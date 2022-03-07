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Спорные и абсурдные терапевтические методики древности

Спорные и абсурдные терапевтические методики древности (5 фото)

Автор:
07 марта 2022 13:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Прошлое   больной   лечение   медицина   методика   способ   терапия   
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Медицина – направление само по себе очень сложное и сопряжённое с опытами, экспериментами и ошибками. И в процессе её развития и становления использовались такие средства и способы, от которых пациент ещё и успевал хорошо так помучиться, прежде чем получить какой-то эффект.

До изобретения письменности любые знания передавались в устной форме. И немудрено, что в процессе они видоизменялись и теряли толику ключевой или важной информации.

Так, по данным, оставшимся от Плиния Старшего – древнеримского писателя-эрудита бешенство лечилось примочками из сырой говядины. А внутрь пациент должен был принимать свиной жир. Его надлежало запивать вином, в котором предварительно растворялся помёт барсука.

Зубы римляне отбеливали собственной мочой (впрочем, уринотерапия – это направление, популярное и сегодня).


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Для лечения малярии эскулапы, жившие примерно в III веке, рекомендовали написать больному на бумажке слово «абракадабра». Носить ее с собой ровно 9 дней, а потом выбросить в ручей, текущий строго по направлению на восток.

Отважные кельты использовали для терапии то, что имелось под рукой. И лучшим лекарством для заживления ран считали собачью слюну. Что, в общем, правильно, поскольку в ней действительно есть ферменты, разрушающие клеточные стенки болезнетворных бактерий.


Ртуть была вообще универсальным средством: её использовали против простуды, запоров и сифилиса. И даже узнав о противоположном действии на организм, врачи просто стали прописывать меньшие дозировки.


После появления книгопечатания терапевтические методики расширились, а их характер стал еще более абсурдным. Так, автор книги «Примитивная физика или простые и естественные методы лечения большинства болезней» Джон Уэсли рекомендовал страдающим носовыми кровотечениями нюхать раскалённую кочергу, а лучшим средством от астмы считал варёную морковь.

Очень любопытные народные методы содержала книга доктора Томаса Джефферсона Риттера. В соответствии с ними, лучшим средством от астмы был хлороформ, со стригущим лишаём отлично справлялась смесь уксуса и пороха, а растворённый в воде стрихнин гарантированно избавлял от головной боли.


В XX веке в моду вошёл жуткий способ лечения психических недугов – лоботомия. Он заключался в прерывании связи между лобными долями мозга и таламусом – частью, ответственной за сенсорную и моторную деятельность, память, внимание, сознание и боль. Хотя первый опыт оказался успешным, множество последующих просто убило больных. Порядка 1/6 пациентов умирало после лоботомии, а многие выжившие просто навсегда оставались в режиме овоща.

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Метки: Прошлое   больной   лечение   медицина   методика   способ   терапия   

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6  комментариев
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Александр Час назад
КЕЛЬТЫ В третьем веке.... НАПИСАТЬ на БУМАЖКЕ. Можно не читать дальше...
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6k
Нестерин Сергей 16 минут назад
Когда-то, давно, обо всём на свете существовала система знаний. В том числе и о медицине. С развитием протестантских течений христианства системные знания начали системно же уничтожать, насаждая вместо них нечто непонятное. Ну, а на основе того нечто непонятного появилась и современная нам наука. Если кому то покажется что у меня бред- не верьте. Просто ознакомьтесь с рядом старых трудов по медицине из разных частей света. И самое интересное: передовые для нас методы лечения(не всегда признаваемые), вроде психосоматики были известны тогда... При старой системе.
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16k
Теуш Алексей 2 часа назад
Если внимательно прочитать Булгакова "Записки юного врача" и "Белую гвардию", то там упоминается ртутная мазь при сифилисе. 16 - 18 годы прошлого века. Сто лет тому назад...
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