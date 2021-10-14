Боль в шее: причины, сопутствующие симптомы и лечение

Шея с разной периодичностью болит у 70% взрослых людей. При этом болевые ощущения могут не только носить разный характер, но и вызываться самыми разными заболеваниями. Поэтому в основном они наблюдаются не изолировано, а сопровождаются другими симптомами, которые помогают правильно поставить диагноз и подобрать оптимальную тактику лечения.
Виды болей в шее
Боли в шее могут быть как кратковременными и ограничиваться незначительным дискомфортом, так и быть очень острыми, существенно мешающими в повседневной жизни. Чаще люди жалуются, что внезапно ощущают прострел, после которого возникает упорная боль. Она может быть ноющей, покалывающей, пульсирующей, сжимающей и носить другой характер.
Боль в шее еще называют цервикалгией.
Дискомфорт обычно усиливается во время движений, например, при поворотах или наклонах головы, при длительном сохранении статичного, особенно неудобного положения, в частности при долгой работе за компьютером. В связи с этим человек вынужден, часто даже неосознанно, поворачиваться всем корпусом, чтобы максимально пощадить шею.
Таким образом, очевидно, что боли в шее могут быть очень разными. Поэтому их делят не только на острые (сохраняющиеся менее 10 дней) и хронические, но и на:
- вертеброгенные – возникающие на фоне патологических изменений в шейном отделе позвоночника, в том числе при поражении межпозвоночных дисков, компрессии спинномозговых корешков и спинного мозга;
- невертеброгенные – являющиеся следствием всех остальных причин, включая инфекционные заболевания, воспалительные процессы в мышцах, заболевания щитовидной железы, лимфатических узлов и пр.
Для вертеброгенных болей характерна иррадиация в затылочную область, плечи, руки, вплоть до кистей и пальцев. Нередко при этом наблюдаются онемение, нарушение чувствительности и подвижности, что говорит о развитии неврологических нарушений, т. е. ущемлении той или ной анатомической структурой нервных корешков или спинного мозга. Также в подобных ситуациях могут наблюдаться головокружения, приступы потери сознания и головные боли, что указывает на сжатие позвоночных артерий, например, межпозвоночной грыжей.
Срочно записаться на прием к врачу необходимо, если боль в шее носит острый характер или сопровождается головокружением, ощущением онемения в затылке, шумом в ушах.
Причины болей в шее
Иногда больным сложно самостоятельно дифференцировать боль в горле от боли в шее, так как она может быть настолько разлитой, что ощущения смазываются и кажется, что болит вся шея. Если подобное сопровождается ощущением першения или царапания в горле, повышением температуры тела, то это может указывать на ларингиты, ОРВИ, ангину, фарингит и другие простудные заболевания. Также такая симптоматика типична для:
- гастроэзофагеального рефлюкса;
- синдрома Иценко-Кушинга;
- попадания инородных тел в глотку, к примеру, костей рыб;
- гиповитаминоза;
- образования доброкачественных и злокачественных опухолей в горле.
Но все же в большинстве случаев люди могут дифференцировать проблемы с горлом от истинной боли в шее, которая может наблюдаться как по переднебоковым поверхностям, так и сзади и спереди.
Локализация болевых ощущений является важным диагностическим признаком, который позволяет определить источник боли еще на этапе осмотра, а в дальнейшем досконально изучить произошедшие изменения с помощью инструментальных методов диагностики.
Боли в шее спереди: причины
Возникновение неприятных или даже болезненных ощущений непосредственно в области под подбородком или разлитой боли по всей передней части шеи может указывать на:
- заболевания щитовидной железы;
- воспалительные процессы в мышцах, затрагивающих связки и нервы;
- образование кист и абсцессов;
- поражение лимфатических узлов;
- стенокардию.
То есть список возможных причин довольно обширен и самостоятельно определить, что именно вызвало боль в шее невозможно. В таких ситуациях стоит обратиться к терапевту для проведения обследования. При необходимости врач направит пациента к узкому специалисту нужного профиля.
Также болью в шее спереди могут сопровождаться синдром позвоночной артерии и корешковый синдром. В обоих случаях причиной служит ущемление кровеносных сосудов или нервов деформированным межпозвоночным диском, отечными тканями, смещенным телом позвонка шейного отдела или другой структурой. В нашей клинике разработан комплексный подход к решению данной проблемы – опытные мануальные терапевты, неврологи, реабилитологи, эндокринологи проведут обследование и назначат необходимое лечение.
Боль в шее сзади: причины
В связи с особенностями современного образа жизни людей очень часто беспокоят боли в задней части шеи. Работа за компьютером, постоянная эксплуатация гаджетов, низкий уровень физической активности и вредные привычки, все это вызывает патологические изменения в строении позвоночника, которые заявляют о себе болью в шее. Поэтому при возникновении ноющих, тянущих, острых болей, прострелов в задней части шеи в первую очередь требуется консультация мануального терапевта или вертебролога, так как подобное в подавляющем большинстве случаев указывает на заболевания шейного отдела позвоночника, а именно:
- остеохондроз – широко распространенное заболевание, сопровождающееся дегенеративно-дистрофическими изменениями в межпозвоночных дисках, уменьшением их высоты и снижением прочности;
- протрузии – осложнение остеохондроза, при котором межпозвоночный диск выпячивается (чаще в позвоночный канал, где проходит спинной мозг и нервные корешки), что обуславливает возникновение риска ущемления им нервов и позвоночных артерий;
- межпозвоночные грыжи – последствие отсутствия лечения протрузии, при котором внутреннее содержимое межпозвоночного диска проникает в позвоночный канал, постепенно увеличивается и может серьезно сдавливать нервы и спинной мозг, а на последней стадии развития отделяться и «путешествовать» по позвоночному каналу, вызывая серьезнейшие, а иногда и необратимые осложнения вплоть до паралича;
- спондилез – осложнение остеохондроза, при котором по краям тел позвонков вырастают костные выступы, называемые остеофитами, а межпозвоночные диски критически сплющиваются, что со временем приводит к срастанию соседних позвонков между собой и ограничению подвижности шеи;
- миофасциальный синдром – заболевание, при котором спазмируются отдельные мышцы, что приводит к появлению приступов острых болей во время физической активности или при надавливании на определенные точки в районе шеи;
- компрессионные переломы позвонков – чаще всего возникают у пожилых людей на фоне остеопороза или становятся результатом хлыстовой травмы, например при аварии, и несут серьезную угрозу для жизни и здоровья человека;
- болезнь Бехтерева – системное заболевание, поражающее практически все суставы тела и вызывающее тяжелые ограничения подвижности из-за срастания между собой отдельных позвонков, формируя прочные и неподвижные конгломераты.
Значительно реже боль в шее сзади вызывается туберкулезом позвоночника, остеомиелитом или синдромом Рейтера.
Боль в шее сбоку: причины
Чаще всего боли в боковых поверхностях шеи жгучие или пульсирующие, также они могут носить покалывающий характер. Они склонны отдавать в плечо и ухо, иногда сопровождаются формированием вторичной кривошеи, в результате чего голова склоняется в пораженную сторону. Подобное типично для:
- патологий кровеносных сосудов, включая атеросклероз;
- мышечных спазмов, которые могут провоцироваться сильной нагрузкой на шею, резким движением или переохлаждением;
- образования злокачественных образований в щитовидной железе, глотке и гортани.
Диагностика причин возникновения боли в шее
Поскольку в подавляющем большинстве случаев боли в шее обусловлены развитием патологий шейного отдела позвоночника, при их появлении стоит обращаться к мануальному терапевту, вертебрологу или неврологу. Врач на основании предъявляемых жалоб, данных осмотра и неврологических тестов сможет определить, действительно ли дискомфорт в шее обусловлен нарушениями в позвоночнике или он вызван другими заболеваниями.
Тем не менее именно отклонения от нормы в состоянии позвоночника, по сути, и являются одной из причин для развития сопутствующих заболеваний внутренних органов. Ведь изменение положения позвонков, уменьшение высоты межпозвоночных дисков и другие, даже незначительные изменения, приводят к нарушению передачи нервных импульсов от спинного мозга через нервные корешки по нервам к внутренним органам.
Поскольку спинной мозг отличается сегментарной иннервацией, т. е. каждый его участок отвечает за правильность функционирования конкретного органа, при возникновении нарушений в шейном отделе позвоночника как раз и может страдать иннервация ЛОР-органов, голосовых связок, щитовидной и паращитовидной железы, а также мышцы шеи, плеч и предплечий. Поэтому изначально их работа нарушается, а со временем возникают и органические изменения, т. е. развивается то или иное заболевание, которое и может провоцировать боли различной интенсивности и характера в шее.
Поэтому крайне редко диагностируются заболевания внутренних органов и не обнаруживаются изменения в позвоночнике, а потому консультация мануального терапевта требуется в обязательном порядке. Но если у пациента присутствуют признаки болезней щитовидной железы, сердца, ЛОР-органов или других, ему дополнительно показано получение консультации узких специалистов (эндокринолога, кардиолога, отоларинголога и пр.).
Таким образом, диагностика причин возникновения болей в шее всегда носит комплексный характер. Она может включать:
- общий и биохимический анализ крови;
- определение уровня гормонов щитовидной железы в крови;
- УЗИ с допплерографией сосудов шеи, щитовидной железы, слюнных желез;
- рентген шейного отдела позвоночника;
- электронейромиографию;
- КТ;
- МРТ.
В целях диагностики патологий позвоночника наибольшей информативностью обладает МРТ, т. е. магнитно-резонансная томография. Метод позволяет до малейших подробностей изучить состояние межпозвоночных дисков, оценить качество кровотока в позвоночных артериях, обнаружить признаки компрессии спинного мозга или его корешков. С его помощью заболевания диагностируются на самых ранних стадиях развития, что обеспечивает максимально раннее начало лечения и высокую его эффективность.
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В данном случае анализ состава тела дает нам информацию о том, что в организме преобладает жировая ткань, а костной – мышечный компонент находится в относительном дефиците. Эти данные помогут врачу-реабилитологу грамотно составить план физических нагрузок с учетом индивидуальных особенностей пациента.
Лечение болей в шее
Для каждого пациента тактика терапии разрабатывается строго индивидуально на основании поставленного диагноза, степени выраженности патологических изменений, наличия сопутствующих заболеваний и других факторов. Даже пациентам с одинаковыми нарушениями может назначаться разное лечение, поскольку на него влияет даже возраст и уровень физического развития.
Тем не менее лечение заболеваний, вызвавших боли в шее, всегда носит комплексный характер и включает как симптоматическую, так и этиотропную терапию. Другими словами, оно направлено и на устранение симптомов заболевания, и причин его возникновения. Основными компонентами терапии зачастую выступают:
- медикаментозное лечение;
- остеопатия;
- мануальная терапия;
- массаж;
- физиотерапия ( фонофорез, карбокситерапия, озонотерапия, прессотерапия RF-токи ) ;
- индивидуальные занятия с врачом-реабилитологом.
При диагностировании патологий шейного отдела позвоночника показано внести некоторые коррективы в свой образ жизни и привычки. Так, работникам офисов, водителям, швеям и представителям других сидячих профессий рекомендовано как можно чаще разминаться и избегать длительного сохранения вынужденного положения тела, особенно требующего напряжения мышц шеи.
Также важно правильно питаться, чтобы организм получал все необходимые ему вещества. Это позволит не только затормозить прогрессирование патологии, но и поспособствует более быстрому протеканию процессов регенерации.
При сильных болях мануальный терапевт может рекомендовать пациенту приобрести шейный бандаж или воротник Шанса. Его ношение поможет разгрузить шейный отдел позвоночника и избежать совершения необдуманных резких движений, что приведет к постепенному угасанию болевого синдрома. В нашем центре вы сможете подобрать и приобрести бандаж, который подходит именно вам
До приема врача с целью уменьшения болей можно укутать шею шерстяным шарфом или не позже чем за 12 часов до приема принять таблетку обезболивающего.
Медикаментозная терапия
Характер назначаемых препаратов и их количество могут варьироваться в очень широких пределах, что напрямую зависит от диагноза и наличия сопутствующих заболеваний. Поэтому перечислим лишь те группы лекарственных средств, которые назначаются подавляющему большинству больных:
- НПВС – нестероидные противовоспалительные средства, отличающиеся также обезболивающими свойствами (производятся в различных лекарственных формах, в том числе в таблетках, мазях, растворах для инъекций и т. д.);
- кортикостероиды – препараты с мощным противовоспалительным действием, к помощи которых прибегают только при сильных воспалительных процессах, которые не удается устранить НПВС;
- миорелаксанты – лекарства, позволяющие устранить спазмы мышц различного происхождения, что способствует уменьшению выраженности болевых ощущений;
- хондропротекторы – препараты, способствующие восстановлению хрящевой ткани, из которой состоят межпозвоночные диски, но эффективные только на начальных стадиях развития остеохондроза. Для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата своим пациентам мы рекомендуем наиболее эффективный препарат Морской коллаген Mermaids;
- витамины группы В – используются с целью улучшения проводимости биоэлектрических импульсов от спинного мозга к соответствующим органам и восстановления их правильной работы;
- витамин D – средство, отвечающее за состояние костных тканей, а также за высшие мозговые функции, такие как память, память внимание, речь.
Также больным могут назначаться антибиотики, заместительная гормональная терапия, антигипертензивные препараты и другие.
При особенно сильных болях в шее прибегают к помощи блокад. Процедуры подразумевают введение растворов анестетика с кортикостероидами в область прохождения нервов в шее, что позволяет очень быстро купировать боли. Но, кроме того, что они эффективны только при болях, обусловленных поражением нервов, они и требуют высокого уровня профессионализма от медицинских работников, так как при выполнении блокады существует риск травмировать нерв, занести инфекцию и спровоцировать серьезные осложнения.
Мануальная терапия
Мануальная терапия – один из самых результативных способов борьбы с болями в шее и причинами их возникновения, но только при условии грамотного проведения. Она подразумевает непосредственное воздействие на позвоночник и окружающие его мягкие ткани. Не стоит путать мануальную терапию с лечебным массажем, при котором прорабатываются только мышцы спины и шеи.
Приемы и методы мануальной терапии позволяют буквально после первого сеанса добиться существенного улучшения самочувствия, а в конечном итоге и полной ремиссии. Это достигается за счет:
- восстановления нормальной оси позвоночника за счет возвращения позвонков в их анатомически правильное положение;
- увеличения расстояния между телами позвонков и высвобождения сдавленных нервов и кровеносных сосудов, что способствует устранению признаков корешкового синдрома, улучшению работы внутренних органов и в особенности головного мозга;
- устранение спазма мышц шеи и функциональных блоков, что улучшает подвижность и уменьшает выраженность болей;
- улучшения кровообращения и питания тканей.
У нас нет общих стандартов лечения, к каждому пациенту применяется индивидуальный подход. Доверять проведение мануальной терапии стоит только высококвалифицированному специалисту. В противном случае использование неподходящих приемов может лишь нанести вред больному, усугубить проблему или спровоцировать развитие осложнений.
Физиотерапия
Физиотерапевтические процедуры применяются с целью повышения эффективности проводимой терапии. Они показаны исключительно вне острого периода и оказывают обезболивающий, противовоспалительный эффект, а также улучшают микроциркуляцию в мягких тканях, способствуют нормализации мышечного тонуса.
Обычно назначаются курсы, состоящие из 8—15 процедур. Это могут быть:
- электрофорез;
- УВЧ;
- ультразвуковая терапия;
- лазеротерапия;
- тракционная терапия (вытяжение позвоночника);
- грязевые ванны и пр.
Количество сеансов физиотерапевтических процедур и периодичность их проведения подбирается врачом индивидуально. Некоторые процедуры можно сочетать между собой, другие же следует выполнять строго с определенным интервалом.
ЛФК
Лечебная физкультура – одна из обязательных составляющих консервативной терапии болей в шее. Поскольку очень часто они возникают на фоне перенапряжения мышц и вызванных этим дегенеративно-дистрофических процессов в межпозвоночных дисках, важно уделять ЛФК должное внимание и заниматься ежедневно.
Для каждого больного программа лечебной физкультуры разрабатывается отдельно врачом-реабилитологом. Использовать комплексы, представленные в интернете, может быть опасно, поскольку они не учитывают индивидуальные особенности пациента, его возраст, степень запущенности патологического процесса и уровень физической подготовки больного. Поэтому для разработки программы ЛФК требуется помощь специалиста. Более того, первые несколько занятий обязательно проводятся под его контролем, чтобы пациент смог понять, как выполнять каждое упражнение и в процессе самостоятельных занятий не нанес себе вреда. Дома следует заниматься в спокойной обстановке, избегая любых резких движений, а при возникновении болей следует обратиться к врачу.
Таким образом, боли в шее – широко распространенное явление. Они могут быть обусловлены развитием различных заболеваний, но чаще всего в основе возникновения дискомфорта лежат проблемы с позвоночником, вызванные сидячим образом жизни. Поэтому не следует медлить с обращением к врачу. Ведь на ранних стадиях развития болезни с ней можно легко справиться консервативными методами. В то время как в запущенных случаях устранить боли в шее и причины их вызывающие можно исключительно хирургическим путем.
Источник:
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