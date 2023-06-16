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Парень подобрал котёнка, облитого клеем — и тот удивительно преобразился

Парень подобрал котёнка, облитого клеем — и тот удивительно преобразился

Автор:
16 июня 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   котенок   коты   кошка   кошки   фото   
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Иногда братья наши меньшие очень нуждаются в помощи человека. Ведь каждый заслуживает шанс на жизнь. Пользователь форума под ником ikedness недавно поделился трогательной историей спасения крохотного котёнка, которого обмазали клеем жестокие дети.

Пользователь форума под ником ikedness заметил эту крохотную кошечку на улице. Жестокие местные дети приклеили малышку к какому-то предмету, и она была вся измазана клеем. Парень подобрал её, и решил помочь бедному созданию. Сначала он не знал, что делать с клеем, но пользователи форума подсказали ему решение - кокосовое масло.

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Малышку искупали, накормили, и начали мазать повреждённую кожу и шёрстку кокосовым маслом. Оно сотворило чудеса! Поэтому и кошечка получила кличку Коко. На вид ей было около двух месяцев, но весила она всего 450 граммов. Оказалось, что проблемы на этом не закончились - у малышки выявились проблемы с дыханием..

Ветеринары, увы, подтвердили опасения, и обнаружили у Коко кошачий калицивирус - распространённую, но потенциально тяжёлую инфекцию. Малышке давали лекарства, несколько раз экстренно возили к врачу, она прошла курс лечения небулайзером и ей чистили носовые проходы. К счастью, вскоре лечение принесло результаты: Коко начала поправляться, научилась умываться, и даже мурчать, что уже стало прекрасным событием.

История Коко распространилась по сети, и многие люди предложили свою помощь, оплату отслеживающего чипа для кошечки, и ветеринарных счетов. Сейчас малышка принимает витамины и лекарства для иммунитета, и хотя впереди ещё долгий путь, и ей нужно набрать вес, она чувствует себя хорошо и полна энергии.

И самое главное - Коко обрела любящий дом, где она окружена заботой и безусловной любовью. Спасибо за спасение этой маленькой жизни!

Purr tax
by u/ikedness in u/ikedness
One of her favorite things to do is disturbing Yuki
by u/ikedness in u/ikedness

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   котенок   коты   кошка   кошки   фото   
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9  комментариев
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5k
Евгений Д Час назад
Прекрасная кошечка и парню зачет за человечность, настойчивость и доброту и за спасение жизни котенка
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32k
Slonyash Полчаса назад
Господи, как можно так детей воспитывать паскудами?!
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10k
Том Сойер Час назад
Это не дети.....
Ссылка youtu.be
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74k
Viktor Час назад
ikednessУ - респект и уважуха
, Коко - здоровья
, жестоким детям - сдохнуть!
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