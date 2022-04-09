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Сладкая нежность и нежная сладость: история появления популярных десертов

Сладкая нежность и нежная сладость: история появления популярных десертов (11 фото)

Автор:
09 апреля 2022 20:40
Сообщество : Еда
Метки: Рецепт   десерт   история   кулинар   пирог   появление   сладость   торт   
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Простой и быстрый способ побаловать себя и поднять настроение – кусочек торта, пирога или пирожное. Одни предпочитают сладости из известных кондитерских, другие делают их своими руками.

И мало кто задумывается, что за привычными сладкими лакомствами целая история – занимательная и необычная.


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Маловероятно, что есть где-то люди, которые не любят чизкейк. Как можно не любить нежное творожное великолепие на песочной подложке, да ещё с фруктами, орехами, ванилью и прочими радостями для гурмана? Сложно поверить, но его прототип появился предположительно ещё в V веком до н.э., что подтверждают записи античных рецептов.


Флан, известный также под названием тарт и киш, традиционно состоит из трёх компонентов – молока, сахара и яиц. Таким пирогом лакомились ещё древнеримские сластёны. А для граждан эпохи Средневековья пирог был отличным решением для постных дней. Флан может быть как сладким, так и нет, если в него добавляют рыбу, сыр, зелень и другие компоненты.


Интересный десерт «Шакотис» («ветвистый») необычный торт из яичного теста, который особенно популярен в Литве и Польше и готовится на открытом огне, считается результатом… досадной оплошности. Якобы какой-то кондитер пролил тесто на вертел. В результате чего пирог обзавёлся такими необычными «рожками».


Этот знаменитый слоёный и очень нежный десерт придумали задолго до прихода Наполеона к власти. Да и на свет он тогда ещё не появился. Название торта «тысячи листов» нередко связывают с видоизменённым словом napolitano. Привычный нам заварной крем, которым прослаивают листы, стал использоваться относительно недавно, примерно с середины позапрошлого века. До этого коржи промазывали фруктовым джемом или вареньем из ягод.


О целебных свойствах мёда знают все. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот природный эликсир использовали и для создания торта. По легенде, виновницей появления медовика стала жена Александра I. Немецкая принцесса Луиза Мария Августа Баденская выросла в другой культуре и вкуса и запаха мёда категорически не понимала. И некий молодой, но творческий придворный повар, зная о вкусовых пристрастиях императрицы, завуалировал его вкус в числе прочих ингредиентов (в частности, сметаны), придумав этот десерт.


Креативным оформлением и подачей десертов сейчас уже никого не удивить. А вот в 1880-х, когда (опять-таки по ошибке) появился Тар Татен, это был прорыв. Сёстры Татен держали небольшой отель и подавали своим постояльцам особый яблочный пирог. Как-то Стефания – одна из владелиц передержала начинку и попыталась реанимировать десерт, выложив на яблочную начинку в масле тесто. Так появился неправильный перевёрнутый пирог, вкус и вид которого гости быстро оценили. А необычная технология подачи стала изюминкой заведения.


Хотя торт «Анна Павлова» и назван в честь русской балерины, он появился в Новой Зеландии, где Павлова побывала в 1926 году. Лёгкий и нежный десерт, ассоциирующийся с грациозной изящной танцовщицей, представляет собой порционный торт-безе со взбитыми сливками, ягодами или кусочками  фруктов.


Нечто невероятное, волшебное, нежное, что не должно существовать, но существует… Речь о «Птичьем молоке». Конфеты с начинкой, напоминающей зефирную, делали в Польше ещё в 30-х. В 60-х советские кондитеры получили задачу разработать похожий десерт и для СССР. С которой успешно справились благодаря технологу Анне Чулковой. Специальный компонент в составе агар-агара – вытяжка из водорослей придал конфетам особый неповторимый вкус. Позднее, уже в 1978 году на базе этого рецепта был создан торт «Птичье молоко».


Если судить по названию, то название этого торта – «Прага» связано с традиционной чешской кухней. Но это не так. В реальности бисквитный торт, коржи которого пропитаны специальным кремом, а верх и бока украшает абрикосовый джем, действительно придумали в «Праге» – московском ресторане. Вдохновился идеей Владимир Гуральник, который, кстати, придумал и рецепт торта «Птичье молоко», после поездки в Чехословакию.


Так с итальянского переводится название десерта. И, действительно, вкус нежнейшего «Тирамису» возносит сладкоежек на вершину блаженства. Правда, никаких особых историй в связи с его появлением нет. Считается, что его придумали в 70-х, но для придания торту романтического флёра попытались замаскировать рецепт под старинный. Итальянцы утверждают, что имеется похожий рецепт, который относится к XVIII веку. Впрочем, попробовав нежный тортик из бисквитного печенья савоярди, сыра маскарпоне, кофе и какао, хочется просто наслаждаться вкусом, возносящим на небеса. А не гадать о его происхождении.

А какой торт или десерт у вас самый любимый и почему?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Рецепт   десерт   история   кулинар   пирог   появление   сладость   торт   
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21k
Слепой Пью 4 часа назад
Аффтырь - С@К@!!! У меня диабет...
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 минуты назад
А я сладкоежка. Конфетки ,тортики,сгущёнка,халва - да не важно что .Главное вечерком за заварный чаем. И только с чаем .а вот просто так не могу.
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6k
au3 36 минут назад
"Флан, известный также под названием тарт и киш, традиционно состоит из трёх компонентов – молока, сахара и яиц. Таким пирогом лакомились ещё древнеримские сластёны"

Только интересно из чего в древнем риме делали сахар ....
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2k
lekha-fil 3 часа назад
А торт "Сочи"! Это был самый вкусный торт.
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