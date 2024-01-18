"Магазинные" коты захватывают Нью-Йорк

Бездомные котейки часто забегают в магазины, лавки и заведения, и будто сразу становятся их полноправными "хозяевами". В Нью-Йорке есть целая культура, посвящённая таким кошкам-обитателям магазинов. У них даже есть собственный бренд. Взглянем на самых милых пушистиков из местных магазинов.
Коты-обитатели магазинов всё больше набирают популярность и умиляют жителей всей планеты. Нью-йоркский бренд Bodega Cats of New York даже создаёт разные предметы и одежду с изображением местных магазинных котов: они делают принты с котами, толстовки и другие вещички. По словам создателей бренда, они не просто прославляют котов - они увековечивают их как часть уличной жизни Нью-Йорка и "квинтэссенцию городского пейзажа". Команда устраивает выставки, участвует в мероприятиях, и просто обожает котеек.
Местные коты могут зайти куда угодно - в небольшой продуктовый магазин, лавку, залезть на банкомат или спрятаться среди фруктов, - но они сразу становятся знаменитостями. Владельцы магазинов с радостью их принимают.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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