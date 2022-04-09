Сладкая нежность и нежная сладость: история появления популярных десертов

Так с итальянского переводится название десерта. И, действительно, вкус нежнейшего «Тирамису» возносит сладкоежек на вершину блаженства. Правда, никаких особых историй в связи с его появлением нет. Считается, что его придумали в 70-х, но для придания торту романтического флёра попытались замаскировать рецепт под старинный. Итальянцы утверждают, что имеется похожий рецепт, который относится к XVIII веку. Впрочем, попробовав нежный тортик из бисквитного печенья савоярди, сыра маскарпоне, кофе и какао, хочется просто наслаждаться вкусом, возносящим на небеса. А не гадать о его происхождении.

А какой торт или десерт у вас самый любимый и почему?