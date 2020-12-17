Известные люди-Маугли: что с ними стало

Фраза "природа против воспитания" была придумана больше 150 лет назад Фрэнсисом Гальтоном. Ученый занимался исследованием, что больше отражается на нашей психике - наследственность или среда обитания.
Это как раз о поведении, интеллекте, сексуальности, привычках, агрессии и так далее. Есть два мнения: первое - это что человек становится таким какой он есть из-за окружающей среды, воспитания и обучения, а второе - что мы все природные зверьки и что все наши действия подчинены генетической предрасположенности.
Истории детей-маугли косвенно подтверждают как раз второй тезис...
Истории детей-маугли косвенно подтверждают как раз второй тезис...
Мальчик Питер
Безумная история о немом мальчике, которого нашли в 1725 году, живущим в Северной Германии, в лесу. Жители привели ребенка к британскому королю Георгу I. Заинтересовавшись маленьким дикарем он поселил его при дворе. Назвали мальчика Питером и он стал придворным шутом при лондонском дворце - он присутствовал на праздничных вечерах, для увеселения гостей. Бегал на четвереньках, неаккуратно ел, приставал к придворным дамам и лазил по карманам.
Несмотря на то, что его в достаточно раннем возрасте приобщили к цивилизованному обществу, Питер так и продолжал спать на полу и не разговаривал. Из забавы он превратился в обузу и его отправили жить в деревню, где он дожил до 1785 года и умер.
Так до конца и не выяснилось откуда в диких лесах взялся маленький ребенок. Скорее всего его бросили родители, у Питера был синдром Питта-Хопкинса - достаточно редкое расстройство при котором человек неспособен развивать речь и быть обучаемым.
Несмотря на то, что его в достаточно раннем возрасте приобщили к цивилизованному обществу, Питер так и продолжал спать на полу и не разговаривал. Из забавы он превратился в обузу и его отправили жить в деревню, где он дожил до 1785 года и умер.
Так до конца и не выяснилось откуда в диких лесах взялся маленький ребенок. Скорее всего его бросили родители, у Питера был синдром Питта-Хопкинса - достаточно редкое расстройство при котором человек неспособен развивать речь и быть обучаемым.
×
Девочка-волк с реки Дьявола
В 1845 году неподалеку от мексиканского Сан-Фелипе была обнаружена странная девочка, бегавшая на четвереньках со стадом волков. Всей стаей они нападали на стада коз. Через год ее снова увидела неподалеку от деревни - она жадно поедала сырое мясо убитой козы.
Такое соседство напугало жителей деревни и они принялись искать дикарку. Вскоре девочка была поймана и ее назвали Лобо.
Лобо была настоящим "волчонком" - выла по ночам, постоянно рвалась на волю и в конце-концов ей удалось сбежать. В этот раз девочка пряталась лучше и в следующий раз ее увидели лишь через 8 лет, у реки в компании двух волчат. Заметив людей Лобо испугалась, схватила щенков и умчалась.
Больше ее никто не видел.
Такое соседство напугало жителей деревни и они принялись искать дикарку. Вскоре девочка была поймана и ее назвали Лобо.
Лобо была настоящим "волчонком" - выла по ночам, постоянно рвалась на волю и в конце-концов ей удалось сбежать. В этот раз девочка пряталась лучше и в следующий раз ее увидели лишь через 8 лет, у реки в компании двух волчат. Заметив людей Лобо испугалась, схватила щенков и умчалась.
Больше ее никто не видел.
Мари-Анжелика Мемми Ле Блан
Дикая молодая женщина шокировала жителей французской деревни Сонги в 1731 году. Возраст, одетой в шкуры животных, юной особы был неясен - от 10 до 18 лет. Она пряталась за деревьями и долгое время никого к себе не подпускала. Когда контакт все-таки удалось наладить и дикарка вышла навстречу людям выяснилось, что она может говорить только с помощью звериных вскриков и писка.
Питалась она тоже своеобразно - сняв шкуру с только что убитого животного она поедала мясо сырым. Удивительно, что она со временем научилась говорить по-французски и вести себя более цивилизованно. Ее назвали Мари-Анжелика Мемми Ле Бланк и на долгие годы отправили жить в монастырь.
До 1765 года никто ничего не слышал о ней, но потом Анжелика стала рассказывать. Она была похищена и увезена в Европу в качестве рабыни, но ей далось сбежать. Ее происхождение осталось загадкой, ее современники считают, что она была эскимоской, а вот недавно исследователи выяснили, что скорее всего она была из племени индейцев-мескваки (территория современного Висконсина).
Питалась она тоже своеобразно - сняв шкуру с только что убитого животного она поедала мясо сырым. Удивительно, что она со временем научилась говорить по-французски и вести себя более цивилизованно. Ее назвали Мари-Анжелика Мемми Ле Бланк и на долгие годы отправили жить в монастырь.
До 1765 года никто ничего не слышал о ней, но потом Анжелика стала рассказывать. Она была похищена и увезена в Европу в качестве рабыни, но ей далось сбежать. Ее происхождение осталось загадкой, ее современники считают, что она была эскимоской, а вот недавно исследователи выяснили, что скорее всего она была из племени индейцев-мескваки (территория современного Висконсина).
Оксана Малая
Совершенно жуткая история, произошедшая в 1991 году. Украинскую девочку родители оставили в собачьей конуре, где она жила с 3 до 8 лет, с другими собаками. Девочка за пять лет на заднем дворе совершенно одичала, она рычала, лаяла, передвигалась на четвереньках и обнюхивала еду прежде чем ее съесть.
Когда эта история стала известной, то местные власти поспешили прийти на помощь Оксане. Собаки защищали свою подругу, они рычали и лаяли на людей, пытавшихся забрать девочку. Да собственно и сама девочка вела себя ровно так же.
Словарный запас Оксаны состоял из слов "да" и "нет". Она прошла курс интенсивной терапии, чтобы социализироваться и научиться говорить. Психологи говорят, что хоть Оксана и научилась говорить, но у нее все равно большие проблемы с тем, чтобы общаться словами, а не эмоциями.
Оксане сегодня 20 лет. Она живет в одной из одесских клиник и большую часть времени проводит с коровами при интернате.
Девушка говорит, что по-прежнему ей комфортнее находиться с собаками, чем с людьми.
Когда эта история стала известной, то местные власти поспешили прийти на помощь Оксане. Собаки защищали свою подругу, они рычали и лаяли на людей, пытавшихся забрать девочку. Да собственно и сама девочка вела себя ровно так же.
Словарный запас Оксаны состоял из слов "да" и "нет". Она прошла курс интенсивной терапии, чтобы социализироваться и научиться говорить. Психологи говорят, что хоть Оксана и научилась говорить, но у нее все равно большие проблемы с тем, чтобы общаться словами, а не эмоциями.
Оксане сегодня 20 лет. Она живет в одной из одесских клиник и большую часть времени проводит с коровами при интернате.
Девушка говорит, что по-прежнему ей комфортнее находиться с собаками, чем с людьми.
Белло
Нигерийского мальчика нашли в 1996 году в джунглях. Точный возраст определить было сложно, но в момент, когда его нашли, ему было примерно 2 года.
Мальчик, которого журналисты назвали нигерийским мальчиком-шимпанзе, был умственно и физически отсталым. Возможно именно поэтому от него шестимесячного и отказались родители. К сожалению, такая практика в племени фулани была распространена.
В таком возрасте малышу грозила верная смерть, но шимпанзе приняли его к себе. Он перенял их манеры и ходьбу.
Когда Белло нашли в лесу, об этом широко не говорилось. Но в 2002 году одно из популярных СМИ обнаружили мальчика в интернате для брошенных детей в Кано (Южная Африка). И вот после этого новость стала сенсацией.
Мальчик сохранял повадки шимпанзе, часто дрался с другими детьми, бросался предметами, бегал и прыгал по ночам. Даже спустя шесть лет, проведенных среди людей. Он так и не научился говорить, несмотря на социализацию.
В 2005 году Белло умер, причина смерти неизвестна.
Мальчик, которого журналисты назвали нигерийским мальчиком-шимпанзе, был умственно и физически отсталым. Возможно именно поэтому от него шестимесячного и отказались родители. К сожалению, такая практика в племени фулани была распространена.
В таком возрасте малышу грозила верная смерть, но шимпанзе приняли его к себе. Он перенял их манеры и ходьбу.
Когда Белло нашли в лесу, об этом широко не говорилось. Но в 2002 году одно из популярных СМИ обнаружили мальчика в интернате для брошенных детей в Кано (Южная Африка). И вот после этого новость стала сенсацией.
Мальчик сохранял повадки шимпанзе, часто дрался с другими детьми, бросался предметами, бегал и прыгал по ночам. Даже спустя шесть лет, проведенных среди людей. Он так и не научился говорить, несмотря на социализацию.
В 2005 году Белло умер, причина смерти неизвестна.
Источник:
Еще крутые истории!
- Известные люди, их фотографии и истории
- Адвокаты – тоже коты
- Мужчина проехал 1600 км в снежную бурю, чтобы отвезти незнакомцев на Аляску
- Натянутые отношения со свекровью
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
я думаю подавляющему большинству людей комфортнее находиться с собаками, чем с людьми)