Депутат Госдумы озадачил коллег странным вопросом

Сергей Веремеенко начал трудовую карьеру ещё в СССР. К 1989 году стал заместителем гендиректора Западно-Сибирского инженерного центра Всесоюзного института по сооружению трубопроводов. Через несколько лет защитил докторскую диссертацию.

Затем ушёл в коммерческие структуры и возглавил «Межпромбанк». А позже развивал ряд других бизнесов, в том числе компанию «Русский уголь» и металлургическую группу «Эстар». В 2005 году вошёл в ТОП-100 богатейших россиян, его состояние оценили в $420 млн (по версии Forbes).