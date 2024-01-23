В Ленобласти злоумышленники дважды пытались поджечь одну и ту же квартиру

Не то что люди, тут и лошадь не пройдет

В Санкт-Петербурге вооружённые мигранты ограбили водителя синего трактора

"У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в...

Крысы и вебкам: художник показал типичный многоквартирный дом в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная...

В Санкт-Петербурге лоси стали выходить на трассу в поисках соли