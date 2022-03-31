Эффективность большого «Бедлама»: какие методики использовали для лечения душевнобольных специалисты самой известной психиатрической клиники?

Бедлам был частью Лондона с 1247 года. И современниками описывался как двухэтажное здание с длинным коридором, гостиными и кладовками, первый этаж которого занимали палаты, а на втором жила прислуга.

Чтобы попасть в лечебницу для душевнобольных, совсем не обязательно было таковым являться. Нередко в такие места упекали неугодных родственников, поскольку для подтверждения диагноза требовалось только заключение двух врачей.