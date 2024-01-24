Как религиозная мелодия стала заставкой к передаче "В мире животных"

«Паломничество» рассказывает слушателю об известном эпизоде из биографии Марии и Иосифа – их пути в Вифлеем на перепись населения, во время которого, как известно, и был рождён в Христос. Невероятно красивая музыка подкрепляется проникновенным текстом Луны о единении благочестивых и набожных супругов и их радостном и волнительном предчувствии рождения Спасителя.





Однако у истории «Паломничества» есть и продолжение, иными словами, мелодия вовсе не напрямую попала из Аргентины в советскую редакцию телепрограмм, а проделала долгий путь. Впрочем, обо всем по порядку.