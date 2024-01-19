Думал, это отрава для собак: у актёра российских сериалов нашли в трусах запрещённые вещества

Уголовное дело уже заведено.
Актёр сериалов "Триггер" и "Каменская" Анатолий Руденко был задержан полицейскими по подозрению в хранении наркотиков. Telegram-канал SHOT сообщил о том, что машину, в которой ехал Руденко, остановили сотрудники ГИБДД. Актёр вёл себя подозрительно: нервничал и пытался избежать общения с правоохранителями. Во время обыска в трусах у актёра нашли пакетик с белым веществом.
Руденко заявил, что нашёл его на улице, когда гулял с собакой. Он подумал, что это отрава для собак и прихватил с собой. Экспертиза показала, что это 0,57 граммов мефедрона. После задержания актёр вёл себя расслабленно и даже улыбался. Полицейские выяснили, что пакетик с наркотиками он спрятал в трусы и приклеил на скотч. Сейчас, по информации SHOT, против актёра могут возбудить дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств", уточняет SHOT.
Также стало известно, что у Анатолия Руденко — 38 неоплаченных штрафов на ₽110 тысяч за нарушение ПДД. Большинство из них за превышение скорости. Руденко гоняет по Москве на своём Porsche Macan с 2016 года.
Telegram-канал SHOT выяснил, что Руденко отпустили под обязательство о явке. Мать актёра заметила, что у её сына безупречная репутация. Она уверена, что Анатолия кто-то подставил. Женщина отметила, что никогда не видела сына даже пьяным, а о наркотиках вообще речи идти не может, сообщает Super.ru.
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И ему в трусы пакетик на скотч приклеил... Вот гады!