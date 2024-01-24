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Как религиозная мелодия стала заставкой к передаче "В мире животных"

Как религиозная мелодия стала заставкой к передаче "В мире животных"

Автор:
24 января 2024 13:43
Метки: Ариэль Рамирес   в мире животных   религиозная мелодия   
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Мелодия из передачи «В мире животных» поистине культовая. На ней выросло не одно поколение россиян и жителей республик бывшего СССР. Летящие на фоне багрового неба птицы, прыгающие обезьяны и страусы, мчащиеся антилопы – всё это сопровождалось музыкой, которая словно создана для изображения всего разнообразия дикой природы нашей планеты.
Однако на самом деле мелодия эта – христианская и повествует о пути Марии и Иосифа в Вифлеем.

Мелодию, которую отечественные зрители привыкли называть просто «В мире животных», сочинил 60 лет назад очень известный аргентинский композитор Ариэль Рамирес. И это не отдельное произведение, а отрывок из его кантаты для хора, которая называется «Рождество Господне». Знакомая всем с детства мелодия – 10-я часть кантаты Рамиреса, всего же их 12. Так полюбившаяся зрителями часть этого большого произведения называется «Паломничество».


Ариэль Рамирес считается одним из величайших композиторов Аргентины XX-XXI вв., причем он известен еще и как дирижер и пианист. Он стал автором многих популярных произведений, и некоторые из них на слуху и у россиян, хотя слушатели могут и не знать их авторства. Например, знаменитую на весь мир зумбу Рамиреса Alfonsina y el Mar часто исполняет на концертах российская певица Пелагея. А его Misa Criolla («Креольская месса»), основанная на национальных фольклорных мелодиях, еще с 1960-х годов входит в репертуар хоров в разных странах мира.

Великолепная музыка, выбранная впоследствии для советской телепередачи, написана на слова латиноамериканского поэта Феликса Луны, который придумал их в далеком 1964 году. Ну а в ряде латиноамериканских стран эта часть кантаты хорошо известна как отдельная песня.


«Паломничество» рассказывает слушателю об известном эпизоде из биографии Марии и Иосифа – их пути в Вифлеем на перепись населения, во время которого, как известно, и был рождён в Христос. Невероятно красивая музыка подкрепляется проникновенным текстом Луны о единении благочестивых и набожных супругов и их радостном и волнительном предчувствии рождения Спасителя.


Однако у истории «Паломничества» есть и продолжение, иными словами, мелодия вовсе не напрямую попала из Аргентины в советскую редакцию телепрограмм, а проделала долгий путь. Впрочем, обо всем по порядку.

Однажды аргентинскую мелодию услышал французский певец-шансонье Жиль Дрё. Это было исполнение в интерпретации латиноамериканки Мерседес Сосы. Впечатлившись, француз предложил своему соотечественнику, поэту-песеннику Пьеру Деланоэ написать шансон-версию этого произведения, и тот переделал 10-ю часть кантаты в песню. Название тоже переделали, поменяв на похожее по звучанию французское. Так аргентинский хит и превратился в песню Alouette. В переводе с французского – «Жаворонок». Через пару лет после появления на свет христианской кантаты её узнала Европа совсем в другом формате – поп-шлягера. И очень полюбила.


Однако и это ещё не всё. Стремительно набравшая популярность во Франции песня с красивой мелодией заинтересовала легендарного Поля Мориа. Он решил включить ее в репертуар своего гранд-оркестра, сделал великолепную аранжировку, и в итоге «Паломничество» стало эстрадно-симфонической композицией. Благодаря Мориа о «Жаворонке» узнал весь мир, в том числе и Советский Союз.


В конце 1969 года работать на телевизионную программу «В мире животных» пришел режиссер-документалист Александр Згуриди. Кстати, название передаче дали в честь его одноименной книги о животных.

В качестве заставки к программе Згуриди предложил взять композицию Поля Мориа «Пьяный голубь», и именно она поначалу играла в этой передаче. Однако в 1974 году режиссер поделился с руководством программы новой идеей – использовать в качестве заставки произведение «Жаворонок» того же Мориа – эту композицию он на тот момент как раз готовил для своего документального фильма про дикую природу Гондваны. Так и появилась известная советскому зрителю заставка – мелодия Мориа (а, точнее, Рамиреса) под видеоряд с журавлями, обезьянами и страусами.

Соотечественники смотрели эту заставку не один десяток лет, а мелодия стала неразрывно ассоциироваться с передачей «В мире животных» и всеми любимым ведущим Николаем Дроздовым.

Кстати, легендарная передача словно специально пронизана христианской темой. Дело в том, что почитаемый верующими и причисленный к лику святых митрополит Филарет (Дроздов) Московский – предок любимого зрителями ведущего программы Николая Дроздова. Ученому-зоологу, профессору географического факультета МГУ он является двоюродным прадедом по линии отца. Возможно, именно поэтому телепередача получилась такой доброй и светлой и продержалась на телевидении столь долго.

Николаю Николаевичу Дроздову, который лишь несколько лет назад перестал работать в передаче о животных (а потом она и вовсе закрылась), в июне исполнится 87 лет.


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Метки: Ариэль Рамирес   в мире животных   религиозная мелодия   
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3  комментария
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3k
RaiJu 2 часа назад
Очень интересный материал
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217
Феличита 52 минуты назад
у этого Дрю на 1:36 харасмент начался , как бы сейчас сказали, хорошо что его уже не отменишь (
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1k
Darki 2 часа назад
Познавательно,я не знал даже.
Николаю Николаевичу всегда самого лучшего,человек очень хороший.
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Иван Кемеров

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