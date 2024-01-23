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Мужчина украл женскую сумочку в аэропорту Внуково

Мужчина украл женскую сумочку в аэропорту Внуково

Автор:
23 января 2024 08:21
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   аэропорт   внуково   кража   криминал   сумка   
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В московском аэропорту Внуково пассажирка забыла сумочку с личными вещами на ленте при прохождении рамки интроскопа. Когда женщина вернулась за ней, сумочки уже не было.

Информационный интернет-портал МВД Медиа сообщает:

В дежурную часть ЛО МВД России в а/п Внуково обратилась пассажирка воздушной гавани и попросила принять меры к неизвестному, похитившему её дамскую сумку с личными вещами и телефоном. Имущество она забыла на ленте при прохождении рамки инстрокопа, а вернувшись за ними через несколько минут, клатч уже не обнаружила.

Транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого в присвоении сумки потерпевшей. Забытый аксессуар он сначала положил себе на чемодан, а затем покинул досмотровую зону.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 51-летнего мужчину, планировавшего вылететь в Узбекистан, задержали в аэропорту и доставили в линейное подразделение. Похищенное изъято.

Следствием ЛО МВД России в аэропорту Внуково в отношении гражданина возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Источник:

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Метки: Видео   Москва   аэропорт   внуково   кража   криминал   сумка   
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7  комментариев
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18k
Сергей Час назад
Ну посидит на дорожку и в солнечный Ташкент ....
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Дмитрий 2 минуты назад
Тихо сп....л и ушел, называется нашел.
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6k
мемфрид 11 минут назад
И кто бы мог подумать, что это окажется высококлассный специалист...
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4k
Александр 13 минут назад
Мне бы и в голову не пришло такое сотворить, да еще и под сотнями видеокамер...
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11k
MakDag Час назад
В Узбекистан вылетал... Француз наверное. Или испанец.
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