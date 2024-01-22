Сотрудники мусороперерабатывающего завода в Петербурге вытащили из прессованного мусора живого йоркширского терьера

20 января на заводе в Обухово среди отходов, привезенных со всего города, обнаружили собачку породы йоркширский терьер. О находке сообщили в телеграм-канале группы компаний «Первый Спецтранс».

Держим вас в курсе истории малыша-йорка, который чудом был обнаружен на мусорообрабатывающем заводе в Обухово.🐾🐾 Пёс, похоже, приехал в спрессованном мусоре - его заметили в приемном отделении завода после выгрузки мусоровоза с задней загрузкой.

Песик остался жив благодаря водителю грейфера, который заметил что-то живое во время загрузки отходов в измельчитель на мусорообрабатывающем заводе в Обухово, сообщает группа компаний «Первый Спецтранс». Чудо, что собака ничего не сломала себе во время страшной транспортировки: по словам представителя компании, мусоровоз прессует отходы в 6 раз, - рассказала "Фонтанка.ру".