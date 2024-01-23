Ганс Штайнингер: человек, которого убила собственная борода

Существует две противоречивые истории смерти Штайнингера, но в их основе – случай с бородой. Согласно большинству источников, в ночь на 28 сентября 1567 года в Браунау-ам-Инн вспыхнул пожар. Бургомистр вскочил с постели и поспешил оповестить и успокоить горожан, но забыл убрать бороду в сумку. Спускаясь по крутой лестнице, он наступил на обильную растительность, скатился вниз по ступенькам и сломал шею.

В другой версии этой истории, рассказанной писателем-путешественником XIX века Иосифом Киселаком, Штайнингер бежал через город к принцу, чтобы проявить уважение, и точно так же споткнулся о свою растительность на лице.

В любом случае, смерть Штайнингера – один из немногих задокументированных случаев «смерти от бороды» в истории. Неудивительно, что в городе установили большую каменную статую в честь бывшего главы города, которую сейчас может увидеть любой турист.