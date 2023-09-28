Художница рисует комиксы про нашу жизнь, в которых каждый узнает себя

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Саша Лимонъ - графический дизайнер. Она рисует иллюстрации на разные темы, комиксы, а все сюжеты берёт из бытовых ситуаций. Девушка показывают жизнь всех нас, свои отношения с парнем, её герои проходят через разные перипетии. Узнали себя?
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