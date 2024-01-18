Завораживающий лаконизм работ Скотта Ринкенбергера

Сложная композиция, яркие краски, изобилие деталей, выразительность образов. Кажется, что без этого невозможно создать интересное фото и привлечь внимание зрителя.
Скотт Ринкенбергер – фотограф и художник из Сиэтла, с помощью своих работ легко доказывает обратное.
Ещё одно хобби Скотта – приключения. Он обожает активный отдых и путешествия в затерянные уголки природы. И именно такие места вдохновляют его на создание особенных пейзажей. С помощью всего двух цветов – белого и чёрного фотохудожник ухитряется так ярко показать всё величие и мощь природы, что при взгляде на его работы создаётся ощущение полного присутствия и вовлечённости:
Я надеюсь, что моя работа сможет вдохновить людей на поиск опыта, который поможет им внимательно изучить жизнь, глубоко оценить присущую ей красоту и стать неотъемлемой частью прекрасной картины природы.
На счету фотографа множество проектов и наград. И цветных фотографий тоже, конечно. Но именно серия чёрно-белых пейзажей прославила его и помогла плавно превратить профессиональную лыжную карьеру в успешный фотобизнес, основой которого стала любовь к приключениям и исследованиям.
Источник:
- В Китае работник заповедника стал лучшим другом волков
- Они сошлись – трава и камень: причудливые, но трогательные результаты объединения стрит-арта и природы
- Другая Германия: фотограф показала захватывающие баварские пейзажи
- Мужчина нашел странный способ успокоить нервы: он стал разводить пауков
- Британец делает креативные инсталляции из камней