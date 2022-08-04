Попутчицы против проводниц: всё лучшее, что есть в РЖД

2948
17
Давненько здесь не было поста про железнодорожную романтику, согласны? Количество авиарейсов в России сократилось, поэтому многие переориентировались на поезда, а как следствие - увеличилось количество фотографий на просторах соцсетей.
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Сногсшибательные попутчицы, которые скрасят любое путешествие
- Богини плацкарта: девушки, ради которых можно проехать свою станцию
- Попутчицы бывают двух типов. Этот пост про тех, которые на диете
- Постой, паровоз: железнодорожная романтика во всей красе
- Романтика РЖД, благодаря которой еще покупают билеты на поезда
Новости партнёров
Выглядят ужасно. Издалека вообще смотрится как диспропорция или протез, особенно когда самые ретивые набивают чёрную куету на пол-ноги.
а иногда очень даже ничего...
это вопрос наличия или отсутствия вкуса... а кто-то шрамы/ожоги щабивает
Или у соседского мальчонки отобрала?
Именно. Автор, ты припер на Фишки кучу постановочных фоток.