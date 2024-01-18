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Завораживающий лаконизм работ Скотта Ринкенбергера

Завораживающий лаконизм работ Скотта Ринкенбергера

Автор:
18 января 2024 13:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Скотт Ринкенбергер   бизнес   искусство   композиция   пейзаж   приключение   природа   работа   увлечение   фото   
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Сложная композиция, яркие краски, изобилие деталей, выразительность образов. Кажется, что без этого невозможно создать интересное фото и привлечь внимание зрителя.

Скотт Ринкенбергер – фотограф и художник из Сиэтла, с помощью своих работ легко доказывает обратное.

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Ещё одно хобби Скотта – приключения. Он обожает активный отдых и путешествия в затерянные уголки природы. И именно такие места вдохновляют его на создание особенных пейзажей. С помощью всего двух цветов – белого и чёрного фотохудожник ухитряется так ярко показать всё величие и мощь природы, что при взгляде на его работы создаётся ощущение полного присутствия и вовлечённости:

Я надеюсь, что моя работа сможет вдохновить людей на поиск опыта, который поможет им внимательно изучить жизнь, глубоко оценить присущую ей красоту и стать неотъемлемой частью прекрасной картины природы.

На счету фотографа множество проектов и наград. И цветных фотографий тоже, конечно. Но именно серия чёрно-белых пейзажей прославила его и помогла плавно превратить профессиональную лыжную карьеру в успешный фотобизнес, основой которого стала любовь к приключениям и исследованиям.

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Метки: Скотт Ринкенбергер   бизнес   искусство   композиция   пейзаж   приключение   природа   работа   увлечение   фото   
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5  комментариев
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20k
Вишенка Крокодилова 46 минут назад
"яркие краски"?
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33k
Ego sum qui sum 3 минуты назад
красиво и меланхолично
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17k
Андрей 8 минут назад
Ему книги Джека Лондона иллюстрировать. Белое безмолвие.
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5k
Наталья 23 минуты назад
Очень красиво.
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