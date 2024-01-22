Жизненные комиксы, показывающие, что у медали всегда две стороны

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"Да, но" - честный комикс о реалиях современного мира. Короткие зарисовки о том, что в жизни есть 2 стороны медали. И порой за красивой картинкой скрывается реальность. Автор комиксов - Гудим - он уже давно занимается иллюстрацией и полюбился аудитории своим тонким юмором и стилем.
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так же и в хорошем кафе люди платят за подачу в т.ч., а многие сейчас любят ещё и ещё свою сфотографировать еду для инсты, все эти кофе-арты наверно для них
Охренеть жиза. Вещи портятся, а мусор нужно убирать...
может это блаж но я хотя бы не подпадаю под идею этого коммикса