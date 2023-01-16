Кричала бессмыслицу и опозорила мужа: Бритни Спирс учинила скандал в ресторане

Когда-то Бритни Спирс была знаменита на весь мир. Но слава — не верная подруга. Звезда пристрастилась к наркотикам, лишилась двоих детей (они живут с отцом) и потеряла контроль над своей жизнью. В прошлом году Спирс смогла через суд доказать, что она способна сама принимать решения и распоряжаться своей свободой. Однако поведение звезды оставляет желать лучшего.
Бритни Спирс летом 2022 года сыграла свадьбу со своим возлюбленным Сэмом Асгари после пяти лет отношений. Когда Бритни выиграла суд и вернула контроль над своей жизнью, фанаты ликовали вместе с ней. Наконец она смогла выйти замуж за любимого и избавиться от гнёта отца.
13 января Бритни вместе с Сэмом отправились на ужин в ресторан в округе Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес. Посетители узнали звезду и начали снимать её на смартфоны. Как оказалось, не зря.
На видео Бритни кричит что-то бессвязное и машет меню.
Как пишет издание TMZ, Бритни психанула из-за излишнего внимания у своей персоне. По словам очевидцев, поведение Спирс превратилось в «маниакальное», а её речь стала бессвязной и неразборчивой. Муж певицы не выдержал, резко встал и покинул заведение.
Спирс почти сразу последовала примеру супруга и вышла за дверь, не оплатив по счёту. Однако позже телохранитель пары отдал счёт звезде, находящейся в машине, и вернулся в заведение, чтобы внести оплату.
На своей странице в соцсети Бритни опубликовала вот такую картинку с надписью: «Они говорили мне, что я не могу, и именно поэтому я сделала это!»
А следом последовал очень странный танец с неприличным жестом.
Поведение Бритни Спирс в очередной раз заставило поклонников тревожиться о её здоровье. Некоторые пользователи Сети предположили, что певице стоит обратиться к специалисту.
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