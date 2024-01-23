Мужчина украл женскую сумочку в аэропорту Внуково

В московском аэропорту Внуково пассажирка забыла сумочку с личными вещами на ленте при прохождении рамки интроскопа. Когда женщина вернулась за ней, сумочки уже не было.
Информационный интернет-портал МВД Медиа сообщает:
В дежурную часть ЛО МВД России в а/п Внуково обратилась пассажирка воздушной гавани и попросила принять меры к неизвестному, похитившему её дамскую сумку с личными вещами и телефоном. Имущество она забыла на ленте при прохождении рамки инстрокопа, а вернувшись за ними через несколько минут, клатч уже не обнаружила.
Транспортные полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого в присвоении сумки потерпевшей. Забытый аксессуар он сначала положил себе на чемодан, а затем покинул досмотровую зону.
В результате оперативно-розыскных мероприятий 51-летнего мужчину, планировавшего вылететь в Узбекистан, задержали в аэропорту и доставили в линейное подразделение. Похищенное изъято.
Следствием ЛО МВД России в аэропорту Внуково в отношении гражданина возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража».
Источник:
- Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро
- Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи
- Продавец обездвижил вора с помощью бутылки
- Девушка уличила свою подругу в воровстве денег
- Посетитель московского бара ударил ножом оппонента