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Попутчицы против проводниц: всё лучшее, что есть в РЖД

Попутчицы против проводниц: всё лучшее, что есть в РЖД

Автор:
04 августа 2022 16:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Попутчица   девушки   красота   купе   плацкарт   поезд   проводница   ржд   
2948
17
Давненько здесь не было поста про железнодорожную романтику, согласны? Количество авиарейсов в России сократилось, поэтому многие переориентировались на поезда, а как следствие - увеличилось количество фотографий на просторах соцсетей.
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Источник:

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Метки: Попутчица   девушки   красота   купе   плацкарт   поезд   проводница   ржд   
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24  комментария
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5k
sedoisever 37 минут назад
А нахрена тут отфильтрованные муклы?
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4k
SR 11 минут назад
Ощущение, что это подборка мукл из инсты... Реальные проводницы и попутчицы обычно выглядят так:

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1k
Гремлин 14 минут назад
Девушки, перестаньте набивать такие огромные татухи!
Выглядят ужасно. Издалека вообще смотрится как диспропорция или протез, особенно когда самые ретивые набивают чёрную куету на пол-ноги.
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439
Борис Колесниченко 23 минуты назад
третья только живая, остальное муклы
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29k
Ed Полчаса назад
Тренд ужасен. Нечто в основном мукловое, не вызывающее здоровых желаний. Прям ценника не хватает на лбу.
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6k
Tim_G Полчаса назад
а... так Регина Тодоренко из проводниц оказывается (8-е фото)...

Ссылка youtu.be
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7k
hairov Полчаса назад
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58k
Александр Полчаса назад
Лучше в дорогу брать свою проводницу, чем надеяться на случай
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13k
Alex 39 минут назад
Муклы...
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17k
Олег 54 минуты назад
Да ну наыиг, фотка с книгой? Не верю!
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59k
doker Час назад
О, девушка читает Стругацких! Да ещё "Трудно быть богом"...

Или у соседского мальчонки отобрала?
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27k
Vazari Час назад
Без этой тетеньки пост будет неполный.
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16k
Дядюшка Ау Час назад
"Настоящие модели - не иначе"

Именно. Автор, ты припер на Фишки кучу постановочных фоток.
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