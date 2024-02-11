В РАН призвали начать бороться за мигрантов

России стоит начать над привлечение в страну трудовых мигрантов из-за растущий конкуренции со стороны других стран, заявила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова в интервью РБК.
Марина Храмова, директор Института демографических исследований РАН, в интервью РБК высказала мнение о необходимости для России начать привлечение трудовых мигрантов из-за увеличивающейся конкуренции со стороны других стран.
Она отметила, что в настоящее время для жителей стран СНГ, ищущих работу, такие страны как Китай и европейские государства стали более привлекательными вариантами, по сравнению с Россией.
В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. В частности, можно привлечь будущих работников повышенной зарплатой и полисом ДМС, добавила Марина Храмова
В целом, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен, заявила директор Института демографических исследований РАН .
Интересно также, что глава этого Института ранее дала заочный ответ Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который заявил, что "если заменить значительную часть российского многонационального народа на другие народы, которые идут своим историческим путем, не принимают нашу идентичность, то наша страна станет другой. Совсем другой, мало похожей на Россию".
Россия — априори многонациональное государство, у нас это записано в Конституции. Поэтому когда мы говорим о потере идентичности, то какой идентичности? В нашей стране проживают русские, татары, белорусы, удмурты, например, люди других национальностей. У каждого из этих народов есть свои язык и культура, национальные обычаи, которые нужно сохранять и передавать будущим поколениям. Есть православные, есть мусульмане. Учитывая это, я бы не стала говорить о потере идентичности.
Я вообще сторонник того, что миграция при правильном управлении — это очень важный позитивный ресурс для социально-экономического и для демографического развития как посылающих, так и принимающих стран. Мне кажется, когда патриарх выразил такую точку зрения, речь шла в большей степени о тех нелегальных мигрантах, которые нарушают российские законы и которые как раз и формируют в нашем обществе такое негативное восприятие мигрантов в целом.
В конце 2023 года ученые Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) сообщили со ссылкой на результаты опроса, что пребывающие в России мигранты из Центральной Азии считают главной ценностью крепкую семью и хороших детей, в то время как для местных жителей Московского региона на первом плане стоит карьерная реализация. Социолог института Галина Осадчая также привела такие данные: национальные обычаи являются значимыми почти для 80% мигрантов против 64% жителей Московской агломерации, а религиозные традиции — для 74% (и 43% москвичей).
Заметно различаются и репродуктивные установки: на многодетный тип семьи (три и более ребенка) ориентированы в два с половиной раза больше мигрантов, чем москвичей (42 против 17%). У приезжих отмечаются более ранние рождения детей, что создает лучшие возможности для многодетности, отмечали исследователи из РАН.
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Кому как. Крупному капиталу нужна дешёвая бесправная рабочая сила. А вот для коренного населения - это лишение рабочих мест и некачественные услуги и товары. которые эти низкоквалифицированные мигранты будут производить.
Яркий пример - московский жилищник. Всех русских выжили путём понижения зарплаты и повышением нагрузки, на их место набрали из средней азии. Они по-русски с трудом говорят, а что касается квалификации, то им лопату даже дать нельзя - сломают, не то что допускать до сантехники и электрики. А самое главное, ответственности никакой - сегодня накосячил - завтра уже на исторической родине или в другом городе.
На стройках - та же фигня. Там даже прорабы из средней азии...
...Но я хочу обратить внимание на еще одну категорию мигрантов, которую мы всегда выделяем особенно. Это те, кто приезжает по программе переселения соотечественников. Несмотря на то что, может быть, это не самый большой контингент, мне кажется, он очень важен с точки зрения гуманитарной миссии России и объединения русского мира в широком смысле. В основном такие мигранты едут из стран постсоветского пространства, и если раньше это были в основном этнические русские, то сейчас далеко не только русские. Из стран дальнего зарубежья в основном это Латинская Америка тоже есть приток, оттуда едут главным образом староверы и старообрядцы.
Не более 1% таких переселенцев приходится на страны Балтии, а из Европы почти совсем нет. До 2022 года, надо честно признать, интерес к программе переселения среди соотечественников, живущих в странах Европы, был низкий.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/10/02/2024/65bbab919a79478bcd1aed9f?from=copyhttps://www.rbc.ru/economics/10/02/2024/65bbab919a79478bcd1aed9f?from=copy
власть умеет поднимать пенсвозраст, а надо уровень жизни!!! всё остальное политота и горлопанство!
Иноагент detected!
Вот и пускай валят туда, а к нам не надо.
Только кто и как будет этим управлять?
Пока что видим абсолютно неуправляемую миграцию, превратившуюся в экспансию и принёсшую с собой кучу нерешаемых проблем с очень мрачной перспективой для страны и её коренного населения.