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Думал, это отрава для собак: у актёра российских сериалов нашли в трусах запрещённые вещества

Думал, это отрава для собак: у актёра российских сериалов нашли в трусах запрещённые вещества

Автор:
19 января 2024 18:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Наркотики   Руденко   вещества   запрещённые вещества   интересное   полиция   фото   шоу бизнес   
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Уголовное дело уже заведено.

Актёр сериалов "Триггер" и "Каменская" Анатолий Руденко был задержан полицейскими по подозрению в хранении наркотиков. Telegram-канал SHOT сообщил о том, что машину, в которой ехал Руденко, остановили сотрудники ГИБДД. Актёр вёл себя подозрительно: нервничал и пытался избежать общения с правоохранителями. Во время обыска в трусах у актёра нашли пакетик с белым веществом.

Руденко заявил, что нашёл его на улице, когда гулял с собакой. Он подумал, что это отрава для собак и прихватил с собой. Экспертиза показала, что это 0,57 граммов мефедрона. После задержания актёр вёл себя расслабленно и даже улыбался. Полицейские выяснили, что пакетик с наркотиками он спрятал в трусы и приклеил на скотч. Сейчас, по информации SHOT, против актёра могут возбудить дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств", уточняет SHOT.

Также стало известно, что у Анатолия Руденко — 38 неоплаченных штрафов на ₽110 тысяч за нарушение ПДД. Большинство из них за превышение скорости. Руденко гоняет по Москве на своём Porsche Macan с 2016 года.

Telegram-канал SHOT выяснил, что Руденко отпустили под обязательство о явке. Мать актёра заметила, что у её сына безупречная репутация. Она уверена, что Анатолия кто-то подставил. Женщина отметила, что никогда не видела сына даже пьяным, а о наркотиках вообще речи идти не может, сообщает Super.ru.

Источник:

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Метки: Наркотики   Руденко   вещества   запрещённые вещества   интересное   полиция   фото   шоу бизнес   
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27  комментариев
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
То есть идёшь такой по городу, смотришь - отрава для собак (предположительно) - ну куда её? Конечно в трусы! А-ха-ха!
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506
zu4ara 17 минут назад
"Руденко заявил, что нашёл его на улице, когда гулял с собакой." И сразу как в инструкции написано
, приклеил скотчем пакет с феном к трусам...
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5k
DDoS 22 минуты назад
А зачем в трусы? Надо было глубже...в 21.
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11k
Vampire Полчаса назад
Конечно нашел. Конечно отрава. НО... Каких собак он у себя в трусах травил?
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4k
Руслан 37 минут назад
У некоторых лицедеев необоснованно возникает чувство собственной исключительности, какой-то элитарности. У кого? У торговца е@лом в проходных сериалах
Сажать скотиняку надо, чтобы у его коллег по цеху кукуха на месте была…А то считают себя «совестью нации», «элитой»…
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135
sir.dawidow2018 46 минут назад
В тихом омуте..... всегда что то найдется!
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90k
Доктор Джонс 2 часа назад
"Она уверена, что Анатолия кто-то подставил".
И ему в трусы пакетик на скотч приклеил... Вот гады!
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12k
Артем 2 часа назад
Мля, ну как сейчас можно иметь НАКОПЛЕННЫЕ штрафы, аж на 110 тр и больше? У меня задолбали аресты за каждые 500 р на карты накладывать! Ну а то, что мефедроновый, ну 3.14здец конечно, но не так удивительно!
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14k
кира 2 часа назад
Конечно, подставили и порошок в трусы запихпли и скотчем примотали. Ай-ай, какие нехорошие
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
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53
Ден Иван Кемеров Час назад
это что за чудо в кепке?
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
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6k
Alex 2 часа назад
Да все эти актеришки - торчки.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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