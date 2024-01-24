Бывшего участника СВО с фамилией Миллиардер задержали на трассе с запрещёнными веществами

В Омской области задержали автомобиль Mazda 3 с красноярскими номерами. Водителем оказался житель Красноярского района Егор по фамилии Миллиардер. При обыске сотрудники полиции обнаружили в автомобиле десять вакуумных полимерных пакетов с порошком общим весом 4,8 кг, сообщает "Коммерсантъ".

Стало известно, что наркокурьер ехал из Ижевска в Новосибирск. Кроме того, источники в правоохранительных органах рассказали, что мужчина был ранее судим за наркотики, но в связи с прохождением службы в зоне СВО он считается юридически не судим.

В документах суда говорится, что в 2016 году он вырастил в гараже 47 кустов конопли, а произведенный из нее гашиш продал. В 2022 году он снова оказался под следствием. На этот раз оборот наркотиков. После этого он стал участником СВО и после службы снова взялся за своё.

В последующем Егор Монаенков взял себе фамилию Миллиардер. В правоохранительных органах не исключают, что фамилию он сменил, полагая, что это непременно принесет ему успех.