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Пермский край станет официальным поставщиком мухоморов для филиппинских шаманов

Пермский край станет официальным поставщиком мухоморов для филиппинских шаманов

Автор:
23 января 2024 19:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бизнес   мухоморы   пермский край   филиппины   шаманы   экспорт   
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Первую партию уже отправили. Не сомневаемся, что шаманы после возвращения в реальность попросят ещё.

Пермский край стал первым регионом России, который официально поставил мухоморы для филиппинских шаманов. Первую небольшую партию в 480 грамм сушёных шляпок грибов, чтобы шаманы могли оценить качество товара, уже отправили на Филиппины.


Отмечается, что мухоморы получили все необходимые документы и фитосанитарный сертификат перед отправкой. Их проверкой на содержание тяжёлых металлов, примесей, инородных веществ занимался Россельхознадзор. Так что филиппинским шаманам ничто не помешает погрузиться в мир духов с головой.

Добавим, что Пермский край является постоянным поставщиком мухоморов за границу. Известно, что в 2023 году более 350 кг забористых грибов из Прикамья были отправлены в Киргизию и США (львиная доля пришлась, конечно, на США).


Говорят, что помимо употребления внутрь для изменения сознания эти грибы используются в нетрадиционной медицине. Из них делают различные настойки, вытяжки, а также кремы и мази.

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Метки: бизнес   мухоморы   пермский край   филиппины   шаманы   экспорт   
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5  комментариев
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20k
sos1960sos 51 минуту назад
Теперь я перестал переживать за нашу экономику...
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2k
John 16 минут назад
Азиатские торговцы опиумом напряглись ))
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55k
Опиум для народа 24 минуты назад
Россия теперь как Афган или Колумбия будет? )))
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−24
37k
Андрей Иванов 2 часа назад
"Не сомневаемся, что шаманы после возвращения в реальность попросят ещё."

-Могу вас успокоить - обратно вернутся не все (с) Д`Артаньян
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