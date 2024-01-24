Его растили как собаку, но он смог исцелиться

Коллеги Перри сначала думали, что усилия психиатра будут напрасны. Но уже через неделю, при помощи физиотерапевта, Джастин смог хорошо сидеть, а для того, чтобы стоять, ему требовалась совсем небольшая помощь. Ну а через три недели мальчик уже сделал первые шаги.

Специалист по трудотерапии помог Джастину развить мелкую моторику и научил простому бытовому самообслуживанию: чистка зубов, использование столовых приборов, одевание. Частенько, дети, у которых была долгая изоляция, развивалось очень чувствительное обоняние - они склонны к обнюхиванию и облизыванию не только еды, но и людей. Разумеется, эта проблема была и у Джастина, ведь он рос среди собак. Мальчика научили, что такое поведение не всегда является уместным, ну а специалисты по речи учили его говорить. Всё началось с самых простых слов.





Те нейронные сети мозга, что раньше спали и не развивались, стали хорошо реагировать на стимуляцию. Джастин с жадностью поглощал информацию, впитывая в себя новый опыт. Уже через две недели мальчика поместили в приёмную семью, где за несколько месяцев он добился просто ошеломительных результатов. Перри сказал, что история Джастина - это было самое быстрое выздоровление после серьёзной изоляции из всех, что ему приходилось видеть. Конечно это вдохновило Брюса Перри, чтобы с усердием работать и дальше.





А через полгода Джастина перевели в другую приёмную семью, которая жила в другом районе. У мальчика появились новые лечащие врачи и какое-то время они работали вместе с Перри, но из-за большого потока пациентов, Джастин исчез из вида его первых врачей. Но они всегда приводили его в пример, когда общались с другими приёмными семьями с детьми, прошедшими через жестокую изоляцию в раннем детстве.