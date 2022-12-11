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"Вы потенциальный врач-убийца!": пациентка из Новгорода отказалась лечиться у пьяного доктора и вызвала полицию

"Вы потенциальный врач-убийца!": пациентка из Новгорода отказалась лечиться у пьяного доктора и вызвала полицию

Автор:
11 декабря 2022 09:00
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: видео   врач   заотделением   здоровые   лечение   пьяный врач   реакция соцсетей   скорая помощь   увольнение   
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Женщину привезли на скорой, но обнаружилось, что завотделением ЦГКБ в стельку пьяна. Дама едва ворочала языком, но при этом исхитрялась оскоблять пациентку. Нуждающаяся в лечении не стала долго ждать и вызвала полицию.

В ЦГКБ Великого Новгорода заведующая гинекологическим отделением пришла на работу сильно нетрезвой. При этом, врач оперирующий и, в том числе, больных, поступивших в клинику с неотложными проблемами. Одна из пациенток, которую привезла скорая помощь, не захотела лечиться у такого профи. Женщина ужасается: как можно доверить своё здоровье потенциальному врачу-убийце?


Впрочем, завотделения не согласилась с этим определением, а когда увидела полицейских, пришедших по её душу, и вовсе рассердилась.





Новгородцы, обсуждая эту историю, кстати, не были единодушны. Нашлись и те, кто посочувствовал лекарю. Дескать, профи и в пьяном виде операцию проведёт, а вот больные сами виноваты, потому что лишились хорошего врача. На удивление, таких сочувствующих было довольно много.


Вот интересно: окажись кто-то из этих комментаторов в ситуации автора видео, которому требовалась профессиональная помощь, какой была бы их реакция? Столь же толерантной?

Вскоре после появления видео в местном паблике ВК, региональное отделение Минздрава сообщило об увольнении пьяного врача.


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Метки: видео   врач   заотделением   здоровые   лечение   пьяный врач   реакция соцсетей   скорая помощь   увольнение   
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70  комментариев
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8k
GROMOZEKA 4 часа назад
“Дескать, профи и в пьяном виде операцию проведёт, а вот больные сами виноваты, потому что лишились хорошего врача”

Не удивлюсь, если эти «доброжелатели» тоже сотрудники сферы здравоохранения.
Рука руку моет
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30k
Кот Баюн 13 минут назад
судя по ее опухшему лицу, она не первый раз выпивает, это скорее норма для нее, чем исключение из правил...
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30k
Кот Баюн 16 минут назад
и еще огрызается... жесть... "почему вы в таком виде ночью к нам пришли?"
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14k
_delphin_ 23 минуты назад
А главврач молодец? Областной минздрав крассавчеки? Почему они ещё не наказаны?
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14k
info-kozirev Полчаса назад
Не ну это песдец...."Да и бухой врач нормально проведет операцию если надо"......не а кули,и бухой водила довезет куда надо.....где сука мозг то у этих долпоепов,я налоги на епучую медицину (лошадиные к слову) плачу для того,что б эта свинота на работе по пьяни еле языком ворочала?Накуй мне такая медицина епт?
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14k
dimitr 47 минут назад
Сочувствующим желаю попадать на лечение только к таким врачам))
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32k
russger 58 минут назад
Защитнички куевы. Защищают пока сами или их родня не пострадает от бухого врача. Потом посмотрим, как запоют
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9k
Хатуль Мадан Час назад
Какая отвратительная сцена... Какие тут вообще могут быть "сочувствующие"?!
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16k
Роберт Шекли Час назад
Верю, что профи может провести операцию в пьяном виде, но профи на то и профи, что он никогда себе не позволит проводить операцию в таком состоянии
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410
Бухаю по пятницам Час назад
Несколько лет назад на встрече одноклассников, наша отличница, а теперь гинеколог, принесла коробок 10 конфет.
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9k
Юрий Час назад
А че, да все пусть в нетрезвом виде работают, и водители, и пожарники, и летчики и все, все, все. Все профессионалы, все опытные. Врача защищают все кто к таким не попадал. Безнаказанность порождает вседозволенность. Я и такое видел, когда послеоперационные больные ждут перевязку, а врач готовый дрыхнет в ординаторской.
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5k
Компьютер DELL монитором Час назад
Такого гинеколога слать по месту работы )
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6k
tamin Час назад
Ну я всегда защищаю врачей. Но в таком состоянии лучше бы не выходила. Понятно перегруз, стресс, усталость. Но так нельзя. Это перебор
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2k
Dema 2 часа назад
Тот кто бухает на работе ху@ня,а не работник.
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246
alex lamagra 3 часа назад
Если так напилась, надо было отпросится и отоспаться дома если это спородические случаи или бороться с зависимостью, врача хирурга очень трудно подготовить
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6k
Mixalych 3 часа назад
Нет такой профессии в медицине где допускается исполнение обязанностей в состоянии алкогольного опьянения. Таких лечить надо. У нарколога. И всех кто оправдывает такое поведение тоже. У психотерапевта.
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14k
MrForstd 3 часа назад
О чём спор? Быть в состоянии алкогольного опьянения на любой работе нельзя никому. Строгий выговор это самый минимум, что она должна получить.
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376
Liberman 3 часа назад
несли бы "благодарность" колбасой хорошей - проблем бы не было.
сами бухло несут, а потом удивляются.
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376
Liberman GROMOZEKA 14 минут назад
не, врачи разные, как ты знаешь. все хотят попасть к опытному врачу а не к молодому...а, как правило, на себя пофиг - а вот ради близких разобьются.
и вот кто-то из близких заболеет, ты что будешь делать? пойдешь в поликлинику и будешь там ждать(хотя,отдать должное, московские поликлиники крутые)? а может ты захочешь чтобы твоего близкого лечил доцент или профессор?но вот незадача, на крутых врачей надо выйти как то.
и лично ты побежишь всем взятки давать,только бы выйти на этого врача и договориться обо всем.
но врачи такого уровня - взятки не берут и не занимаются фигней всякой,мелочной... т.е. тебе надо будет идти к знакомому своему, который вхож в минздрав или думский комитет здравоохранения.
а в этих кругах уже принято благодарить,и тебе придется благодарить. ибо если нет - удар по имиджу.
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376
Liberman GROMOZEKA 4 минуты назад
профессор и доцент - занимаются , занимаются преподавательской деятельность, на кафедре...
и они могут смело не лечить(не брать пациентов), если только не исследуют методы лечения новые.
при чем тут пожарный?
пожарные проходят ежегодные тесты на профпригодность. их навыков хватит для тушения пожара.
и,кстати, я тебе расскажу кое что неприятное про пожарных - они ждут пока сгорит, а потом тушат.
так что дому всеравно хана.

И я смотрю ты разбираешься как в пожарном деле так и в медицине))))
Собачье сердце посмотри) там все прям про врачебную деятельность. и обычный пролетариат.
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1k
Елена 3 часа назад
Если эта, с позволения сказать, врач позволяет себе принимать больных в таком виде, значит, пьет уже давно, это стало обыденостью. И, видимо, поэтому, никто из работников не остановил ее. Не думаю, что в отделении все пьяны, так не бывает. Просто пьяная дрянь всегда в подобном состоянии. И все, кто ее оправдывает не очень умны. Не надо списывать на загруженность. Если так устаешь, увольняйся. Иди работать санитаркой. Хотя, эта врачиха не справилась бы с обязанностями санитарки, работа очень тяжелая. Сама работала в молодости, знаю.
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4k
Макс 3 часа назад
Одно дело, когда хирург выпьет рюмку коньяка за дежурство после несколькочасовой операции или бокал шампанского в новый год, и совсем другое - когда он кривой как сабля. Я сам хирург, такого быть не должно. Напился - ищи замену и не высовывайся. Один случай застал: "хирург от Бога" пьяный оперировал аппендицит, оступился и, падая, схватился за кишку и вытащил весь органокомплекс. Там влетело всем, от всех, кто был в операционной до главного врача. Нельзя.
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790
Просто чувак в интернете 3 часа назад
Алкашня набежала своего защищать
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