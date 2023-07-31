Глухая кошка ездит с хозяином на велосипеде — и собрала миллионы поклонников

Потеряв работу во время карантина из-за Covid-19, Трэвис решил заняться тем, что любит - а

это велосипед, видео, и конечно же, любимая питомица. Они начали кататься вместе, снимать видео и публиковать в сети. Вместе пара начала исследовать сначала небольшие улочки, а затем и весь Лондон.