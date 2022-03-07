Спорные и абсурдные терапевтические методики древности

До изобретения письменности любые знания передавались в устной форме. И немудрено, что в процессе они видоизменялись и теряли толику ключевой или важной информации.

Так, по данным, оставшимся от Плиния Старшего – древнеримского писателя-эрудита бешенство лечилось примочками из сырой говядины. А внутрь пациент должен был принимать свиной жир. Его надлежало запивать вином, в котором предварительно растворялся помёт барсука.

Зубы римляне отбеливали собственной мочой (впрочем, уринотерапия – это направление, популярное и сегодня).