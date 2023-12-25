Несмотря на запрет и блокировку счетов Блиновская устроила корпоратив с золотыми коктейлями

В интернете появилась информация о том, что мероприятие проходило дома у Елены Блиновской. Однако, адвокат Блиновской вовсе заявила, что не знала о проходящей вечеринке.

Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У нее нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет. У меня нет подтверждения, что факт имел место, но полагаю, что нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет, — сказала Сальникова.