Жители Салехарда довели дворника до слёз, поздравив его всем двором с днём рождения

По словам жильцов, дворник Мухтар Магомедов не только ответственный работник, который держит в чистоте их двор, но и замечательный человек. Поэтому они решили отблагодарить мужчину. В администрации Салехарда поддержали идею жильцов, похвалив их за чуткость и доброту.

Удивительная история с поздравлениями завирусилась по всем просторам Интернета. Жильцы домов № 11 и № 13 по улице Комсомольской поздравляют с днем рождения замечательного человека Мухтара Магомедгаджиевича, обслуживающего их двор. Большая и дружная компания неравнодушных жителей домов желает ему долгих лет жизни, всего самого наилучшего, крепкого здоровья и всех благ