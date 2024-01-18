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В Пермском крае будут платить за доносы на пьяных водителей

В Пермском крае будут платить за доносы на пьяных водителей

Автор:
18 января 2024 17:48
Сообщество : Автомир
Метки: ДТП   авария   вознаграждение   донос   пермский край   пьяный водитель   сообщение   
1511
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По 5 тысяч рублей за каждого.

Пьяный человек за рулём - потенциальный убийца. Опровергнуть это пока никто не смог. Да и аварии с участием нетрезвых граждан происходят регулярно. В одном лишь Пермском крае количество ДТП из-за «синих» водителей в прошлом году увеличилось на 16%: 224 аварии и 55 погибших.

Местные власти с этой ситуацией мириться не собираются и назначают «бонус» за сообщение о пьяном персонаже за рулём - 5 тысяч рублей. Но с условием, что эта информация поможет отловить пьянчугу. Тогда уже можно рассчитывать на денежки.

Такая практика есть и в других регионах, но суммы там поменьше:

  • Нижегородская область - 2 тыс. рублей.
  • Республика Коми - 3 тыс. рублей.
  • ЯНАО - 4 тыс. рублей.

В 2022 году в Нижегородской области, благодаря сообщениям граждан, задержали 600 пьяных водителей. А значит предотвратили несколько потенциальных ДТП со смертельным исходом или тяжёлыми травмами.

Убрать алкашей с дороги хотят и в Пермском крае. Там рассчитывают, что вознаграждение поможет ещё эффективней бороться с пьяными лихачами.

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Метки: ДТП   авария   вознаграждение   донос   пермский край   пьяный водитель   сообщение   
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29  комментариев
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3k
r.a.t. 2 часа назад
В данном случае не доносы, а информирование с целью предотвращения тяжких преступлений.
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105
Чубака 12 минут назад
Выгодный бизнес
За донос 5, с водителя такса откупиться 200.
Рентабельно
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11k
Борис Карабанов 21 минуту назад
За падло ментам стучать. Надо самим разбираться жёстко. Полиция плохо работает, надо всё по понятиям делать.
Нет? Да? Здесь - нет, а там - да? Где нет? Где да?
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13k
Кыся Полчаса назад
Молодцы, хорошая инициатива, поддерживаю.
Кстати, не мешало бы ее продлить на другие нарушения.
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11k
BarOb 44 минуты назад
У нас вот не прокатит, доноси не доноси. Урюк на бэхе дрифтит каждый день по городу и в час пик и в снегопады, машина тонирована в хлам, кроме возмущений в инете, никому нет до него дела
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16k
GROMOZEKA 51 минуту назад
А я бы разрешил их задерживать самостоятельно.
Ибо пока информация дойдет, урод либо протрезвеет, либо убьет кого.
При чём при задержании не церемониться
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3k
владимир 56 минут назад
Это правильно. Надо это распространить по всей России.
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56k
turyst 56 минут назад
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11k
Vacony Час назад
а можно такое везде ввести ? и на уровне не края, а просто РФ ?
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387
mosazer Час назад
А вот ещё идея, информацию о сотрудниках гибдеде, которые за деньги отпускают этих самых потенциальных убийц, тоже можно монетизировать.
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50k
Элек Мек Час назад
Если это спасёт другие жизни и уберёт алкашей с дорог,я только -ЗА.
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35k
Teodor Час назад
Автор, поменяй заголовок и основную мысль - это не донос нихрена. Не хочу каркать, но карма существует - не боишься сам под колесами пьяни оказаться..?
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12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
"В Пермском крае людям будут платить за доносы на пьяных водителей"
автор не доносы а упредить как край несчастный случай.
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355
ruslan d 2 часа назад
Ну и правильно
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August

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