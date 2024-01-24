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Бритни Спирс попала в чёрный список люксового отеля Four Seasons за то, что бегала голой

Бритни Спирс попала в чёрный список люксового отеля Four Seasons за то, что бегала голой

Автор:
24 января 2024 20:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бритни спирс   дебош   интересное   отель   фото   чёрный список   шоу бизнес   
2004
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Сотрудники отеля рассказали, что Бритни Спирс доводила их своим скандальным поведением.

Судя по всему, свобода Бритни Спирс нравится сильно. После того как она избавилась от опеки отца, певица постоянно попадает в скандалы. Она развелась со своим мужем, в социальных сетях публикует странные танцы, устраивает скандалы в ресторанах и сомнительные вечеринки. В добавок ко всему стало известно, что Бритни теперь в чёрном списке люксового отеля Four Seasons. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что артистка доводила гостей и сотрудников отеля своими неприличными выходками. Они отметили, что певица уже много лет отдыхает в Four Seasons в Вестлейк-Виллидж. Ей уже несколько раз запрещали приходить в отель, но всё время прощали. Но терпению пришёл конец. Гости отеля жаловались, что она ходит топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим.

Four Seasons - люксовый отель, номер за сутки в нём варьируется от 500 до более чем до 1000 долларов. Его посещают богатые бизнесмены и знаменитости, которые не хотят видеть перед собой голую и сумасшедшую Бритни.

Здесь регистрируется много высокопоставленных гостей и богатых постояльцев, которые тратят там тысячи долларов, будь то деловая поездка или отдых, и они не хотят, чтобы им было неловко, - рассказали в отеле.



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Метки: бритни спирс   дебош   интересное   отель   фото   чёрный список   шоу бизнес   
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21  комментарий
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20k
Bill 2 часа назад
Идиоты. Надо было назвать это фишкой отеля и поднять цены.
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14k
Иван Иваныч 7 минут назад
Так а где этот ужас? Я про сиськи.
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14k
Алексей 8 минут назад
"Бритни Спирс попала в чёрный список люксового отеля Four Seasons за то, что бегала голой",
что автоматически повлекло получение пожизненного приглашения в Армению с открытой грин-картой
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12k
Злобный 9 минут назад
А можно фото и видео факты столь страшному престкалению? Ну чтобы оценить падение и моральную разложенность когда-то любимой певици?

А, да... кстати... это друг спрашивает
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Комментарий удален
−6
7k
Умница-красавица 22 минуты назад
Совсем опидорели эти состоятельные американцы. Голая баба им не угодила. А кого надо, негров- трансгендеров? Тьфу, срамота!
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17k
Majul Полчаса назад
покемонка про очередную никчемную "звезду". Не удивлен. Как всегда минус
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8k
Allmaster 43 минуты назад
Есть у нас типа такой, только наша в шпагат все время падает, ее просто ноги не держат. Больше ничем не прославилась в последнее время.....
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5k
Харон 49 минут назад
Видео в студию!!!!!!!!!
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6k
Wadim 52 минуты назад
Можно она по моему отелю (жаль у меня нет отеля, но если бы был - я бы позвал Бритни) побегает голой?
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37k
АнтонПолднев 58 минут назад
Тема совершенно не раскрыта.
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61k
Олег Час назад
Отель "Вачик резорт" из Сочи приглашает её на сезон со скидкой 20%
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988
Дед Мазай Час назад
Бритни, приезжай летом ко мне на дачу - я тебе там всё это разрешу делать. И цена будет (чуть) ниже, чем в этом отеле вычурном.
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6k
hhwost Час назад
без сцылы на видео низачот (друг возмущается)
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6k
sumrаknn 2 часа назад
не хотят видеть голую бритни спирси? а как смотреть на женщин старше 40? ониж старые!!!! какое возбуждение? ну и что что тебе 50, это дело не меняет, если женщина старше 40 то не то что возбуждения нет, так еще и сразу отвернёшься, если она голая. Я слышал спирси не в лучшей форме и понимаю постояльцев. P.s. да, старше 40 есть милфы, но их так мало, просто мизер. Согласны?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346150



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