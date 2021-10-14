Боль в шее: причины, сопутствующие симптомы и лечение

Виды болей в шее

Боли в шее могут быть как кратковременными и ограничиваться незначительным дискомфортом, так и быть очень острыми, существенно мешающими в повседневной жизни. Чаще люди жалуются, что внезапно ощущают прострел, после которого возникает упорная боль. Она может быть ноющей, покалывающей, пульсирующей, сжимающей и носить другой характер.

Боль в шее еще называют цервикалгией.

Дискомфорт обычно усиливается во время движений, например, при поворотах или наклонах головы, при длительном сохранении статичного, особенно неудобного положения, в частности при долгой работе за компьютером. В связи с этим человек вынужден, часто даже неосознанно, поворачиваться всем корпусом, чтобы максимально пощадить шею.

Таким образом, очевидно, что боли в шее могут быть очень разными. Поэтому их делят не только на острые (сохраняющиеся менее 10 дней) и хронические, но и на: