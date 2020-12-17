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Известные люди-Маугли: что с ними стало

Известные люди-Маугли: что с ними стало (6 фото)

Автор:
17 декабря 2020 18:15
Сообщество : Истории
Метки: воспитание   дети   дети-маугли   интересное   истории   психология   рассказ   
1696
6
Фраза "природа против воспитания" была придумана больше 150 лет назад Фрэнсисом Гальтоном. Ученый занимался исследованием, что больше отражается на нашей психике - наследственность или среда обитания.
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Метки: воспитание   дети   дети-маугли   интересное   истории   психология   рассказ   
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6k
Акакий 45 минут назад
"Девушка говорит, что по-прежнему ей комфортнее находиться с собаками, чем с людьми."
я думаю подавляющему большинству людей комфортнее находиться с собаками, чем с людьми)
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2k
RRK 21 минуту назад
"Мальчик сохранял повадки шимпанзе" Нашли чем удивить. В Москве много кто ходит с повадками шимпанзе в достаточно зрелом возрасте...
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