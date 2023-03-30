Директор института общей генетики выступил с докладом и заявил, что люди жили по 900 лет, пока не согрешили

Но сначала он попросил благословения у Владыки.
Александр Михайлович Кудрявцев - член-корреспондент РАН и директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова.
14 марта он выступил с докладом на пленарном заседании III международной научно-богословской конференции “БОГ-ЧЕЛОВЕК-МИР”. И сообщил:
- До Великого Потопа люди жили 900 лет.
- После него - поменьше.
- Об этом говорит график, который «можно найти в интернете».
- Причина этого - первородный грех.
- Из-за него же пошли генетические мутации. И также из-за родового греха и личного.
- За грехи отца, его потомство будет болеть вплоть до 7 колена.
А вот и график, о котором он говорил:
И запись доклада академика:
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Выступление произвело настоящий фурор и люди бросились строчить комментарии:
Как вам выступление?
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Прожил меньше - значит много грешил.
А потому хер тебе в зубы, а не райская жизнь на пенсии.
Заспамив Академию килотоннами испражнений своего больного мозга?
Типа, в канцелярии Академии решили "да дайте ему титул уже, лишь бы этот придурок дальше не засерал нашу почту своими "открытиями"?
Хорошо , но сначала я спрошу разрешения вот у того человека .
А кто это ?
Это сигаретный барыга .Но если он покажет на меня пальцем - то от меня все отвернутся .