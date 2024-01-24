25 актрис, которым пришлось столкнуться с неприятными вещами на пробах

В 1976 году Мерил Стрип была всего лишь начинающей актрисой на Бродвее. В то время сын итальянского продюсера Дино Де Лаурентиса-старшего готовился к съемкам «Кинг-Конга», и Мерил привлекла его внимание.

Когда она пришла на пробы, Дино Де Лаурентис-старший сказал сыну, что она некрасива, по-итальянски, думая, что она не поймет его. Но Мерил знала итальянский и поняла. Она дала понять, что поняла его слова, и добавила: «Мне жаль, что я недостаточно красива, чтобы сниматься в "Кинг-Конге"».