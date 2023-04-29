16 мрачных и действительно страшных советских фильмов ужасов

Далеко не все советские хорроры отличались оригинальным сюжетом. Однако кинокомпании делали всё возможное, чтобы картины получились действительно запоминающимися и жуткими. Стоит сказать, что с этим заданием они справлялись на отлично. Да, зрителя того времени нельзя было очаровать спецэффектами и реалистичными декорациями (попросту не было возможности). Зато в качестве козырей у киноделов были припасены отличная актёрская игра, атмосфера и круто написанный сценарий.

Некоторые из советских фильмов ужасов горячо любимы зрителями даже сегодня (например, «Вий» или «Господин оформитель»). Другие проекты менее известны, однако они вполне заслуживают того, чтобы на них обратили внимание и, возможно, дали им вторую жизнь.

Господин оформитель