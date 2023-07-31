Глухая кошка ездит с хозяином на велосипеде — и собрала миллионы поклонников

Уже несколько лет парень по имени Трэвис каждый день катается на велосипеде со своей кошкой Сигрид. Эта белоснежная красавица ничего не слышит — но это не мешает ей вовсю наслаждаться жизнью. Она обожает поездки на велосипеде, и набрала в соцсетях миллионы подписчиков!
Сигрид, 6-летняя норвежская лесная кошка, живёт со своим хозяином в Лондоне. Они постоянно катаются вместе на велосипеде, и кошка это дело обожает. Прохожие то и дело говорят: "Вау! Ваша кошка такая милая. Вау! Никогда не видел кошки на велосипеде". Сигрид, увы, ничего не слышит — она с рождения глухая. Однако, за несколько лет она всей душой полюбила катание на велосипеде с хозяином, и собрала миллионы подписчиков в соцсетях.
"Мы начали кататься вместе, когда я потерял работу в карантин. С тех пор мы накатали около 4 тысяч км, и набрали больше миллиона подписчиков в соцсетях. Мы каждый день поднимаем настроение множеству людей, которые нам машут, подходят, делают селфи, и получаем тысячи сообщений в сети. Я рад, что моя кошка вдохновляет многих. Она когда-то спасла меня от депрессии и мыслей о суициде. А сейчас, наши ежедневные поездки предоставляют кучу возможностей," — рассказывает хозяин кошки, Трэвис Нельсон.
По словам Трэвиса, в 2017 году он взял свою питомицу у заводчика. Он дал ей кличку Сигрид, только увидев её фотографию — это древнескандинавское имя, означающее "прекрасная победа", и оно очень подошло красавице. Заводчик сразу предупредил, что котёнок, скорее всего, глухой: чаще всего кошки такого окраса с голубыми глазами глухие с рождения. Но это никогда не останавливало Сигрид, и она всегда остаётся жизнерадостной кошкой, и обожает приключения.
Потеряв работу во время карантина из-за Covid-19, Трэвис решил заняться тем, что любит - а
это велосипед, видео, и конечно же, любимая питомица. Они начали кататься вместе, снимать видео и публиковать в сети. Вместе пара начала исследовать сначала небольшие улочки, а затем и весь Лондон.
"Пока мы исследовали окрестности, улицы Лондона были для Сигрид словно Диснейленд для ребёнка. Всякий раз, когда я где-то останавливался, она поворачивала голову и вопросительно смотрела на меня, как бы говоря, чтобы я продолжал. Чем сильнее я крутил педали, тем больше ей это нравилось. Реакция на видео с кошкой, которые я начал публиковать в сети, была неожиданной. Сотни людей начали подписываться на меня, отправляя сообщения о том, как здорово наблюдать за Сигрид в велосипедной корзинке," - рассказывает парень.
Пока Трэвис публиковал одно видео за другим, количество подписчиков росло, и их с Сигрид начали узнавать на улицах. Сейчас парочка продолжает рассекать по Лондону и собирать восхищённую публику. Благодаря миллионной аудитории в соцсетях, Трэвис успешно зарабатывает на блоге и видео, и обеспечивает свою питомицу всем необходимым.
"Сидя однажды с Сигрид после долгой поездки и вместе глядя в окно, я вспомнил, какими робкими и неуверенными мы оба были когда-то. Поездка за поездкой меня охватывало спокойствие и уверенность. Мне нравится, что мы с ней делаем людей счастливыми. Кто бы мог подумать, что всё сложится именно так?" - говорит Трэвис.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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