Директор института общей генетики выступил с докладом и заявил, что люди жили по 900 лет, пока не согрешили

14 марта он выступил с докладом на пленарном заседании III международной научно-богословской конференции “БОГ-ЧЕЛОВЕК-МИР”. И сообщил:

- До Великого Потопа люди жили 900 лет.

- После него - поменьше.

- Об этом говорит график, который «можно найти в интернете».

- Причина этого - первородный грех.

- Из-за него же пошли генетические мутации. И также из-за родового греха и личного.

- За грехи отца, его потомство будет болеть вплоть до 7 колена.

А вот и график, о котором он говорил: