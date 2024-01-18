FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15729 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
"Магазинные" коты захватывают Нью-Йорк

"Магазинные" коты захватывают Нью-Йорк

Автор:
18 января 2024 16:52
Сообщество : Животные
Метки: Разное   США   бездомные коты   животные   кот   коты   кошка   кошки   мило   фото   
957
19

Бездомные котейки часто забегают в магазины, лавки и заведения, и будто сразу становятся их полноправными "хозяевами". В Нью-Йорке есть целая культура, посвящённая таким кошкам-обитателям магазинов. У них даже есть собственный бренд. Взглянем на самых милых пушистиков из местных магазинов.

Коты-обитатели магазинов всё больше набирают популярность и умиляют жителей всей планеты. Нью-йоркский бренд Bodega Cats of New York даже создаёт разные предметы и одежду с изображением местных магазинных котов: они делают принты с котами, толстовки и другие вещички. По словам создателей бренда, они не просто прославляют котов - они увековечивают их как часть уличной жизни Нью-Йорка и "квинтэссенцию городского пейзажа". Команда устраивает выставки, участвует в мероприятиях, и просто обожает котеек.

×
×

Местные коты могут зайти куда угодно - в небольшой продуктовый магазин, лавку, залезть на банкомат или спрятаться среди фруктов, - но они сразу становятся знаменитостями. Владельцы магазинов с радостью их принимают.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Разное   США   бездомные коты   животные   кот   коты   кошка   кошки   мило   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
78k
Viktor 43 минуты назад
А в Зеленоградске какая-то падла стукнула и Серёгу "уволили", хорошо, что хоть на улицу не выкинули - кто-то из сотрудников домой взял!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
alexis 8 минут назад
Ну если можно черным, почему нельзя полосатым?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
перевозчик 11 минут назад
ну котики это хорошо... может крыс меньше будет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103914



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках
15 ретро фотографий, которые не увидишь в учебниках
Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки
Правила русского языка, в которых многие совершают ошибки
Набирающие популярность в сообществах
Как исчезла из паспорта России графа национальность и может быть она исчезнет из свидетельства о рождении
Как исчезла из паспорта России графа национальность и может быть она исчезнет из...
Экстремальное голодание Ангуса Барбьери, отказавшегося от пищи на целый год
Экстремальное голодание Ангуса Барбьери, отказавшегося от пищи на целый год
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный универ

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#в мире#интересно#люди#фильм#Автовсячина#полиция#забавно#истории
#машина#автомир#Юмор#факты#аварии#ДТП#история#позитив#Ynews#подборка
#автомобили#Прикол#интересное#кино#Китай#авто аварии#собака#инцидент#задержание#кот
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью 20+ фото мягких кошачьих лапок, которые избавят вас от стресса 20+ фото мягких кошачьих лапок, которые избавят вас от стресса Кошки играют в "принеси", чтобы манипулировать хозяином Кошки играют в "принеси", чтобы манипулировать хозяином Кот, подобранный с улицы, стал "сотрудником" ветклиники Кот, подобранный с улицы, стал "сотрудником" ветклиники Австралийская семья ищет няню для своей кошки Австралийская семья ищет няню для своей кошки Кошка-путешественница колесит по городам вместе с хозяевами Кошка-путешественница колесит по городам вместе с хозяевами

На что жалуетесь?

Вернуться