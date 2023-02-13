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Попутчицы и проводницы - это два плюса, только ради которых и путешествуют поездами

Попутчицы и проводницы - это два плюса, только ради которых и путешествуют поездами

Автор:
13 февраля 2023 17:26
Метки: Попутчица   девушки   красота   купе   поезд   попутчицы   проводница   ржд   
4103
17

Давненько здесь не было поста о дорожной романтике! Собрал всё самое лучшее, что есть в РЖД! Посвящается тем, кому проводницы ближе стюардесс.

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Метки: Попутчица   девушки   красота   купе   поезд   попутчицы   проводница   ржд   
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20  комментариев
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4k
Wertos 2 часа назад
Кому-то может и везёт, но у меня так всегда ((
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53k
Олег 22 минуты назад
Как-же канадские геи интересуются проводницами и пассажирами наших поездов..... еще хуже, чем выпускницами и деревенскими девушками....
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6k
klop 22 минуты назад
Ну и классика.
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6k
Семеныч 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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14k
sonic24a 24 минуты назад
Когда успевают накрасится. Заходишь в купе, а там девица с томиком Гегеля. Какие действия? Будем ставить с головы на ноги?
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17k
Наталья Полчаса назад
Селфи в сортире?)
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634
Бывалый Полчаса назад
Длина полки в купе 183-184 см. Длина боковой полки плацкарта 175 см. Мой рост 193. Изуверы и садисты.
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1k
Kvint Полчаса назад
Единственный нормальный попутчик
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8k
Axel 44 минуты назад
8. Заходите в своё купе, а там... Ваши действия?

Выпрыгну в окно наверное...
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6k
Андрей Крылов 45 минут назад
Самый лучший вариант - пустое купе, а лучше и весь вагон. Однажды мне так повезло. Ехал почти весь день, а на весь купейный вагон кроме меня было всего 2 человека, не считая двух проводников. Я был счастлив! :)
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276
Вася Васильев 52 минуты назад
Даже если повезёт встретить такую в поезде, даже если повезёт её развести то даже в этом случае не повезёт ибо проводницы это самый большой риск подхватить зппп. На поезде единственно приемлемый не вынужденный способ перемещения это СВ + с своим самоваром и по возможности сократить выходы из купе.
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6k
Компьютер DELL монитором 57 минут назад
Автор , этот пост - пубертатный бред !
Эротические фантазии и ночные поллюции разбиваются одной фотографией (она и есть реальность) :
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17k
Вася Час назад
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337
Aleksey (questov) Час назад
на безрыбье и рак рыба
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