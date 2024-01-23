В Ленобласти злоумышленники дважды пытались поджечь одну и ту же квартиру

Оба раза поджигатель пытался использовать покрышки, но у него не получилось.
Сотрудники полиции Всеволожского района Ленинградской области расследуют дело двух очень странных поджигателей, которые пытались поджечь одну и ту же квартиру в деревне Новое Девяткино. Первая попытка поджога произошла 6 января. Тогда неизвестный поджог покрышки и скрылся. Огонь не взял дверь, так как она оказалась металлическая. Вторая попытка поджога произошла 22 января. Мужчина снова попытался поджечь квартиру с помощью покрышки. Однако горючая жидкость не воспламенилась, сообщает МВД.
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Оба подозреваемых были задержаны. Один из них заявил, что выполнял заказ за деньги. За его исполнение ему предложили 5 тысяч рублей. Расследование продолжается. Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению заказчика преступления.
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