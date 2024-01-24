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Бывшего участника СВО с фамилией Миллиардер задержали на трассе с запрещёнными веществами

Бывшего участника СВО с фамилией Миллиардер задержали на трассе с запрещёнными веществами

Автор:
24 января 2024 19:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Наркокурьер   Наркотики   интересное   миллиардер   осуждённый   полиция   фото   
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В Омской области сотрудники полиции задержали Егора Миллиардера, который перевозил почти 5 килограмм наркотиков.

В Омской области задержали автомобиль Mazda 3 с красноярскими номерами. Водителем оказался житель Красноярского района Егор по фамилии Миллиардер. При обыске сотрудники полиции обнаружили в автомобиле десять вакуумных полимерных пакетов с порошком общим весом 4,8 кг, сообщает "Коммерсантъ".

Стало известно, что наркокурьер ехал из Ижевска в Новосибирск. Кроме того, источники в правоохранительных органах рассказали, что мужчина был ранее судим за наркотики, но в связи с прохождением службы в зоне СВО он считается юридически не судим.

В документах суда говорится, что в 2016 году он вырастил в гараже 47 кустов конопли, а произведенный из нее гашиш продал. В 2022 году он снова оказался под следствием. На этот раз оборот наркотиков. После этого он стал участником СВО и после службы снова взялся за своё.

В последующем Егор Монаенков взял себе фамилию Миллиардер. В правоохранительных органах не исключают, что фамилию он сменил, полагая, что это непременно принесет ему успех.

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Метки: Наркокурьер   Наркотики   интересное   миллиардер   осуждённый   полиция   фото   
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5  комментариев
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
хотел соответствовать фамилии
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55k
Опиум для народа 5 минут назад
"Небольшой и средней тяжести" - говорили они. Ну да, наркобарыга - это ж лёгкая статья, х"ли...Сейчас еще один контракт черканёт...
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13k
kotovski 16 минут назад
это ему враги подбросили...
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5k
Феликс Дзержинский 38 минут назад
Килограммер.
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37k
АнтонПолднев Час назад
Говорить такое не очень хочется, но там такое частенько. Я имею ввиду персонажей.
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PokemonKa
Pika-Pika?
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