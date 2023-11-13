"Семейка Аддамс" - отличный пример здоровых отношений

История инфернальной семьи стала известна ещё с 1938 года, когда американский художник Чарльз Аддамс стал рисовать про них комиксы для газеты. А всемирную известность Аддамсы приобрели после экранизации 1991 года (экранизация 1960-х была популярна только в США).
На первый взгляд не совсем понятно, почему психологи пришли к выводу, что эта семья идеальна: Мортиша и Гомес обожают шутить на тему смерти, вспоминать, какой же яд убил дедулю и обсуждать виды гильотин. Дети, Уэнсдэй и Паксли играют в устрашающие игры, замкнуты и довольно-таки депрессивно смотрят на мир. Однако, именно здесь можно встретить то, чего очень часто не хватает семьям, кажущимися идеальными (только снаружи).
Начать стоит с того, что родители в этой семье не контролируют своих отпрысков, не пытаются подстроить их под общество, сделать их для него "удобными". Аддамсы уважительно относятся к мнению каждого из детей.
Сами же родители не стесняются демонстрировать уважение, страсть и нежность друг к другу (пусть и весьма необычно). Гомес беспрестанно говорит о том, как прекрасна его жена, а Мортиша поддерживает мужа абсолютно во всём. И всё это приправлено страстью, будто бы роман у них только начался.
В кино практически всегда демонстрируются примеры весьма нездоровых и часто созависимых отношений - ревностью, повышенный контроль и ощущение, что партнёры вот-вот расстанутся. Всё это облекают в красивую обёртку "влюблённость" или "забота", а на деле - психологическое насилие. Если вспомнить любимый многими "Дневник памяти", то даже само начало отношений пары начинается с давления и принуждения (повиснуть на колесе обозрения и вымогать у девушки свидание - не очень-то хороший старт). Понятно почему сценаристы используют эти приёмы - за ними интересно следить, а за здоровыми отношениями наблюдать просто-напросто скучно.
Но из-за того, что семья Аддамсов находится в необычных предлагаемых обстоятельствах, то их гармоничные и "скучные" отношения становятся действительно интересными. Эта семья всегда будет стоять друг за друга горой, что бы не случилось. Таким образом соблюдаются базовые критерии здоровых взаимоотношений. Некоторые из них можно рассмотреть на примере семейки.
Слышать и слушать
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В семье очень важен голос каждого. У Аддамсов нет никого, чьё бы мнение не учитывалось, будь то ребёнок или даже "Вещь". Они всегда советуются между собой, дети и взрослые всегда очень близки друг с дружкой. Они внимательны к настроению каждого и не игнорируют настроение любого в доме.
Каждому из нас хочется понимать, что его мнение важно для партнёра или родителя. Аддамсы - это семья в которой все её члены абсолютно разные и принимают каждого из них, невзирая на различие взглядов и интересов.
Мартиша и Гомес постоянно говорят друг другу о своих чувствах и не представляют своей жизни друг без друга, что, разумеется, подогревает доверие и любовь внутри пары. Никто в доме не обесценивает чувства друг друга.
Дети
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Уэнсдэй и Паксли выросли в окружении любви и заботы. И папа, и мама всегда внимательно слушают детей и учитывают их мнение. Именно поэтому, когда девочка рассказывает тайну "брата" Гомеса, то взрослые безоговорочно ей верят.
Родители всегда на стороне своих детей и защищают их. Когда учительница Уэнсдэй высказывает Мортише нелицеприятное мнение о художественной работе девочки, то мама немедленно встаёт на сторону дочери и поддерживает её.
При этом, дети Аддамсов не избалованы, у них есть свои уникальные правила, а Гомер с Мортишей не потакают им во всех желаниях.
Сексуальный темперамент в паре - это очень важный фактор и грустно, если он не совпадает. Возникают конфликты, недопонимания и принуждение к сексуальным отношениям, если один из партнёров более активен. Гомес и Мортиша - яркий пример совпавших темпераментов и гармонии в этом вопросе.
Кажется, именно в фильмах про семейку Аддамс можно увидеть ту самую гармонию и здоровые отношения, которых не встретишь в обычных фильмах про любовь.
Даже если семья весьма отдалённо напоминает ту самую семью из рекламного ролика про детское питание, то это абсолютно не значит, что она не счастлива.
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