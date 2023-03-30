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Директор института общей генетики выступил с докладом и заявил, что люди жили по 900 лет, пока не согрешили

Директор института общей генетики выступил с докладом и заявил, что люди жили по 900 лет, пока не согрешили

Автор:
30 марта 2023 00:42
Сообщество : RealFishki
Метки: Генетика   академик   александр кудрявцев   богословы   великий потоп   выступление   грех   доклад   конференция   священники   
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Но сначала он попросил благословения у Владыки.

Александр Михайлович Кудрявцев - член-корреспондент РАН и директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова.

14 марта он выступил с докладом на пленарном заседании III международной научно-богословской конференции “БОГ-ЧЕЛОВЕК-МИР”. И сообщил:

- До Великого Потопа люди жили 900 лет.

- После него - поменьше.

- Об этом говорит график, который «можно найти в интернете».

- Причина этого - первородный грех.

- Из-за него же пошли генетические мутации. И также из-за родового греха и личного.

- За грехи отца, его потомство будет болеть вплоть до 7 колена.

А вот и график, о котором он говорил:

И запись доклада академика:

Выступление произвело настоящий фурор и люди бросились строчить комментарии:

Как вам выступление?

Источник:

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Метки: Генетика   академик   александр кудрявцев   богословы   великий потоп   выступление   грех   доклад   конференция   священники   
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14  комментариев
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31k
АнтонПолднев Час назад
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498
Вася Васильев 6 минут назад
С такими пенсиями 900 лет никак не протянуть...
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5k
Fishki_surfer 9 минут назад
Понятно, пенсионный возраст поднимут до 100 лет.
Прожил меньше - значит много грешил.
А потому хер тебе в зубы, а не райская жизнь на пенсии.
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13k
Александр 24 минуты назад
Хорошо что еще остались такие люди как Дробышевский. Он кстати очень недолюбливает генетиков, и теперь понятно что вполне обоснованно.
Ссылка www.youtube.com
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5k
Alexander Полчаса назад
Может и жили, кто ж знает, они до сих пор не разберутся как пирамиды египетские построили.
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29
Dmitry Полчаса назад
Люди жили по 900 лет, пока не согрешили с рептилоидоми...
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10k
Владимир 42 минуты назад
По весне, такие кадры всплывают......
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16k
Поручик 43 минуты назад
Объясните мне, вот КАК это чучело получило звание "член-корреспондент РАН"?
Заспамив Академию килотоннами испражнений своего больного мозга?
Типа, в канцелярии Академии решили "да дайте ему титул уже, лишь бы этот придурок дальше не засерал нашу почту своими "открытиями"?
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163
Pasha Panfilov Поручик Полчаса назад
Вероятно, старость. У нас в ВУЗе был препод, десятки лет адекватный, и весьма даже результативный на своём поприще, хороший специалист и работник, но впоследствии крупный завод куда он чего внедрял - закрыли, а университет переживал так себе времена, ну и в общем дядечка то ничего ничего, а то вдруг начинал втирать про конец света, какие-то не то индийские, не то индейские пророчества и прочее в этом духе.
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1k
Виктор Глущенко 46 минут назад
Расскажи мне страшную тайну .
Хорошо , но сначала я спрошу разрешения вот у того человека .
А кто это ?
Это сигаретный барыга .Но если он покажет на меня пальцем - то от меня все отвернутся .
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13k
кира 50 минут назад
Кошмарный сон пенсионного фонда.
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65k
doker Час назад
Обсудили уже вчера.

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634
ruslan d Час назад
мои аплодисменты
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