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Несмотря на запрет и блокировку счетов Блиновская устроила корпоратив с золотыми коктейлями

Несмотря на запрет и блокировку счетов Блиновская устроила корпоратив с золотыми коктейлями

Автор:
25 декабря 2023 19:13
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: домашний арест   елена блиновская   интересное   коктейли   корпоратив   тусовка   фото   
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Несмотря на то, что суд продлил Елене Блиновской домашний арест, она появилась на светском мероприятии. У Елены заблокированы все счета, но это не мешает ей вкушать золотые коктейли и чувствовать себя королевой.

Елена Блиновская находится на домашнем аресте до 26 января 2024 года. Так решил суд на недавнем заседании. Однако, в социальных сетях (которые Блиновской вести запрещается) появились фотографии и видео с мероприятия, где была инфоцыганка.

Как оказалось, это был корпоратив "VIP"-клуба Блиновской. На нём были друзья и знакомые Блиновской. На фото видны бокалы с напитками, в которых находится позолоченная фольга. Блогерша Екатерина Белкина заявила, что это "золото в золоте". Судя по всему, фотографии и видео просочились в сеть случайно - их мало и они только от нескольких гостей. Возможно, этих гостей больше не позовут на вечеринку.

В интернете появилась информация о том, что мероприятие проходило дома у Елены Блиновской. Однако, адвокат Блиновской вовсе заявила, что не знала о проходящей вечеринке.

Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У нее нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет. У меня нет подтверждения, что факт имел место, но полагаю, что нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет, — сказала Сальникова.

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Метки: домашний арест   елена блиновская   интересное   коктейли   корпоратив   тусовка   фото   
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6  комментариев
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6k
Alex 45 минут назад
Что б вы все отравилсь, твари.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 минуты назад
эта шаболда что..шарится с браслетом на ноге..или даже не удосужились прикрепить)
пусть заскочат на бал Сатаны к Ивлеевой))
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 7 минут назад
главному прокурору пора в отставку.
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16k
GROMOZEKA 18 минут назад
« Несмотря на то, что суд продлил Елене Блиновской домашний арест»

Вооот!
А прострелили бы коленки и не пошла бы никуда
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207
ruslan d Полчаса назад
неутомимые люди
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41k
Сергей Полчаса назад
PokemonKy не позвали, вот она и слила инфоциган.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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