Жизненные комиксы, показывающие, что у медали всегда две стороны

"Да, но" - честный комикс о реалиях современного мира. Короткие зарисовки о том, что в жизни есть 2 стороны медали. И порой за красивой картинкой скрывается реальность. Автор комиксов - Гудим - он уже давно занимается иллюстрацией и полюбился аудитории своим тонким юмором и стилем.