"Вы потенциальный врач-убийца!": пациентка из Новгорода отказалась лечиться у пьяного доктора и вызвала полицию

Женщину привезли на скорой, но обнаружилось, что завотделением ЦГКБ в стельку пьяна. Дама едва ворочала языком, но при этом исхитрялась оскоблять пациентку. Нуждающаяся в лечении не стала долго ждать и вызвала полицию.
В ЦГКБ Великого Новгорода заведующая гинекологическим отделением пришла на работу сильно нетрезвой. При этом, врач оперирующий и, в том числе, больных, поступивших в клинику с неотложными проблемами. Одна из пациенток, которую привезла скорая помощь, не захотела лечиться у такого профи. Женщина ужасается: как можно доверить своё здоровье потенциальному врачу-убийце?
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Впрочем, завотделения не согласилась с этим определением, а когда увидела полицейских, пришедших по её душу, и вовсе рассердилась.
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Новгородцы, обсуждая эту историю, кстати, не были единодушны. Нашлись и те, кто посочувствовал лекарю. Дескать, профи и в пьяном виде операцию проведёт, а вот больные сами виноваты, потому что лишились хорошего врача. На удивление, таких сочувствующих было довольно много.
Вот интересно: окажись кто-то из этих комментаторов в ситуации автора видео, которому требовалась профессиональная помощь, какой была бы их реакция? Столь же толерантной?
Вскоре после появления видео в местном паблике ВК, региональное отделение Минздрава сообщило об увольнении пьяного врача.
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Не удивлюсь, если эти «доброжелатели» тоже сотрудники сферы здравоохранения.
Рука руку моет
сами бухло несут, а потом удивляются.
А я знаю случаи, когда врачи прямым текстом говорили, что хреново сделают свою работу, если не заплатишь.
Плюсом к этому скотское отношение к пациенту.
Так, что не надо пытаться обелять взяточников.
А хорошему врачу, после хорошего лечения человек сам знает, что давать или не давать
Поэтому и хочется спросить - а не ох@рели ли господа медики часом?
и вот кто-то из близких заболеет, ты что будешь делать? пойдешь в поликлинику и будешь там ждать(хотя,отдать должное, московские поликлиники крутые)? а может ты захочешь чтобы твоего близкого лечил доцент или профессор?но вот незадача, на крутых врачей надо выйти как то.
и лично ты побежишь всем взятки давать,только бы выйти на этого врача и договориться обо всем.
но врачи такого уровня - взятки не берут и не занимаются фигней всякой,мелочной... т.е. тебе надо будет идти к знакомому своему, который вхож в минздрав или думский комитет здравоохранения.
а в этих кругах уже принято благодарить,и тебе придется благодарить. ибо если нет - удар по имиджу.
А где то написано, что профессор или академик должен быть за семью замками и лечить только избранных?
У тебя, если дом загорится, ты побежишь к избранному пожарному?
А он не начнет тушить твою хату, пока ты ему не занесешь.
Это нормально будет?
и они могут смело не лечить(не брать пациентов), если только не исследуют методы лечения новые.
при чем тут пожарный?
пожарные проходят ежегодные тесты на профпригодность. их навыков хватит для тушения пожара.
и,кстати, я тебе расскажу кое что неприятное про пожарных - они ждут пока сгорит, а потом тушат.
так что дому всеравно хана.
И я смотрю ты разбираешься как в пожарном деле так и в медицине))))
Собачье сердце посмотри) там все прям про врачебную деятельность. и обычный пролетариат.