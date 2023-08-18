Жители Салехарда довели дворника до слёз, поздравив его всем двором с днём рождения

Такое отношение мужчина заслужил честным трудом.
Жильцы нескольких многоэтажек на Комсомольской улице узнали о приближающимся дне рождении их любимого дворника и в домовых чатах договорились устроить для него небольшой праздник. Они купили воздушные шарики, подарки и пригласили именинника во двор многоэтажки. Мужчина был настолько тронут, что не смог сдержать слёз.
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По словам жильцов, дворник Мухтар Магомедов не только ответственный работник, который держит в чистоте их двор, но и замечательный человек. Поэтому они решили отблагодарить мужчину. В администрации Салехарда поддержали идею жильцов, похвалив их за чуткость и доброту.
Удивительная история с поздравлениями завирусилась по всем просторам Интернета. Жильцы домов № 11 и № 13 по улице Комсомольской поздравляют с днем рождения замечательного человека Мухтара Магомедгаджиевича, обслуживающего их двор. Большая и дружная компания неравнодушных жителей домов желает ему долгих лет жизни, всего самого наилучшего, крепкого здоровья и всех благ
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Отмечается, что помимо презентов и хорошего настроения, жильцы подарили Мухтару Магомедову деньги, чтобы он смог купить билет и съездить проведать больную маму.
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