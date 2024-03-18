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Жуткие истории с детских конкурсов красоты

Жуткие истории с детских конкурсов красоты

Автор:
18 марта 2024 20:20
Сообщество : Истории
Метки: воспитание   дети   жестокое обращение   жестокое обращение с детьми   интересное   конкурсы   конкурсы красоты   
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Начать стоит с того, что это явление само по себе уже является чем-то отвратительным. Маленьких девочек лишают детства, сексуализируют и буквально заставляют проходить через ад.

Сама индустрия красоты сама по себе является довольно-таки жестокой и для взрослых, что уж говорить про маленьких девочек в возрасте 4-5-6 лет. Мамочки, не реализовавшие себя в юности, вовсю отыгрываются на собственных дочерях и готовы на всё, лишь бы их ребёнок получил очередной приз или корону. Призы, кстати, на конкурсах бывают денежные и суммы там весьма неплохие.

Детские конкурсы красоты давно уже перестали быть чем-то вроде милого шоу талантов. На сцену выходят вовсе не милые девочки с бантиками или в костюмах диснеевских принцесс. Девочек стараются сделать старше и нарядить их во взрослые костюмы, которые должны подчеркнуть сексуальность... Сексуальность детей, которые совсем недавно научились ходить и говорить.

Локоны, химическая завивка, чрезмерно накрашенные ресницы и губы, автозагар, чулки. На одну из девочек мама додумалась надеть костюмчик Джулии Робертс из фильма "Красотка", чтобы малышка танцевала под "Pretty Woman".

Детей сажают на строжайшие диеты, особенно если конкурс предполагает позирование в купальниках. Девочки улыбаются со сцены приклеенной улыбкой, больше похожей на оскал, ведь за кулисами она только что рыдала от боли, когда мама затягивала её волосы в тугой пучок.

Был скандал, когда одна такая вот сумасшедшая родительница перед конкурсом красоты вколола семилетней дочери ботокс. Мама заявила, что она сама является косметологом и утверждала, что в жизни бы не навредила своей маленькой звёздочке.

То, что происходит с детьми после конкурса - это отдельный вопрос. Девочка, которую чуть ли не с пелёнок, готовят к тому, чтобы демонстрировать красоту, становится абсолютно деморализованной, когда проигрывает. Самооценка опускается ниже плинтуса и повезёт ещё если, родители её поддержат. Частенько, чтобы "замотивировать" ребёнка, мать начинает пенять ей на то, что она недостаточно старалась, приводя в пример каких-нибудь спортсменок или музыкантов. Вот только как в спорте, так и в музыке, можно улучшать свои навыки, а как можно улучшить себя, кроме как пластическими операциями? Нетрудно предположить, что будет дальше...

Девочка, войдя в сложный подростковый возраст, начинает впадать в комплексы, за которыми следуют булимия, анорексия, психические заболевания и даже наркотики.
И ни одна мамаша, малюющая свою дочь как ночную бабочку, не думает хотя бы на пару шагов вперёд.

Малышке Бритни Кэмпбелл мама колола ботокс и делала ей восковую эпиляцию бикини (и не только). Что там вообще было выдёргивать непонятно, но родительница была свято уверена, что это обеспечит Бритни в будущем отсутствие морщин и волос. Не обращая внимания на то, что девочка плакала во время уколов и жаловалась на боль. Уколы мать делала сама, так как ни один вменяемый косметолог не пойдёт на такое.

Скандал был грандиозным и органы опеки настолько заострили внимание на семье Кэмпбелл, что маму Бритни лишили родительских прав.

Другой известной девочке по имени Алана Томпсон (Малышка Бу-Бу) родители поставили самые настоящие виниры для лучезарной улыбки. Не накладные зубки, не временные накладки, а самые настоящие виниры. Вы наверное знаете, но стоит уточнить: для установки виниров зубы обычно обтачивают, чтобы на каждый зуб поместить "идеальный". В российском шоубизнесе даже одно время была мода на виниры такой белизны, что их стали называть "унитазами во рту".
Действительно, зачем ухаживать за полостью рта, если можно просто обточить ребёнку зубы и спрятать их?

Психологи и неравнодушные люди уже давно бьют тревогу. Испытание медными трубами пройдёт далеко не каждый взрослый, а что уж говорить про маленьких девочек. Конкуренция взвинчивает их нервную систему до предела, на них кричат, их "мотивируют" унижениями и сравнениями. А они смотрят на взрослых и слишком рано взрослеют. Причём совершенно не так, как хотелось бы.

И что, это правда того стоит?


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Метки: воспитание   дети   жестокое обращение   жестокое обращение с детьми   интересное   конкурсы   конкурсы красоты   
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Александр Ломовицкий 52 минуты назад
Проблемы пендосов меня не трогают абсолютно
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Саш 43 минуты назад
Шоу для педофилов от безмозглых, но жадных родителей
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Алексей Бляйбтрой Час назад
вспомнил дагестанскую спортсменку, которая 16 лет выигрывала, а последний раз проиграла и пропала..
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Дмитрий Час назад
Жуть.
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