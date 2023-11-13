"Семейка Аддамс" - отличный пример здоровых отношений

Начать стоит с того, что родители в этой семье не контролируют своих отпрысков, не пытаются подстроить их под общество, сделать их для него "удобными". Аддамсы уважительно относятся к мнению каждого из детей.

Сами же родители не стесняются демонстрировать уважение, страсть и нежность друг к другу (пусть и весьма необычно). Гомес беспрестанно говорит о том, как прекрасна его жена, а Мортиша поддерживает мужа абсолютно во всём. И всё это приправлено страстью, будто бы роман у них только начался.