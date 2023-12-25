Несмотря на запрет и блокировку счетов Блиновская устроила корпоратив с золотыми коктейлями

Несмотря на то, что суд продлил Елене Блиновской домашний арест, она появилась на светском мероприятии. У Елены заблокированы все счета, но это не мешает ей вкушать золотые коктейли и чувствовать себя королевой.
Елена Блиновская находится на домашнем аресте до 26 января 2024 года. Так решил суд на недавнем заседании. Однако, в социальных сетях (которые Блиновской вести запрещается) появились фотографии и видео с мероприятия, где была инфоцыганка.
Как оказалось, это был корпоратив "VIP"-клуба Блиновской. На нём были друзья и знакомые Блиновской. На фото видны бокалы с напитками, в которых находится позолоченная фольга. Блогерша Екатерина Белкина заявила, что это "золото в золоте". Судя по всему, фотографии и видео просочились в сеть случайно - их мало и они только от нескольких гостей. Возможно, этих гостей больше не позовут на вечеринку.
В интернете появилась информация о том, что мероприятие проходило дома у Елены Блиновской. Однако, адвокат Блиновской вовсе заявила, что не знала о проходящей вечеринке.
Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У нее нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет. У меня нет подтверждения, что факт имел место, но полагаю, что нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет, — сказала Сальникова.
Источник:
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пусть заскочат на бал Сатаны к Ивлеевой))
Вооот!
А прострелили бы коленки и не пошла бы никуда