Ганс Штайнингер: человек, которого убила собственная борода

У Ганса Штайнингера было два любимых дела: управлять живописным городком на немецко-австрийской границе и отращивать невероятно длинную и пышную бороду. Вот к чему это привело.
Небольшой экскурс в историю
Ганс Штайнингер, австрийский политик XVI века, был предан в жизни двум вещам: своему городу и своей растительности на лице. Его избирали бургомистром (мэром) небольшого городка Браунау-ам-Инн шесть раз подряд.
Бороде Штайнингера мог позавидовать любой современный хипстер: в 1567 году ее длина составляла внушительные три с половиной локтя (архаичная форма измерения, которая соответствует примерно 1,5 метрам). Обильная растительность была настолько длинной, что ее приходилось собирать в клубок и укладывать в специальную сумку через плечо.
В конце концов, поскольку его борода была настолько длинной, что волочилась по земле, рано или поздно тpaгедия должна была произойти
Существует две противоречивые истории смерти Штайнингера, но в их основе – случай с бородой. Согласно большинству источников, в ночь на 28 сентября 1567 года в Браунау-ам-Инн вспыхнул пожар. Бургомистр вскочил с постели и поспешил оповестить и успокоить горожан, но забыл убрать бороду в сумку. Спускаясь по крутой лестнице, он наступил на обильную растительность, скатился вниз по ступенькам и сломал шею.
В другой версии этой истории, рассказанной писателем-путешественником XIX века Иосифом Киселаком, Штайнингер бежал через город к принцу, чтобы проявить уважение, и точно так же споткнулся о свою растительность на лице.
В любом случае, смерть Штайнингера – один из немногих задокументированных случаев «смерти от бороды» в истории. Неудивительно, что в городе установили большую каменную статую в честь бывшего главы города, которую сейчас может увидеть любой турист.
Источник:
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