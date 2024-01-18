В Пермском крае будут платить за доносы на пьяных водителей

По 5 тысяч рублей за каждого.
Пьяный человек за рулём - потенциальный убийца. Опровергнуть это пока никто не смог. Да и аварии с участием нетрезвых граждан происходят регулярно. В одном лишь Пермском крае количество ДТП из-за «синих» водителей в прошлом году увеличилось на 16%: 224 аварии и 55 погибших.
Местные власти с этой ситуацией мириться не собираются и назначают «бонус» за сообщение о пьяном персонаже за рулём - 5 тысяч рублей. Но с условием, что эта информация поможет отловить пьянчугу. Тогда уже можно рассчитывать на денежки.
Такая практика есть и в других регионах, но суммы там поменьше:
- Нижегородская область - 2 тыс. рублей.
- Республика Коми - 3 тыс. рублей.
- ЯНАО - 4 тыс. рублей.
В 2022 году в Нижегородской области, благодаря сообщениям граждан, задержали 600 пьяных водителей. А значит предотвратили несколько потенциальных ДТП со смертельным исходом или тяжёлыми травмами.
Убрать алкашей с дороги хотят и в Пермском крае. Там рассчитывают, что вознаграждение поможет ещё эффективней бороться с пьяными лихачами.
Источник:
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За донос 5, с водителя такса откупиться 200.
Рентабельно
Нет? Да? Здесь - нет, а там - да? Где нет? Где да?
Кстати, не мешало бы ее продлить на другие нарушения.
Ибо пока информация дойдет, урод либо протрезвеет, либо убьет кого.
При чём при задержании не церемониться
ну... за диванных снайперов!
Но я не об этом.
Так и хорошо, если проблем не доставили и отпустили.
А вот если промурыжили?
Я к тому, что некоторые, если не будет ограничений, могут так мстить своим недругам.
Вот за ложные "доносы" и наказывать. В пользу пострадавшего.
Чем анонимные и/или безнаказанные ложные доносы заканчиваются, мы все помним.
автор не доносы а упредить как край несчастный случай.