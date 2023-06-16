Парень подобрал котёнка, облитого клеем — и тот удивительно преобразился

История Коко распространилась по сети, и многие люди предложили свою помощь, оплату отслеживающего чипа для кошечки, и ветеринарных счетов. Сейчас малышка принимает витамины и лекарства для иммунитета, и хотя впереди ещё долгий путь, и ей нужно набрать вес, она чувствует себя хорошо и полна энергии.