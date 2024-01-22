На детском празднике в Москве аниматор полила ребёнка жидким азотом

В столичном ТЦ «Калейдоскоп» отмечали 10-летие девочки. Позвали друзей ребёнка, а её мама выложила за получасовую программу с аниматором 42 тысячи рублей. За это ребятишкам обещали какие-то вкусные коктейли, подарки и сюрпризы.

Про жидкий азот не сказали ни слова.

Но к концу программы аниматор достала жбан с этой жидкостью и охладила им приготовленный лимонад. Затем захотела сделать сюрприз и полила им руку именинницы. Попал азот и на ноги девочки.