"Вы семейка ублюдков и выродков": кондуктора из Самары перепутали с проводницей, высадившей кота Твикса, и теперь травят в соцсетях

А недавно в Телеграм слили её домашний адрес, и Трифонова опасается за свою жизнь.







Сначала семья Татьяны не могла понять причин этого хейта.

"Потом мы поняли, что травля началась после того, как в телеграм-каналах двух популярных блогеров появились личные данные мамы. Видимо, блогеры перепутали ее с проводницей, которая на самом деле и выкинула кота из поезда. И на маму накинулись зоозащитники, ну, или люди, себя к таковым причисляющие. Мы, конечно, были в шоке. Мама ни дня не работала в РЖД вообще, она вот уже 15 лет трудится кондуктором в Самаре, а до этого жила в деревне — совершенно обычный человек, а тут такое", — рассказывает Елена.



