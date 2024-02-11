В РАН призвали начать бороться за мигрантов

Марина Храмова, директор Института демографических исследований РАН, в интервью РБК высказала мнение о необходимости для России начать привлечение трудовых мигрантов из-за увеличивающейся конкуренции со стороны других стран.

Она отметила, что в настоящее время для жителей стран СНГ, ищущих работу, такие страны как Китай и европейские государства стали более привлекательными вариантами, по сравнению с Россией.

В связи с этим России необходимо начать привлекать мигрантов, особенно квалифицированных, подчеркнула эксперт. В частности, можно привлечь будущих работников повышенной зарплатой и полисом ДМС, добавила Марина Храмова

В целом, долгосрочный эффект для российской экономики от притока мигрантов положителен, заявила директор Института демографических исследований РАН .