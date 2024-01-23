Пермский край станет официальным поставщиком мухоморов для филиппинских шаманов

Первую партию уже отправили. Не сомневаемся, что шаманы после возвращения в реальность попросят ещё.
Пермский край стал первым регионом России, который официально поставил мухоморы для филиппинских шаманов. Первую небольшую партию в 480 грамм сушёных шляпок грибов, чтобы шаманы могли оценить качество товара, уже отправили на Филиппины.
Отмечается, что мухоморы получили все необходимые документы и фитосанитарный сертификат перед отправкой. Их проверкой на содержание тяжёлых металлов, примесей, инородных веществ занимался Россельхознадзор. Так что филиппинским шаманам ничто не помешает погрузиться в мир духов с головой.
Добавим, что Пермский край является постоянным поставщиком мухоморов за границу. Известно, что в 2023 году более 350 кг забористых грибов из Прикамья были отправлены в Киргизию и США (львиная доля пришлась, конечно, на США).
Говорят, что помимо употребления внутрь для изменения сознания эти грибы используются в нетрадиционной медицине. Из них делают различные настойки, вытяжки, а также кремы и мази.
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