16 мрачных и действительно страшных советских фильмов ужасов

Многие поклонники советского кино знают, что в СССР снимали фильмы различных жанров. Военные, комедийные, приключенческие и романтические. Однако фантазия режиссёров и сценаристов того времени не ограничивалась только подобными сюжетами. В Советском Союзе также создавалось боевики, триллеры и детективы. С фильмами ужасов дела обстояли похуже. Но они всё равно были, пусть и в небольших количествах.
Далеко не все советские хорроры отличались оригинальным сюжетом. Однако кинокомпании делали всё возможное, чтобы картины получились действительно запоминающимися и жуткими. Стоит сказать, что с этим заданием они справлялись на отлично. Да, зрителя того времени нельзя было очаровать спецэффектами и реалистичными декорациями (попросту не было возможности). Зато в качестве козырей у киноделов были припасены отличная актёрская игра, атмосфера и круто написанный сценарий.
Некоторые из советских фильмов ужасов горячо любимы зрителями даже сегодня (например, «Вий» или «Господин оформитель»). Другие проекты менее известны, однако они вполне заслуживают того, чтобы на них обратили внимание и, возможно, дали им вторую жизнь.
Господин оформитель
Год производства: 1988
Сюжет: Фильм снят по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль». История разворачивается в Санкт-Петербурге. Популярный художник-оформитель Платон Андреевич получает заказ от ювелира, желающего оформить витрину своего магазина. Мастер принимается за дело. В качестве натурщицы он приглашает молодую девушку Анну, которая серьёзно болеет чахоткой. По её образу оформитель делает свой лучший манекен, который, конечно же, приносит ювелиру успех.
Проходит время. Дела у Платона Андреевича идут не лучшим образом. К счастью, ему подворачивается работа у некоего богатого дельца Грильо. Он просит Платона оформить интерьер его дома. Художник знакомится с женой хозяина и впадает в полнейший ступор. Перед ним оказывается женщина, которая является точной копией юной Анны, с которой он когда-то сделал свой лучший манекен.
Вий
Год производства: 1967
Сюжет: Сельский студент-философ по имени Хома Брут отправляется деревню, в которой недавно умерла молодая панночка. Парню нужно провести три ночи в церкви, читая молитвы над телом покойницы. Вскоре Хома понимает, что перед ним не обычная девушка, а самая настоящая ведьма.
День гнева
Год производства: 1985
Сюжет: Профессор Фидлер — опытный учёный, жаждущий великих открытий. Проводя очередные опыты, он создаёт странных звероподобных существ, которые обладают человеческим интеллектом. Однако необычные твари полностью лишены эмоций и морали, в результате чего они начинают представлять реальную угрозу для людей.
Дикая охота короля Стаха
Год производства: 1979
Сюжет: Фильм переносит зрителя в белорусское Полесье, в 1900 год. Молодой этнограф Андрей Белорецкий посещает это место ради изучения народных преданий. Учёный селится в поместье, хозяйкой которого является Надежда — представительница старинного рода Яновских. Она рассказывает Белорецкому необычную легенду, согласно которой её дальний предок предательски убил на охоте мужицкого короля Стаха, и тот перед смертью проклял его. С тех пор никто из рода Яновских не умирал своей смертью. Андрей решает разгадать тайну проклятия короля Стаха.
Люми
Год производства: 1991
Сюжет: Раз в сто лет получеловек-полуволк Люми выходит на охоту, чтобы совершить кровавое преступление. Страшное существо не знает пощады и готово уничтожить всех, кто попадётся ему на пути.
Письма мёртвого человека
Год производства: 1986
Сюжет: На одной из американских военных баз происходит ядерный взрыв. Большая часть населения погибает. Однако в катакомбах и подвалах по-прежнему остаются люди, которые как-то пытаются наладить свой быт и нормализовать жизнь. Главный герой повествования — учёный Ларсен. Он пытается понять причину случившегося и найти силы для выживания.
Доминус
Год производства: 1989
Сюжет: Киноальманах расскажет две жуткие истории, которые точно никого не оставят равнодушным. Первая история — рассказ о человеке, чей труд приносит несчастья другим людям Вторая — расскажет о герое, который смог превратиться в мальчишку и проникнуть туда, где запрещено появляться взрослым.
Пьющие кровь
Год производства: 1991
Сюжет: 19 век, молодой князь Руневский посещает светский бал, на котором он замечает милую девушку в белом платье по имени Даша, племянницу помещиков Зориных, и влюбляется в неё. Вскоре парень узнает, что родственница его возлюбленной является вампиром. Она поставила перед собой цель — заманить девушку в поместье и закусать её до смерти. Князь Руневский не может допустить подобного сценария и бросает все силы на спасение Даши.
Папа, умер Дед Мороз
Год производства: 1991
Сюжет: Жуткая и сюрреалистичная картина, в которой отражены проблемы перестройки и чувство безысходности, накатившее на людей того времени.
Семья вурдалаков
Год производства: 1990
Сюжет: Главный герой — молодой журналист, приехавший по своим делам в советскую провинцию. На время он селится в семье, которая недавно похоронила старика. Не по своей воле парень становится свидетелем жутких и странных событий. Внук покойного нарушает старинную заповедь, произнося вслух имя мертвеца до истечения девяти дней со дня смерти, и превращается в вурдалака.
Призрак бродит по Европе
Год производства: 1922
Сюжет: В одном из вымышленных государств назревают революционные события. Император покидает столицу и находит убежище в одном из отдалённых уголков страны. Во время прогулки он встречает пастушку и влюбляется в неё. Их чувства оказываются взаимными. Однако влюблённым не суждено быть вместе. С этого момента начинают происходить крайне страшные события.
Ятринская ведьма
Год производства: 1991
Сюжет: Корсак, сын воеводы, должен отправиться на службу к королю. Однако он сильно влюблён в жену ятринского священника Регину, и теперь для него отъезд равносилен гибели. Корсак остаётся, а против Регины готовится суд. Ятринскую ведьму ожидает сожжение.
Псы
Год производства: 1989
Сюжет: В полузаброшенном советском городе появляются волки-людоеды, жертвами которых все чаще становятся местные жители. Группа охотников вызывается уничтожить монстров и отправляется на их поиски.
Час оборотня
Год производства: 1990
Сюжет: Журналисту Ковалёву наконец-то выпадает шанс стать главным редактором газеты. Однако мимолётная случайность отнимает у мужчины такую возможность. Ковалёва в лодыжку кусает бездомная собака, и он превращается в оборотня. С тех пор мужчина рыщет по ночам и пугает жителей города. Обезвредить монстра поручили Васе Ковалёву, сыну неудачливого журналиста.
Медвежья свадьба
Год производства: 1925
Сюжет: История разворачивается в Литве в первой половине 19 века. Во время охоты на графиню набрасывается разъярённый медведь. Она лишается рассудка, а рождённый ею сын Казимир приобретает странную патологию. Спустя годы обнаруживается, что молодой граф испытывает неконтролируемую жажду крови.
Заклятие долины змей
Год производства: 1987
Сюжет: Ещё много лет назад парижский антиквар по имени Травен украл из лаосского монастыря священную реликвию, выполненную в виде головы змеи. При артефакте был манускрипт, в котором говорилось, что в долине Тысячи Змей хранится некое тайное оружие пришельцев, обладатель которого станет властелином мира. Спустя годы Травен вместе с напарников отправляется на его поиски.
Бонус: Прикосновение (снят после распада СССР)
Год производства: 1992
Сюжет: События происходят в начале 90-х. Следователь Андрей Крутицкий работает с делом о странном самоубийстве молодой матери. Перед тем, как лишить себя жизни, женщина убивает и своего сына. Возлюбленный убитой также погибает после разговора со следователем. Андрей понимает, что столкнулся с чем-то аномальным и потусторонним.
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И не поймёшь: то ли фильмы - следствие катаклизма, то ли они - его причина....
...ещё какие-то были. Вот память выдала такой “шедевр”, как ‘Феофания, Рисующая Смерть’, (1991г.; рейтинг IMDb -- 5.4); он , в своё время, даже преподносился, как некий “прорыв”. ))
Произошла глобальная ядерная война. Ошмётки человечества медленно умирают в бомбоубежищах от недостатка чистой воды, еды. от ожогов, от лучевой болезни, а главное - от осознания полной безнадёжности. Главный герой перед смертью частично сходит с ума и создаёт свою философию, призванную оправдать то, что оправдать нельзя.
"Псы"
Аральское море высохло. Бывший приморский посёлок заброшен. Люди ушли. Но остались собаки. Одичавшие псы сбиваются в стаи и начинают представлять опасность.