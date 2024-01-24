"Бритни Спирс попала в чёрный список люксового отеля Four Seasons за то, что бегала голой",

Сотрудники отеля рассказали, что Бритни Спирс доводила их своим скандальным поведением.
Судя по всему, свобода Бритни Спирс нравится сильно. После того как она избавилась от опеки отца, певица постоянно попадает в скандалы. Она развелась со своим мужем, в социальных сетях публикует странные танцы, устраивает скандалы в ресторанах и сомнительные вечеринки. В добавок ко всему стало известно, что Бритни теперь в чёрном списке люксового отеля Four Seasons. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.
Собеседники агентства рассказали, что артистка доводила гостей и сотрудников отеля своими неприличными выходками. Они отметили, что певица уже много лет отдыхает в Four Seasons в Вестлейк-Виллидж. Ей уже несколько раз запрещали приходить в отель, но всё время прощали. Но терпению пришёл конец. Гости отеля жаловались, что она ходит топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим.
Four Seasons - люксовый отель, номер за сутки в нём варьируется от 500 до более чем до 1000 долларов. Его посещают богатые бизнесмены и знаменитости, которые не хотят видеть перед собой голую и сумасшедшую Бритни.
Здесь регистрируется много высокопоставленных гостей и богатых постояльцев, которые тратят там тысячи долларов, будь то деловая поездка или отдых, и они не хотят, чтобы им было неловко, - рассказали в отеле.
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А, да... кстати... это друг спрашивает