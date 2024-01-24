"Бритни Спирс попала в чёрный список люксового отеля Four Seasons за то, что бегала голой",

Собеседники агентства рассказали, что артистка доводила гостей и сотрудников отеля своими неприличными выходками. Они отметили, что певица уже много лет отдыхает в Four Seasons в Вестлейк-Виллидж. Ей уже несколько раз запрещали приходить в отель, но всё время прощали. Но терпению пришёл конец. Гости отеля жаловались, что она ходит топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим.