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Кричала бессмыслицу и опозорила мужа: Бритни Спирс учинила скандал в ресторане

Кричала бессмыслицу и опозорила мужа: Бритни Спирс учинила скандал в ресторане

Автор:
16 января 2023 10:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: америка   бритни спирс   видео   интересное   ресторан   скандал   шоу бизнес   
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Когда-то Бритни Спирс была знаменита на весь мир. Но слава — не верная подруга. Звезда пристрастилась к наркотикам, лишилась двоих детей (они живут с отцом) и потеряла контроль над своей жизнью. В прошлом году Спирс смогла через суд доказать, что она способна сама принимать решения и распоряжаться своей свободой. Однако поведение звезды оставляет желать лучшего.

Бритни Спирс летом 2022 года сыграла свадьбу со своим возлюбленным Сэмом Асгари после пяти лет отношений. Когда Бритни выиграла суд и вернула контроль над своей жизнью, фанаты ликовали вместе с ней. Наконец она смогла выйти замуж за любимого и избавиться от гнёта отца.

13 января Бритни вместе с Сэмом отправились на ужин в ресторан в округе Вудленд-Хиллз, Лос-Анджелес. Посетители узнали звезду и начали снимать её на смартфоны. Как оказалось, не зря.

На видео Бритни кричит что-то бессвязное и машет меню.

Как пишет издание TMZ, Бритни психанула из-за излишнего внимания у своей персоне. По словам очевидцев, поведение Спирс превратилось в «маниакальное», а её речь стала бессвязной и неразборчивой. Муж певицы не выдержал, резко встал и покинул заведение.

Спирс почти сразу последовала примеру супруга и вышла за дверь, не оплатив по счёту. Однако позже телохранитель пары отдал счёт звезде, находящейся в машине, и вернулся в заведение, чтобы внести оплату.

На своей странице в соцсети Бритни опубликовала вот такую картинку с надписью: «Они говорили мне, что я не могу, и именно поэтому я сделала это!»

А следом последовал очень странный танец с неприличным жестом.


Поведение Бритни Спирс в очередной раз заставило поклонников тревожиться о её здоровье. Некоторые пользователи Сети предположили, что певице стоит обратиться к специалисту.

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Метки: америка   бритни спирс   видео   интересное   ресторан   скандал   шоу бизнес   
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8  комментариев
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9k
Б.Касторский 42 минуты назад
Не зря её признали недееспособной. Она всегда творила какую-то дичь.
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8k
Владимир 8 минут назад
Спустили с поводка...... Опять фляга засвистела.
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14k
hunter 11 минут назад
по ней дурка давно плачет
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17k
Топпер Харли Полчаса назад
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1k
Lenusya Полчаса назад
Ведёт она себя очень странно, но мне бы тоже не понравилось, что даже поесть спокойно не дают, везде снимают.
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8k
Борис Карабанов Час назад
По фиг. Главное - как она к СВО относится. Что-нибудь плохое говорила? Если не говорила, то расходимся. Если говорила, то посадить на кол и в таком виде сдать в психушку.
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