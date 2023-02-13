Попутчицы и проводницы - это два плюса, только ради которых и путешествуют поездами

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Давненько здесь не было поста о дорожной романтике! Собрал всё самое лучшее, что есть в РЖД! Посвящается тем, кому проводницы ближе стюардесс.
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Выпрыгну в окно наверное...
Эротические фантазии и ночные поллюции разбиваются одной фотографией (она и есть реальность) :