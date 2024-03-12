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Депутат Госдумы озадачил коллег странным вопросом

Депутат Госдумы озадачил коллег странным вопросом

Автор:
12 марта 2024 16:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Вопрос   Госдума   Сергей Веремеенко   депутат   заседание   
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Посыл был важным, но поняли его далеко не все.

На очередном заседании Госдумы, взял слово парламентарий Сергей Веремеенко и заявил:

Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждое практически сейчас действие недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Но. Вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать-то им? Или опять они скажут: «А вы привезли.. это же страшное оружие на самом деле».

Тут в дело вступил спикер Госдумы и передал эстафету Василию Пискарёву  - члену комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Что он ответил - осталось за кадром.

В сети уже обсуждают, что депутат был, видимо, уставшим. И далеко не все поняли, в чём именно был вопрос.

Сергей Веремеенко начал трудовую карьеру ещё в СССР. К 1989 году стал заместителем гендиректора Западно-Сибирского инженерного центра Всесоюзного института по сооружению трубопроводов. Через несколько лет защитил докторскую диссертацию.

Затем ушёл в коммерческие структуры и возглавил «Межпромбанк». А позже развивал ряд других бизнесов, в том числе компанию «Русский уголь» и металлургическую группу «Эстар». В 2005 году вошёл в ТОП-100 богатейших россиян, его состояние оценили в $420 млн (по версии Forbes).

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Метки: Видео   Вопрос   Госдума   Сергей Веремеенко   депутат   заседание   
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22  комментария
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22k
Shtoppi 2 часа назад
в чем посыл этого поста, если не секрет? если для того, чтобы попиарить этого депутатишку, то попытка х_ёвая от слова "совсем". видимо автор сего творения был уставший, что накрапал и опубликовал какую-то хуЗ7у.
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1k
Kra 8 минут назад
"- Вчера вы были более любезным...
- Выпивши был!..." (с)
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6k
Трям 13 минут назад
Суки, взяли и тост на середине оборвали!
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362
oleg Pesotsky 21 минуту назад
Чего все так ополчились? Человек срубил денег, ушел на заслуженную пенсию а что бы было чем занять время пошел в депутаты. Ему идей и смыслов выдвигать не надо. А возраст свое все ж дает. Вот и получаются перлы.
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11k
Дмитрий 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Duke_kir Полчаса назад
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170
mikerogulin Полчаса назад
не отошел от корпоратива что-ли?
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92k
sapér Vodička 47 минут назад
Сказал,как-отрезал !
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3k
zion89 47 минут назад
он не не уставший, а походу ещё не отошел чутка....
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121
SeledkinStar 48 минут назад
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3k
Vadim Balabanov 50 минут назад
"Посыл был важным, но поняли его далеко не все."

Надо писать :Не только лишь все...
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879
adssaf afasffdsga 58 минут назад
Есть такое понятие: контекст. Это такая штука, которая позволяет опускать подробности в тексте ибо люди, знающие контекст, и так понимают о чём речь. В чём суть поста? Сказать: смотрите какой дебил в ГД сидит? И чо? Ваще ведь хер знает, что там обсуждалось, кто там что понял, кто не понял - а то, что люди, которые такие постики печатают ничего не поняли, совершенно неудивительно ибо заседания не для них проводятся. Но вернёмся к посту - шо мне с этой информацией делать? Распечатать, на стенку повесить? Што? Што ты хотел сказать, автор?
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39k
АнтонПолднев Час назад
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3k
PbIBOK Час назад
Фильм в был такой "Пятерка отважных". Там персонаж был - полицай Зылёв. Одна рожа, такая же гнида...
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
а депутат то , случаем, не "под шофэ" или не "под солью"? Какие то у не го "фефекты фикции"
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4k
iovan2011 2 часа назад
Да он не трезв
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7k
Старичок 2 часа назад
в.кличко.
из неопубликованного.
т. 7
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20k
Саш 2 часа назад
По сему поводу ...что-то вспомнились бессмертные цитаты Виктора Черномырдина.
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
в буфете накидался
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August

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