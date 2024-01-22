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Жизненные комиксы, показывающие, что у медали всегда две стороны

Жизненные комиксы, показывающие, что у медали всегда две стороны

Автор:
22 января 2024 12:29
Сообщество : Комиксы
Метки: Гудим   да но   да после   комиксы   рисунки   смешные рисунки   страницы   
1200
18

"Да, но" - честный комикс о реалиях современного мира. Короткие зарисовки о том, что в жизни есть 2 стороны медали. И порой за красивой картинкой скрывается реальность. Автор комиксов - Гудим - он уже давно занимается иллюстрацией и полюбился аудитории своим тонким юмором и стилем.

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Метки: Гудим   да но   да после   комиксы   рисунки   смешные рисунки   страницы   
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5  комментариев
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2k
Rom 48 минут назад
Что за бред? Кому на столько нечего делать было, чтоб нарисовать эту муть?
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0
xxGbps Минуту назад
А с 12-й картинкой что не так? Другие я +/- понял
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13k
Copycat 20 минут назад
Комментарий к фото
ну это подача - то же самое что как люди на повседневку кушают еду из пластиковых мисок по тому что в них удобно разогревтаь пищу в микроволновке, а на праздник достают красивую посуду

так же и в хорошем кафе люди платят за подачу в т.ч., а многие сейчас любят ещё и ещё свою сфотографировать еду для инсты, все эти кофе-арты наверно для них
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10k
sedoisever 53 минуты назад
Это не жизненные комиксы, а банальная тупость. Типа: "Да - я ем деликатес... Но - надо чистить зубы."
Охренеть жиза. Вещи портятся, а мусор нужно убирать...
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13k
Copycat 53 минуты назад
Комментарий к фото
хех именно по этому я замораживаю только кипяченую воду
может это блаж но я хотя бы не подпадаю под идею этого коммикса
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