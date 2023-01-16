Кричала бессмыслицу и опозорила мужа: Бритни Спирс учинила скандал в ресторане

13 января Бритни вместе с Сэмом отправились на ужин в ресторан в округе Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес. Посетители узнали звезду и начали снимать её на смартфоны. Как оказалось, не зря.

На видео Бритни кричит что-то бессвязное и машет меню.