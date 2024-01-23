Византийское супероружие, которое разжигало страх в сердцах врагов. История греческого огня

Самым уязвимым местом города был Босфор, и арабы, имея значительные морские силы, могли бы быстро победить, высадившись с кораблей за линию городских стен, однако не спешили действовать таким образом. Ведь было одно обстоятельство, которое вызывало у них серьёзные опасения.

Воспользовавшись промедлением магометан, византийский император Лев III собрал все имеющиеся у него суда, оснастил их секретным оружием и повёл в бой. За один день флот осаждающих был разгромлен, а большая его часть уничтожена. Арабы лишились значительного количества запасов и транспорта, в лагере начался повальный голод и болезни. Это стало причиной их отступления, а секретным оружием, обеспечившим победу византийцам оказался легендарный греческий огонь, широко известный уже не одну сотню лет.

Огонь использовался в боевых действиях с глубокой древности. Несмотря на то, что огненные стрелы начали использовать одновременно с появлением лука, их эффективность была низкой в силу небольшой зажигательной способности. Огненные стрелы и поджоги упоминаются в самых древних источниках, но на море применение огня было довольно долго ограничено. Казалось бы, дерево — основной материал кораблей того времени — отлично горит, однако большое количество воды вокруг нивелирует эффективность применения пламени в бою. Кроме того, доставить его до противника крайне проблематично.

Использование устройств, извергающих огонь на противника, часто встречается в упоминаниях об эпохе древнего мира. Так, например, подобные сведения есть в истории об атаке острова Родос в 190 году до нашей эры, а также про сухопутную битву при Делии в 424 году до нашей эры. В описании последней говорится о некоем механизме в виде «полого бревна», из которого выпускали зажигательную смесь «из серы, сырой нефти и масла».