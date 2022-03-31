Эффективность большого «Бедлама»: какие методики использовали для лечения душевнобольных специалисты самой известной психиатрической клиники?

Бедлам в современном понимании – это слово, синонимичное любой путанице, хаосу или неразберихе. А изначально оно использовалось для обозначения лондонской психбольницы – госпиталя святой Марии Вифлеемской.
Это сейчас существуют такие диагнозы как депрессия, повышенная тревожность, дистония, которые нельзя назвать опасными психическими недугами. И они успешно лечатся с помощью комплексной терапии.
А в более ранние времена психом мог стать и человек, не страдавший отклонениями. Для этого ему нужно было просто попасть в соответствующее заведение.
Бедлам был частью Лондона с 1247 года. И современниками описывался как двухэтажное здание с длинным коридором, гостиными и кладовками, первый этаж которого занимали палаты, а на втором жила прислуга.
Чтобы попасть в лечебницу для душевнобольных, совсем не обязательно было таковым являться. Нередко в такие места упекали неугодных родственников, поскольку для подтверждения диагноза требовалось только заключение двух врачей.
Понятно, что более уязвимы в этом плане были женщины: надоевшая жена, непокорная дочь, падчерица, после исчезновения которой можно получить наследство – варианты были самые разные.
В основном дамам ставили один и тот же диагноз – острая мания. В ходу были также депрессия (в том числе послеродовая), тревожность, различные мании.
Помимо милых сбрендивших старушек и тётушек не в себе здесь встречались и действительно опасные персонажи.
К примеру, Элизабет Тью. Эта милая располагающая дама расправилась с собственным грудным ребёнком. В своё нездоровье не верила и утверждала, что причиной был эпилептический припадок. Через 10 лет пребывания убийца была прощена и отпущена на свободу.
Элайза Джосолин – 23-летняя девушка попала в Бедлам с диагнозом перенапряжение. И неудивительно, ведь эта на вид изможденная женщина средних лет работала прислугой, которой в одиночку приходилось справляться с домом из 20 комнат! Сейчас бы ей рекомендовали отдых и комплекс витаминов, а тогда просто сплавили в психушку.
Сара Гарднер была немногим старше Элайзы и попала в сумасшедший дом из-за скромности и впечатлительности. Она работала прислугой у мужчины, что для незамужней женщины априори считалось постыдным, и страдала от слухов, распускаемых в отношении её и её хозяина. Через несколько месяцев Сара восстановилась и покинула скорбное место.
Эмма Ричес попала в лечебницу в 27 лет после рождения 4 ребёнка. Её состояние сегодня бы назвали послеродовой депрессией. Тем более что оно отмечалось у женщины после каждых родов. Лечение не помогало, но спустя год Эмму, которая отказывалась есть и была совершенно отстранена от мира, выписали, поскольку организм просто пришёл в норму.
Автором одного из терапевтических приёмов был предок Чарльза Дарвина – его дед Эрасмус. Суть ужасного метода сводилась к многочасовому верчению на стуле надёжно зафиксированного пациента. Понятно, что кроме тошноты, рвоты и обмороков такое лечение ни к чему не приводило.
Кстати, за методой вполне могли наблюдать зеваки, заплатив символическую сумму в несколько шиллингов. Душевнобольных обливали ледяной водой, морили голодом, часто истязали физически.
Некоторым пациентам прописывалось рвотное и слабительное. Причём, в таких дозах, что человек нередко умирал от обезвоживания. Меланхолию лечили пиявками, а женскую гиперсексуальность (тогда её называли эротоманией) ледяными ваннами и холодными компрессами в интимной зоне.
Ртуть была ещё одним популярным лекарством. После неё пациентки превращались в безвольные вялые тряпочки. Были и другие жуткие методики лечения. Но, к счастью, медицина все же шагнула далеко вперед, и современные медики успешно лечат многие душевные недуги гораздо менее радикальными способами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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