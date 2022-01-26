Почему лабрадоры пользуются такой популярностью во всем мире, и какие нюансы надо знать о породе, прежде чем окончательно на ней остановиться?
В последнее время эти собаки стабильно входят в десятку самых популярных пород. Они контактные, выносливые, умные, ориентированы на человека. И это далеко не полный перечень их качеств. Изначально лабрадор-ретривер выводился в качестве подружейной собаки. Эти псы обладают так называемым мягким хватом (ртом), что позволяет им подносить разные предметы, в том числе дичь, без ущерба. Собака спокойно принесет яйцо, не раздавив скорлупу.
Но отличие от других охотничьих пород, к примеру, борзых или гончих, инстинкт поиска добычи у них не доминирует над разумом. Представители этой породы способны запомнить порядка 200 команд и несколько десятков маршрутов. Именно поэтому большая часть собак-поводырей для незрячих, а также сиделок для обездвиженных людей – это именно лабрадоры.
После специального курса обучения пса спокойно можно натренировать на охрану. Высокий интеллект позволяет ему даже принимать оптимальные самостоятельные решения в критической ситуации. Излишней агрессией ретривер не отличается, поэтому нападать не будет. Но защищать объект станет всеми силами, вплоть до цены в собственную жизнь.
Неприхотливость и умение хорошо плавать позволяют использовать собак при проведении спасательных операций на воде, а прекрасное чутье – при работе на таможне и в полиции.
Как уже было сказано, собака очень контактная, и ее обожают дети. Эти чувства взаимны, и псы не просто терпят выходки младших членов семьи, а действительно искренне и от души играют с детворой, испытывая не меньшее удовольствие. А с учетом внушительных габаритов пес при условии обучения станет отличной нянькой, под присмотром которой можно будет оставлять ребятню во дворе.
Итак, представители этой породы:
- активные;
- темпераментные;
- сильные;
- преданные;
- сообразительные;
- общительные;
- умные;
- игривые;
- покладистые;
- выносливые;
- артистичные.
Среди минусов следует выделить следующие:
- неуклюжесть и желание портить вещи от скуки;
- необходимость много гулять с питомцем и вообще уделять ему много времени;
- чрезмерная доверчивость;
- повышенный аппетит и склонность к выпрашиванию еды и лакомств;
- сильная линька;
- способность манипулировать хозяином при неправильном воспитании.
Псы подходят для содержания в доме или вольере, поскольку в условиях обычной квартиры им будет тесновато. Лабрадоры практически всегда в отличном настроении, активны и готовы поддержать хозяина в любых начинаниях. Основной момент, который надо учитывать при выборе, это необходимость уделять питомцу действительно много времени, поскольку в одиночестве он будет грустить, безобразничать, тосковать и чувствовать себя несчастной собакой. Тогда как она создана, чтобы своим жизнелюбием, активностью и дружелюбием дарить счастье хозяину и быть от этого счастливой.
Источник:
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А лабродры есть?