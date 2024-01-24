"Вы семейка ублюдков и выродков": кондуктора из Самары перепутали с проводницей, высадившей кота Твикса, и теперь травят в соцсетях

Татьяна Трифонова никогда не работала проводником на железной дороге, однако теперь вынуждена отдуваться за проштрафившуюся мадам, выбросившую из поезда кота Твикса.
После публикаций о коте Твиксе жизнь Татьяны Трифоновой превратилась в ад. Женщина уже 15 лет трудится кондуктором в Самаре и она никогда не работала в РЖД. Но в соцсетях появились её фото, как проводника, который выбросил на погибель котика Твикса, и теперь Татьяна получает тонны хейта, оскорблений и угроз.
Дочь Татьяны Елена рассказывает, что травля началась 20 января.
"Тогда она была на работе и не смогла сразу просмотреть все сообщения. А когда увидела, ей стало плохо. Люди желали смерти маме и нам, ее родным, писали всякие гадости, проклинали".
А недавно в Телеграм слили её домашний адрес, и Трифонова опасается за свою жизнь.
Сначала семья Татьяны не могла понять причин этого хейта.
"Потом мы поняли, что травля началась после того, как в телеграм-каналах двух популярных блогеров появились личные данные мамы. Видимо, блогеры перепутали ее с проводницей, которая на самом деле и выкинула кота из поезда. И на маму накинулись зоозащитники, ну, или люди, себя к таковым причисляющие. Мы, конечно, были в шоке. Мама ни дня не работала в РЖД вообще, она вот уже 15 лет трудится кондуктором в Самаре, а до этого жила в деревне — совершенно обычный человек, а тут такое", — рассказывает Елена.
После начавшейся травли Татьяна заболела, и даже вынуждена была переехать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
Её дочь постаралась написать администраторам групп в соцсетях, где появилось фото её матери, чтобы дали опровержение и остановили поток травли, но не все пошли навстречу.
"Я опубликовала на своей странице сообщение, где прояснила ситуацию и рассказала, что мама вовсе не та самая проводница. Мы писали администраторам всех групп в соцсетях, где публиковали про маму, просили дать опровержение, написать, что мама совершенно не имеет никакого отношения к истории с котом. Откликнулась лишь пара групп. Также мы обращались и к блогерам, которые опубликовали личные данные мамы. От одного ответа мы так и не получили, а второй отказался убирать свой пост", — сетует Елена.
Семья Татьяны Трифоновой обратилась в полицию, кроме этого подвергающиеся травле люди хотят написать заявление в прокуратуру. Они намерены привлечь к ответственности блогеров, которые предали огласке личную жизнь Татьяны Трифоновой и превратили её в ад.
Что касается личности проводника РЖД, из-за которого и началась вся эта история, о ней нет подробностей. В официальных СМИ не сообщают фамилии женщины - и правильно делают. История Татьяны Трифоновой - тому доказательство. Известно лишь, что проводника отстранили от работы, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила поставить Твиксу памятник, и эту идею поддержали многие жители России.
Источник:
- Попутчицы против проводниц: всё лучшее, что есть в РЖД
- Сдаём белье: эффектные проводницы, без которых путешествия потеряли бы всякий смысл
- Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы
- Попутчицы и проводницы - это два плюса, только ради которых и путешествуют поездами
- Погибшему коту Твиксу предлагают установить памятник
(меня впервые в 10 лет бабушка отправил на поле котят закапывать в пакете, когда кошка в деревне окотилась)
Нездоровая ситуация.
Что за народ, соседу за парковку готовы голову проломить, а тут такая сентиментальность и котиком.
Дебилы.
Да и сама ситуация странная. Почему пропажу кота обнаружили через столь продолжительное время? Пишут что-то вроде о десяти часах (!). Может хозяину стоило больше ответственности проявить? Но нет! Конечно виноват проводник, действовавший по инструкции.