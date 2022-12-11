"Вы потенциальный врач-убийца!": пациентка из Новгорода отказалась лечиться у пьяного доктора и вызвала полицию







Новгородцы, обсуждая эту историю, кстати, не были единодушны. Нашлись и те, кто посочувствовал лекарю. Дескать, профи и в пьяном виде операцию проведёт, а вот больные сами виноваты, потому что лишились хорошего врача. На удивление, таких сочувствующих было довольно много.



