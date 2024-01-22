На детском празднике в Москве аниматор полила ребёнка жидким азотом

10-летняя именинница получила ожоги второй степени.
В столичном ТЦ «Калейдоскоп» отмечали 10-летие девочки. Позвали друзей ребёнка, а её мама выложила за получасовую программу с аниматором 42 тысячи рублей. За это ребятишкам обещали какие-то вкусные коктейли, подарки и сюрпризы.
Про жидкий азот не сказали ни слова.
Но к концу программы аниматор достала жбан с этой жидкостью и охладила им приготовленный лимонад. Затем захотела сделать сюрприз и полила им руку именинницы. Попал азот и на ноги девочки.
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В итоге ребёнок получил ожоги II степени. А с аниматором теперь разбирается полиция.
Что-то подобное было несколько лет назад и тоже в Москве. Только фигурировал не азот, а сухой лёд:
Во время празднования дня рождения ребенка аниматор, демонстрирующая химическое шоу, вылила сухой лед на голову именинника, в результате чего он получил ожоги, - сообщили тогда в полиции.
В тот раз такое «шоу» закончилось для аниматора уголовкой. Что грозит ведущей в случае с азотом - неизвестно.
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