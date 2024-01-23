Византийское супероружие, которое разжигало страх в сердцах врагов. История греческого огня

В 717 году войска арабов, осадивших Константинополь, попали в трудное положение. Византийский император, попросив помощи у болгарского хана Тревела, вынудил напавших стать обороняющимися: им пришлось защищать свои тылы от атак болгар. А перед ними по-прежнему возвышались стены византийской столицы, которые выдержали уже не одну осаду и остались столь же неприступны.
Самым уязвимым местом города был Босфор, и арабы, имея значительные морские силы, могли бы быстро победить, высадившись с кораблей за линию городских стен, однако не спешили действовать таким образом. Ведь было одно обстоятельство, которое вызывало у них серьёзные опасения.
Воспользовавшись промедлением магометан, византийский император Лев III собрал все имеющиеся у него суда, оснастил их секретным оружием и повёл в бой. За один день флот осаждающих был разгромлен, а большая его часть уничтожена. Арабы лишились значительного количества запасов и транспорта, в лагере начался повальный голод и болезни. Это стало причиной их отступления, а секретным оружием, обеспечившим победу византийцам оказался легендарный греческий огонь, широко известный уже не одну сотню лет.
Огонь использовался в боевых действиях с глубокой древности. Несмотря на то, что огненные стрелы начали использовать одновременно с появлением лука, их эффективность была низкой в силу небольшой зажигательной способности. Огненные стрелы и поджоги упоминаются в самых древних источниках, но на море применение огня было довольно долго ограничено. Казалось бы, дерево — основной материал кораблей того времени — отлично горит, однако большое количество воды вокруг нивелирует эффективность применения пламени в бою. Кроме того, доставить его до противника крайне проблематично.
Использование устройств, извергающих огонь на противника, часто встречается в упоминаниях об эпохе древнего мира. Так, например, подобные сведения есть в истории об атаке острова Родос в 190 году до нашей эры, а также про сухопутную битву при Делии в 424 году до нашей эры. В описании последней говорится о некоем механизме в виде «полого бревна», из которого выпускали зажигательную смесь «из серы, сырой нефти и масла».
Укрепление армии и совершенствование технологии позволило Византийской империи с началом Средневековья получить превосходство над неприятелями. Считается, что греческий огонь изобрёл некий Каллиник, инженер из завоёванного арабами Гелиополя. Кроме того, было создано устройство, метающее его на значительное по тогдашним меркам расстояние. Сифон (или сифонофор) по описаниям современников, с «громовым шумом и дымом» извергал на врага потоки жидкого огня. Дальнобойность сифонов равнялась примерно 30 метрам, однако из-за громоздкости конструкции, а также необходимости постоянно иметь запас смеси использовался он в основном на флоте.
Для малоподвижных судов того времени такое оружие было страшной угрозой. Огонь, извергаемый сифонами, было невозможно потушить водой и сбить ветром. Одного или двух залпов из сифона или же попадания бочки с этим составом хватало для уничтожения крупного корабля. И даже при промахе пылающая смесь, которая растекалась по воде, могла поджечь другие корабли.
Против большинства противников это было настоящим супероружием. Его известность была столь велика, что большинство врагов предпочитало держаться подальше от любых византийских кораблей.
Рецепт изготовления греческого огня хранился в секрете, который тщательно оберегали. Исходя из некоторых данных, можно предположить, что в его состав входила сырая нефть, негашеная известь, асфальт и фосфид кальция. Восстановление состава затруднено тем, что при переводе некоторых исторических документов сложно понять, что конкретно имел ввиду автор. Так, к примеру, слово «сера» могло в разное время и при разных переводах означать как серу, так и животный жир.
Однако описание эффекта, производимого греческим огнём, совпадает во всех переводах. Основной — горение на воде, причём иногда встречаются описания, где говорится, что он «загорается водой». Греческий огонь представлял собой жидкую и густую субстанцию, и его можно было потушить лишь определёнными средствами. Также практически повсеместно упоминается «громкий грохот и много дыма» от использования древнего супероружия в бою.
Формула византийского ноу-хау была утеряна с падением империи и захватом Константинополя турками. К этому времени ими уже были найдены некоторые способы противодействия огненному оружию греков. Заливать греческий огонь водой было бесполезно, однако отлично срабатывало засыпание его песком, или, как утверждают арабские источники, заливание «старой мочой». Ещё использовались сырые овечьи шкуры, которыми покрывались палубы кораблей, что тоже обеспечивало некоторую защиту.
Массовое распространение пороха и оружия на его основе постепенно свело на нет все преимущества греческого огня. Последнее историческое упоминание о нём относится к 1453 году, когда произошла битва за Константинополь. Считается, что после этого сражения данная технология была утрачена, однако, по некоторым предположениям, произошло это ещё раньше: после того, как Византия потеряла доступ к части компонентов состава, которые добывались в оставленных провинциях.
Так или иначе, на данный момент можно лишь предполагать его изначальный состав. Проблемой для восстановления формулы также служило то, что византийцы из соображений безопасности никогда не доверяли рецепт всей цепочки производства и использования своего секретного оружия одному человеку. Известен случай, когда при взятии в 814 году Месемврии и Дельтоса в руки захватчиков попало не менее 36 исправных сифонов для метания огня и некоторое количество самой смеси. Однако воспользоваться ими у них так и не получилось
На протяжении уже Нового времени в Европе неоднократно предпринимались попытки восстановить изготовление греческого огня. И несмотря на утрату статуса супероружия, считалось, что он всё же может дать немалое преимущество тому, кто получит его в своё распоряжение. Известен случай, когда в 1758 году французский учёный заявил, что воссоздал рецепт. На демонстрации перед королём Людовиком XV, он сумел сжечь стоящий на рейде корабль. Король был впечатлён результатами, выкупил у изобретателя все бумаги, касающиеся его работы. Однако вместо того, чтобы использовать их, уничтожил записи.
С совершенствованием оружия и военного ремесла греческий огонь, конечно, уже не производил столь угрожающего впечатления, как в период Античности и Средневековья. Армии стали вооружаться куда более мощными и эффективными видами оружия. Однако в истории греческий огонь навсегда останется загадочным составом, сжигающим целые флоты.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»
- "Не взяли на работу, потому что я слишком ЖИВАЯ": пользователи поделились своими неудачами при трудоустройстве
- Ситуации с клиентами, после которых хочется уволиться с работы
- "Как с дедом спать!": 18-летняя девушка встречается с 60-летним
- 25 преступников, которых "выдала" случайная деталь
- "Голодали ли в СССР?": истории из семей советских инженеров и деревенских жителей
И там занято!