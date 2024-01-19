Думал, это отрава для собак: у актёра российских сериалов нашли в трусах запрещённые вещества

Руденко заявил, что нашёл его на улице, когда гулял с собакой. Он подумал, что это отрава для собак и прихватил с собой. Экспертиза показала, что это 0,57 граммов мефедрона. После задержания актёр вёл себя расслабленно и даже улыбался. Полицейские выяснили, что пакетик с наркотиками он спрятал в трусы и приклеил на скотч. Сейчас, по информации SHOT, против актёра могут возбудить дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ — "Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств", уточняет SHOT.