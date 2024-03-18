Жуткие истории с детских конкурсов красоты

Малышке Бритни Кэмпбелл мама колола ботокс и делала ей восковую эпиляцию бикини (и не только). Что там вообще было выдёргивать непонятно, но родительница была свято уверена, что это обеспечит Бритни в будущем отсутствие морщин и волос. Не обращая внимания на то, что девочка плакала во время уколов и жаловалась на боль. Уколы мать делала сама, так как ни один вменяемый косметолог не пойдёт на такое.

Скандал был грандиозным и органы опеки настолько заострили внимание на семье Кэмпбелл, что маму Бритни лишили родительских прав.