Завораживающий лаконизм работ Скотта Ринкенбергера

Ещё одно хобби Скотта – приключения. Он обожает активный отдых и путешествия в затерянные уголки природы. И именно такие места вдохновляют его на создание особенных пейзажей. С помощью всего двух цветов – белого и чёрного фотохудожник ухитряется так ярко показать всё величие и мощь природы, что при взгляде на его работы создаётся ощущение полного присутствия и вовлечённости:

Я надеюсь, что моя работа сможет вдохновить людей на поиск опыта, который поможет им внимательно изучить жизнь, глубоко оценить присущую ей красоту и стать неотъемлемой частью прекрасной картины природы.

На счету фотографа множество проектов и наград. И цветных фотографий тоже, конечно. Но именно серия чёрно-белых пейзажей прославила его и помогла плавно превратить профессиональную лыжную карьеру в успешный фотобизнес, основой которого стала любовь к приключениям и исследованиям.