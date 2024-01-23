Пермский край станет официальным поставщиком мухоморов для филиппинских шаманов

Пермский край стал первым регионом России, который официально поставил мухоморы для филиппинских шаманов. Первую небольшую партию в 480 грамм сушёных шляпок грибов, чтобы шаманы могли оценить качество товара, уже отправили на Филиппины.





Отмечается, что мухоморы получили все необходимые документы и фитосанитарный сертификат перед отправкой. Их проверкой на содержание тяжёлых металлов, примесей, инородных веществ занимался Россельхознадзор. Так что филиппинским шаманам ничто не помешает погрузиться в мир духов с головой.