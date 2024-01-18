"Магазинные" коты захватывают Нью-Йорк

Коты-обитатели магазинов всё больше набирают популярность и умиляют жителей всей планеты. Нью-йоркский бренд Bodega Cats of New York даже создаёт разные предметы и одежду с изображением местных магазинных котов: они делают принты с котами, толстовки и другие вещички. По словам создателей бренда, они не просто прославляют котов - они увековечивают их как часть уличной жизни Нью-Йорка и "квинтэссенцию городского пейзажа". Команда устраивает выставки, участвует в мероприятиях, и просто обожает котеек.