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На детском празднике в Москве аниматор полила ребёнка жидким азотом

На детском празднике в Москве аниматор полила ребёнка жидким азотом

Автор:
22 января 2024 15:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   азот   аниматор   день рождения   именинница   праздник   тц   
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10-летняя именинница получила ожоги второй степени.

В столичном ТЦ «Калейдоскоп» отмечали 10-летие девочки. Позвали друзей ребёнка, а её мама выложила за получасовую программу с аниматором 42 тысячи рублей. За это ребятишкам обещали какие-то вкусные коктейли, подарки и сюрпризы.

Про жидкий азот не сказали ни слова.

Но к концу программы аниматор достала жбан с этой жидкостью и охладила им приготовленный лимонад. Затем захотела сделать сюрприз и полила им руку именинницы. Попал азот и на ноги девочки.

В итоге ребёнок получил ожоги II степени. А с аниматором теперь разбирается полиция.

Что-то подобное было несколько лет назад и тоже в Москве. Только фигурировал не азот, а сухой лёд:

Во время празднования дня рождения ребенка аниматор, демонстрирующая химическое шоу, вылила сухой лед на голову именинника, в результате чего он получил ожоги, - сообщили тогда в полиции.

В тот раз такое «шоу» закончилось для аниматора уголовкой. Что грозит ведущей в случае с азотом - неизвестно.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   азот   аниматор   день рождения   именинница   праздник   тц   
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6  комментариев
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17k
Марина 40 минут назад
Видимо, у ребенка кожа была влажной, отсюда и ожоги. На сухой коже такие фокусы делать безопасно.
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20k
Bill 23 минуты назад
Наверное, девочка наступила на лужу ногой в носке, из-за этого был длительный контакт с жидким азотом. Если контакт быстрый - то ничего страшного не должно случится. У нас препод даже руку в жидкий азот сувал.
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11k
Vacony 38 минут назад
спасибо хоть не на лицо...
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1k
Александр Ломовицкий 47 минут назад
что в голове у аниматора . писец гуру развлечений
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August

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