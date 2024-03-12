Депутат Госдумы озадачил коллег странным вопросом

Посыл был важным, но поняли его далеко не все.
На очередном заседании Госдумы, взял слово парламентарий Сергей Веремеенко и заявил:
Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждое практически сейчас действие недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Но. Вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать-то им? Или опять они скажут: «А вы привезли.. это же страшное оружие на самом деле».
Тут в дело вступил спикер Госдумы и передал эстафету Василию Пискарёву - члену комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Что он ответил - осталось за кадром.
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В сети уже обсуждают, что депутат был, видимо, уставшим. И далеко не все поняли, в чём именно был вопрос.
Сергей Веремеенко начал трудовую карьеру ещё в СССР. К 1989 году стал заместителем гендиректора Западно-Сибирского инженерного центра Всесоюзного института по сооружению трубопроводов. Через несколько лет защитил докторскую диссертацию.
Затем ушёл в коммерческие структуры и возглавил «Межпромбанк». А позже развивал ряд других бизнесов, в том числе компанию «Русский уголь» и металлургическую группу «Эстар». В 2005 году вошёл в ТОП-100 богатейших россиян, его состояние оценили в $420 млн (по версии Forbes).
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- Выпивши был!..." (с)
Надо писать :Не только лишь все...
из неопубликованного.
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