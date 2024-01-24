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Его растили как собаку, но он смог исцелиться

Его растили как собаку, но он смог исцелиться

Автор:
24 января 2024 21:58
Сообщество : Истории
Метки: воспитание   дети   жестокое обращение   интересное   психиатрия   психология   родители   
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Американский психотерапевт Брюс Перри занимался детьми с тяжёлыми случаями посттравматичного синдрома (ПТСР) - видели убийство, выросли в секте, видели насилие или же сами были жертвами насилия.

Он выпустил книгу "Мальчик, которого растили как собаку", где привёл в пример десять историй своих пациентов, сопровождая их комментариями для педагогов, психологов и родителей, как помочь маленьким людям справиться с тяжёлыми травмами.
В его практике действительно был случай, так называемого, ребёнка-маугли, которого он смог исцелить. Мальчик провёл в клетке и на цепи целых пять лет.

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Мамой Джастина была пятнадцатилетняя девушка, сбросившая заботу о ребёнке на его бабушку. Женщина страдала ожирением и когда мальчику было 11 месяцев она умерла. С Джастином остался партнёр женщины - 60-летний Артур. Работники опеки попросили его временно позаботиться о Джастине, пока они ищут ему место.
Есть предположение, что Артур страдал слабой формой умственной отсталости, плюс он абсолютно ничего не знал о том, как воспитывать детей.

Артур не был жестоким. Он, как мог, заботился о Джастине - кормил его, переодевал, но не делал всего остального, что делают родители с младенцами. На протяжении пяти лет ребёнок жил в клетке с собаками и вёл себя ровно также, как и они. Ведь с ним обращались точно также, как с его пушистыми друзьями.

У Перри была задача выяснить, а способен ли Джастин развиваться, или же этот потенциал уже навсегда утрачен. Нужно было понять, могут ли нейронные системы заново переформатироваться, если содержать малыша в безопасной и понятной среде.
Для общения с Джастином было отобрано минимальное количество сотрудников, чтобы снять с него сенсорную перегрузку. И постепенно стали вводить в расписание трудотерапию, физиотерапию и речевую. Ежедневно один из психиатров работал с Джастином, Перри также регулярно приходил к нему. И... улучшение стало ощутимым и заметным.

Каждый новый день Джастин делал успехи и, что было очень важным, перестал бояться. Он перестал пачкаться в собственных экскрементах, перестал бросаться едой, стал осознанно улыбаться и было видно, что малыш явно понимает некоторые словесные указания.

При том, что повадки собак всё равно пока оставались, иногда он мог реагировать на незнакомых людей точно также, как испуганный пёс - сначала пятился, потом медленно подходил и снова пятился назад.

Коллеги Перри сначала думали, что усилия психиатра будут напрасны. Но уже через неделю, при помощи физиотерапевта, Джастин смог хорошо сидеть, а для того, чтобы стоять, ему требовалась совсем небольшая помощь. Ну а через три недели мальчик уже сделал первые шаги.

Специалист по трудотерапии помог Джастину развить мелкую моторику и научил простому бытовому самообслуживанию: чистка зубов, использование столовых приборов, одевание. Частенько, дети, у которых была долгая изоляция, развивалось очень чувствительное обоняние - они склонны к обнюхиванию и облизыванию не только еды, но и людей. Разумеется, эта проблема была и у Джастина, ведь он рос среди собак. Мальчика научили, что такое поведение не всегда является уместным, ну а специалисты по речи учили его говорить. Всё началось с самых простых слов.


Те нейронные сети мозга, что раньше спали и не развивались, стали хорошо реагировать на стимуляцию. Джастин с жадностью поглощал информацию, впитывая в себя новый опыт. Уже через две недели мальчика поместили в приёмную семью, где за несколько месяцев он добился просто ошеломительных результатов. Перри сказал, что история Джастина - это было самое быстрое выздоровление после серьёзной изоляции из всех, что ему приходилось видеть. Конечно это вдохновило Брюса Перри, чтобы с усердием работать и дальше.


А через полгода Джастина перевели в другую приёмную семью, которая жила в другом районе. У мальчика появились новые лечащие врачи и какое-то время они работали вместе с Перри, но из-за большого потока пациентов, Джастин исчез из вида его первых врачей. Но они всегда приводили его в пример, когда общались с другими приёмными семьями с детьми, прошедшими через жестокую изоляцию в раннем детстве.

Через два года в клинику Перри пришло письма - скромное послание приёмной семьи Джастина, где они рассказали о его успехах. Мальчику было восемь лет и он был полностью готов к поступлению в подготовительный класс. Также в конверте была фотография Джастина с рюкзачком и коробочкой для ленча в руке. Он стоял на фоне школьного автобуса.
Но самым ценным в этом письме было то, что на обратной стороне фотографии была надпись "Спасибо, доктор Перри", которую написал сам Джастин.

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Метки: воспитание   дети   жестокое обращение   интересное   психиатрия   психология   родители   
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1  комментарий
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Антоха Оренбург Полчаса назад
Этож гозман. Теперь всё понятно.
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