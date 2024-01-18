В Пермском крае будут платить за доносы на пьяных водителей

Местные власти с этой ситуацией мириться не собираются и назначают «бонус» за сообщение о пьяном персонаже за рулём - 5 тысяч рублей. Но с условием, что эта информация поможет отловить пьянчугу. Тогда уже можно рассчитывать на денежки.

Такая практика есть и в других регионах, но суммы там поменьше: