Сладкая нежность и нежная сладость: история появления популярных десертов

Простой и быстрый способ побаловать себя и поднять настроение – кусочек торта, пирога или пирожное. Одни предпочитают сладости из известных кондитерских, другие делают их своими руками.
И мало кто задумывается, что за привычными сладкими лакомствами целая история – занимательная и необычная.
Маловероятно, что есть где-то люди, которые не любят чизкейк. Как можно не любить нежное творожное великолепие на песочной подложке, да ещё с фруктами, орехами, ванилью и прочими радостями для гурмана? Сложно поверить, но его прототип появился предположительно ещё в V веком до н.э., что подтверждают записи античных рецептов.
Флан, известный также под названием тарт и киш, традиционно состоит из трёх компонентов – молока, сахара и яиц. Таким пирогом лакомились ещё древнеримские сластёны. А для граждан эпохи Средневековья пирог был отличным решением для постных дней. Флан может быть как сладким, так и нет, если в него добавляют рыбу, сыр, зелень и другие компоненты.
Интересный десерт «Шакотис» («ветвистый») необычный торт из яичного теста, который особенно популярен в Литве и Польше и готовится на открытом огне, считается результатом… досадной оплошности. Якобы какой-то кондитер пролил тесто на вертел. В результате чего пирог обзавёлся такими необычными «рожками».
Этот знаменитый слоёный и очень нежный десерт придумали задолго до прихода Наполеона к власти. Да и на свет он тогда ещё не появился. Название торта «тысячи листов» нередко связывают с видоизменённым словом napolitano. Привычный нам заварной крем, которым прослаивают листы, стал использоваться относительно недавно, примерно с середины позапрошлого века. До этого коржи промазывали фруктовым джемом или вареньем из ягод.
О целебных свойствах мёда знают все. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот природный эликсир использовали и для создания торта. По легенде, виновницей появления медовика стала жена Александра I. Немецкая принцесса Луиза Мария Августа Баденская выросла в другой культуре и вкуса и запаха мёда категорически не понимала. И некий молодой, но творческий придворный повар, зная о вкусовых пристрастиях императрицы, завуалировал его вкус в числе прочих ингредиентов (в частности, сметаны), придумав этот десерт.
Креативным оформлением и подачей десертов сейчас уже никого не удивить. А вот в 1880-х, когда (опять-таки по ошибке) появился Тар Татен, это был прорыв. Сёстры Татен держали небольшой отель и подавали своим постояльцам особый яблочный пирог. Как-то Стефания – одна из владелиц передержала начинку и попыталась реанимировать десерт, выложив на яблочную начинку в масле тесто. Так появился неправильный перевёрнутый пирог, вкус и вид которого гости быстро оценили. А необычная технология подачи стала изюминкой заведения.
Хотя торт «Анна Павлова» и назван в честь русской балерины, он появился в Новой Зеландии, где Павлова побывала в 1926 году. Лёгкий и нежный десерт, ассоциирующийся с грациозной изящной танцовщицей, представляет собой порционный торт-безе со взбитыми сливками, ягодами или кусочками фруктов.
Нечто невероятное, волшебное, нежное, что не должно существовать, но существует… Речь о «Птичьем молоке». Конфеты с начинкой, напоминающей зефирную, делали в Польше ещё в 30-х. В 60-х советские кондитеры получили задачу разработать похожий десерт и для СССР. С которой успешно справились благодаря технологу Анне Чулковой. Специальный компонент в составе агар-агара – вытяжка из водорослей придал конфетам особый неповторимый вкус. Позднее, уже в 1978 году на базе этого рецепта был создан торт «Птичье молоко».
Если судить по названию, то название этого торта – «Прага» связано с традиционной чешской кухней. Но это не так. В реальности бисквитный торт, коржи которого пропитаны специальным кремом, а верх и бока украшает абрикосовый джем, действительно придумали в «Праге» – московском ресторане. Вдохновился идеей Владимир Гуральник, который, кстати, придумал и рецепт торта «Птичье молоко», после поездки в Чехословакию.
Так с итальянского переводится название десерта. И, действительно, вкус нежнейшего «Тирамису» возносит сладкоежек на вершину блаженства. Правда, никаких особых историй в связи с его появлением нет. Считается, что его придумали в 70-х, но для придания торту романтического флёра попытались замаскировать рецепт под старинный. Итальянцы утверждают, что имеется похожий рецепт, который относится к XVIII веку. Впрочем, попробовав нежный тортик из бисквитного печенья савоярди, сыра маскарпоне, кофе и какао, хочется просто наслаждаться вкусом, возносящим на небеса. А не гадать о его происхождении.
А какой торт или десерт у вас самый любимый и почему?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Только интересно из чего в древнем риме делали сахар ....