Шутка, похоронившая миллиардный бизнес

В 1991 году Ратнера пригласили выступить на ежегодной конвенции Института директоров. Это было весьма значительное мероприятие, получить допуск на которое считалось уже признанием.

Ратнер, перед выступлением, решил показать черновик своей речи консультанту по ораторскому искусству и тот посоветовал добавить парочку шуток, чтобы разбавить сухую отчётную речь. Заставь дурака богу молиться, как говорится...





23 апреля 1991 года Джеральд Ратнер начал речь, где грамотно подчёркивал ценности самой конвенции - выбор, процветание, качество. Ну а через три минуты решил добавить шуток.

Шутка номер один:

"Ratners не представляет процветание - и, если подумать, имеет мало общего с качеством. Мы делаем графины для хереса из гранёного стекла в комплекте с шестью стаканами на посеребренном подносе, на котором ваш дворецкий может подавать вам напитки, и все это за 4,95 фунтов стерлингов. Люди говорят: "Как вы можете продавать это по такой низкой цене?". Я отвечаю: "Потому что это полное дерьмо".

Аудитория неуверенно переглянулась, взрыва хохота не последовало, но не особенно чуткий Ратнер решил добить этот панч:

Мы даже продаем пару золотых сережек меньше чем за 1 фунт. Некоторые люди говорят: "Это дешевле, чем сэндвич с креветками!"... Я должен сказать, что сэндвич, вероятно, прослужит дольше, чем эти серьги".

Это тоже не вызвало ожидаемого Ратнером смеха, но он, всё-таки, закончил свою речь и довольный ушёл с трибуны.