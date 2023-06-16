Парень подобрал котёнка, облитого клеем — и тот удивительно преобразился

Иногда братья наши меньшие очень нуждаются в помощи человека. Ведь каждый заслуживает шанс на жизнь. Пользователь форума под ником ikedness недавно поделился трогательной историей спасения крохотного котёнка, которого обмазали клеем жестокие дети.
Пользователь форума под ником ikedness заметил эту крохотную кошечку на улице. Жестокие местные дети приклеили малышку к какому-то предмету, и она была вся измазана клеем. Парень подобрал её, и решил помочь бедному созданию. Сначала он не знал, что делать с клеем, но пользователи форума подсказали ему решение - кокосовое масло.
Малышку искупали, накормили, и начали мазать повреждённую кожу и шёрстку кокосовым маслом. Оно сотворило чудеса! Поэтому и кошечка получила кличку Коко. На вид ей было около двух месяцев, но весила она всего 450 граммов. Оказалось, что проблемы на этом не закончились - у малышки выявились проблемы с дыханием..
Ветеринары, увы, подтвердили опасения, и обнаружили у Коко кошачий калицивирус - распространённую, но потенциально тяжёлую инфекцию. Малышке давали лекарства, несколько раз экстренно возили к врачу, она прошла курс лечения небулайзером и ей чистили носовые проходы. К счастью, вскоре лечение принесло результаты: Коко начала поправляться, научилась умываться, и даже мурчать, что уже стало прекрасным событием.
История Коко распространилась по сети, и многие люди предложили свою помощь, оплату отслеживающего чипа для кошечки, и ветеринарных счетов. Сейчас малышка принимает витамины и лекарства для иммунитета, и хотя впереди ещё долгий путь, и ей нужно набрать вес, она чувствует себя хорошо и полна энергии.
И самое главное - Коко обрела любящий дом, где она окружена заботой и безусловной любовью. Спасибо за спасение этой маленькой жизни!
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Я с детства не могу выносить страдания животных и людей. Сильно развита эмпатия, мне даже от таких новостей плохо.
А дома был отец который легко мог свернуть руками курице голову или побить собаку/кота.
Жестокость - это врожденное, и таких нужно изолировать от общества и животных.
Я с детства не могу выносить страдания животных и людей. Сильно развита эмпатия, мне даже от таких новостей плохо.
А дома был отец который легко мог свернуть руками курице голову или побить собаку/кота.
Жестокость - это врожденное, и таких нужно изолировать от общества и животных.