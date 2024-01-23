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Ганс Штайнингер: человек, которого убила собственная борода

Ганс Штайнингер: человек, которого убила собственная борода

Автор:
23 января 2024 11:26
Сообщество : Истории
Метки: Ханс Штайнингер   борода   в мире   история   люди   смешно   факты   фото   
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У Ганса Штайнингера было два любимых дела: управлять живописным городком на немецко-австрийской границе и отращивать невероятно длинную и пышную бороду. Вот к чему это привело.

Небольшой экскурс в историю

Ганс Штайнингер, австрийский политик XVI века, был предан в жизни двум вещам: своему городу и своей растительности на лице. Его избирали бургомистром (мэром) небольшого городка Браунау-ам-Инн шесть раз подряд.

Бороде Штайнингера мог позавидовать любой современный хипстер: в 1567 году ее длина составляла внушительные три с половиной локтя (архаичная форма измерения, которая соответствует примерно 1,5 метрам). Обильная растительность была настолько длинной, что ее приходилось собирать в клубок и укладывать в специальную сумку через плечо.


В конце концов, поскольку его борода была настолько длинной, что волочилась по земле, рано или поздно тpaгедия должна была произойти

Существует две противоречивые истории смерти Штайнингера, но в их основе – случай с бородой. Согласно большинству источников, в ночь на 28 сентября 1567 года в Браунау-ам-Инн вспыхнул пожар. Бургомистр вскочил с постели и поспешил оповестить и успокоить горожан, но забыл убрать бороду в сумку. Спускаясь по крутой лестнице, он наступил на обильную растительность, скатился вниз по ступенькам и сломал шею.


В другой версии этой истории, рассказанной писателем-путешественником XIX века Иосифом Киселаком, Штайнингер бежал через город к принцу, чтобы проявить уважение, и точно так же споткнулся о свою растительность на лице.


В любом случае, смерть Штайнингера – один из немногих задокументированных случаев «смерти от бороды» в истории. Неудивительно, что в городе установили большую каменную статую в честь бывшего главы города, которую сейчас может увидеть любой турист.

Источник:

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Метки: Ханс Штайнингер   борода   в мире   история   люди   смешно   факты   фото   
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3  комментария
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Головасыр коричнештанник 49 минут назад
в 1567 году его уже сфотографировали? )))
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alexis 19 секунд назад
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