром которой можно будет оставлять ребятню во дворе.