Бывшего участника СВО с фамилией Миллиардер задержали на трассе с запрещёнными веществами

В Омской области сотрудники полиции задержали Егора Миллиардера, который перевозил почти 5 килограмм наркотиков.
В Омской области задержали автомобиль Mazda 3 с красноярскими номерами. Водителем оказался житель Красноярского района Егор по фамилии Миллиардер. При обыске сотрудники полиции обнаружили в автомобиле десять вакуумных полимерных пакетов с порошком общим весом 4,8 кг, сообщает "Коммерсантъ".
Стало известно, что наркокурьер ехал из Ижевска в Новосибирск. Кроме того, источники в правоохранительных органах рассказали, что мужчина был ранее судим за наркотики, но в связи с прохождением службы в зоне СВО он считается юридически не судим.
В документах суда говорится, что в 2016 году он вырастил в гараже 47 кустов конопли, а произведенный из нее гашиш продал. В 2022 году он снова оказался под следствием. На этот раз оборот наркотиков. После этого он стал участником СВО и после службы снова взялся за своё.
В последующем Егор Монаенков взял себе фамилию Миллиардер. В правоохранительных органах не исключают, что фамилию он сменил, полагая, что это непременно принесет ему успех.
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