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"Вы семейка ублюдков и выродков": кондуктора из Самары перепутали с проводницей, высадившей кота Твикса, и теперь травят в соцсетях

"Вы семейка ублюдков и выродков": кондуктора из Самары перепутали с проводницей, высадившей кота Твикса, и теперь травят в соцсетях

Автор:
24 января 2024 12:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Самара   блогеры   кот Твикс   перепутали   проводница   ржд   травля   хейт   
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Татьяна Трифонова никогда не работала проводником на железной дороге, однако теперь вынуждена отдуваться за проштрафившуюся мадам, выбросившую из поезда кота Твикса.

После публикаций о коте Твиксе жизнь Татьяны Трифоновой превратилась в ад. Женщина уже 15 лет трудится кондуктором в Самаре и она никогда не работала в РЖД. Но в соцсетях появились её фото, как проводника, который выбросил на погибель котика Твикса, и теперь Татьяна получает тонны хейта, оскорблений и угроз.


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Дочь Татьяны Елена рассказывает, что травля началась 20 января.

"Тогда она была на работе и не смогла сразу просмотреть все сообщения. А когда увидела, ей стало плохо. Люди желали смерти маме и нам, ее родным, писали всякие гадости, проклинали".

А недавно в Телеграм слили её домашний адрес, и Трифонова опасается за свою жизнь.



Сначала семья Татьяны не могла понять причин этого хейта.

"Потом мы поняли, что травля началась после того, как в телеграм-каналах двух популярных блогеров появились личные данные мамы. Видимо, блогеры перепутали ее с проводницей, которая на самом деле и выкинула кота из поезда. И на маму накинулись зоозащитники, ну, или люди, себя к таковым причисляющие. Мы, конечно, были в шоке. Мама ни дня не работала в РЖД вообще, она вот уже 15 лет трудится кондуктором в Самаре, а до этого жила в деревне — совершенно обычный человек, а тут такое", — рассказывает Елена.


После начавшейся травли Татьяна заболела, и даже вынуждена была переехать, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.


Её дочь постаралась написать администраторам групп в соцсетях, где появилось фото её матери, чтобы дали опровержение и остановили поток травли, но не все пошли навстречу.


"Я опубликовала на своей странице сообщение, где прояснила ситуацию и рассказала, что мама вовсе не та самая проводница. Мы писали администраторам всех групп в соцсетях, где публиковали про маму, просили дать опровержение, написать, что мама совершенно не имеет никакого отношения к истории с котом. Откликнулась лишь пара групп. Также мы обращались и к блогерам, которые опубликовали личные данные мамы. От одного ответа мы так и не получили, а второй отказался убирать свой пост", — сетует Елена.


Семья Татьяны Трифоновой обратилась в полицию, кроме этого подвергающиеся травле люди хотят написать заявление в прокуратуру. Они намерены привлечь к ответственности блогеров, которые предали огласке личную жизнь Татьяны Трифоновой и превратили её в ад.


Что касается личности проводника РЖД, из-за которого и началась вся эта история, о ней нет подробностей. В официальных СМИ не сообщают фамилии женщины - и правильно делают. История Татьяны Трифоновой - тому доказательство. Известно лишь, что проводника отстранили от работы, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту жестокого обращения с животным. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина предложила поставить Твиксу памятник, и эту идею поддержали многие жители России.

Источник:

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Метки: Самара   блогеры   кот Твикс   перепутали   проводница   ржд   травля   хейт   
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18  комментариев
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3k
xbrat 2 часа назад
Зоошиза во всей красе! Чем-то на веганов в своем агрессивном поведении смахивают.
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17k
Элитный тигр Минуту назад
Кота конечно жалко, но блохеров, которые гачали травлю, посадить на бутылку и выбросить в море. Баренцево.
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3k
Константин 9 минут назад
Это я, читающий всю эту дичь.

(меня впервые в 10 лет бабушка отправил на поле котят закапывать в пакете, когда кошка в деревне окотилась)
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2k
Relost 24 минуты назад
Интерестно, сколько из этих "защитников" готовы взять котнка с улицы??? Уверен что еденицы, все остальные просто стадо идущие за хайпом.
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3k
Илья 45 минут назад
Этих зоофилов пора сажать
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117
dasn7 Час назад
Скорее всего, раздувают хайп в рамках информвийни специально, к этому по незнанию и не разобравшись машинально в "стадном" режиме присоединяются и другие заблуждающиеся искренне.
Нездоровая ситуация.
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10k
MPEG-8 Час назад
За....и уже с этим кошаком.
Что за народ, соседу за парковку готовы голову проломить, а тут такая сентиментальность и котиком.
Дебилы.
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3k
RaiJu 2 часа назад
Животинку, конечно, жалко, но стоит ли жизнь человека выше жизни животного? Сомневаюсь.
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4k
krokodilov 2 часа назад
А у нас что закон о защите личных данных уже отменили? В суд на эти Телеграм каналы подавать надо с компенсацией за моральный ущерб.
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451
danieldewitte 2 часа назад
Когда прочитал "Мастер и Маргарита" Булгакова, живёшь такой под впечатлением, а тут такая ска тема!
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49k
Максим Т. 2 часа назад
Гребаная зоошиза! Вы - утырки и уроды.
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
Отмороженное стадо.
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Стадное чувство и ничего более. Обвинить человека не разбираясь, а ошибся? Ну что! Да с кем не бывает! И главное никакого чувства вины.
Да и сама ситуация странная. Почему пропажу кота обнаружили через столь продолжительное время? Пишут что-то вроде о десяти часах (!). Может хозяину стоило больше ответственности проявить? Но нет! Конечно виноват проводник, действовавший по инструкции.
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59k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
Бл ну только в край епанутые люди (точнее даже не люди а создания) такое могут написать... Вообще надо в полицию заявление на таких писать, и сажать их...
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218
Феличита 2 часа назад
в чем жестокое обращение? - животное на улице
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59k
dima423 2 часа назад
Травите дебила хозяина, который сам проепал кота, но теперь все кругом виноваты кроме него...
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