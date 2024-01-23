Мужчина украл женскую сумочку в аэропорту Внуково

Информационный интернет-портал МВД Медиа сообщает:

В дежурную часть ЛО МВД России в а/п Внуково обратилась пассажирка воздушной гавани и попросила принять меры к неизвестному, похитившему её дамскую сумку с личными вещами и телефоном. Имущество она забыла на ленте при прохождении рамки инстрокопа, а вернувшись за ними через несколько минут, клатч уже не обнаружила.

Транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого в присвоении сумки потерпевшей. Забытый аксессуар он сначала положил себе на чемодан, а затем покинул досмотровую зону.