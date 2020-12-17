Известные люди-Маугли: что с ними стало

Совершенно жуткая история, произошедшая в 1991 году. Украинскую девочку родители оставили в собачьей конуре, где она жила с 3 до 8 лет, с другими собаками. Девочка за пять лет на заднем дворе совершенно одичала, она рычала, лаяла, передвигалась на четвереньках и обнюхивала еду прежде чем ее съесть.

Когда эта история стала известной, то местные власти поспешили прийти на помощь Оксане. Собаки защищали свою подругу, они рычали и лаяли на людей, пытавшихся забрать девочку. Да собственно и сама девочка вела себя ровно так же.



Словарный запас Оксаны состоял из слов "да" и "нет". Она прошла курс интенсивной терапии, чтобы социализироваться и научиться говорить. Психологи говорят, что хоть Оксана и научилась говорить, но у нее все равно большие проблемы с тем, чтобы общаться словами, а не эмоциями.



Оксане сегодня 20 лет. Она живет в одной из одесских клиник и большую часть времени проводит с коровами при интернате.

Девушка говорит, что по-прежнему ей комфортнее находиться с собаками, чем с людьми.