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Художница рисует комиксы про нашу жизнь, в которых каждый узнает себя

Художница рисует комиксы про нашу жизнь, в которых каждый узнает себя

Автор:
28 сентября 2023 12:56
Сообщество : Комиксы
Метки: Юмор   иллюстрации   комиксы   комиксы про жизнь   смешные картинки   смешные рисунки   
1143
17

Саша Лимонъ - графический дизайнер. Она рисует иллюстрации на разные темы, комиксы, а все сюжеты берёт из бытовых ситуаций. Девушка показывают жизнь всех нас, свои отношения с парнем, её герои проходят через разные перипетии. Узнали себя?

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Метки: Юмор   иллюстрации   комиксы   комиксы про жизнь   смешные картинки   смешные рисунки   
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2k
Vergüenza Ajena 42 минуты назад
Что за ХЕРЬ?
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 12 минут назад
Очередных гомиксов подвезли! Верните Беседер, там хоть смысл был!
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