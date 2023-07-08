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Комиксы из серии «Да, Но», посвящённые собакам и их владельцам

Комиксы из серии «Да, Но», посвящённые собакам и их владельцам

Автор:
08 июля 2023 09:40
Сообщество : Комиксы
Метки: да но   животные   комиксы   подборка   собака   художник   
4225
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Комиксы от художника Gudim из цикла «Да, Но», раскрывающие всевозможные противоречия этого мира. Данная подборка посвящена собакам и их владельцам.

Популярный цикл комиксов «Да, Но» от художника Gudim, раскрывающий всевозможные противоречия этого мира, идеально подходит для описания уникального восприятия действительности нашими любимыми собаками.

Как известно, мы не заслуживаем собак, поэтому они совершенно не обязаны играть по человеческим правилам. Да и сами люди далеко не всегда дружат с логикой.

Любимая игрушка

×
×

Собакам нравится, когда с ними делятся, а не когда им что-то покупают.

А мне?

Там вкуснее

А ещё лучше — поесть и там, и там!

Главное — чистота

Собачьи бахилы существуют, но пока их на него наденешь…

Собачий король

Ну и где теперь чья?

Приоритеты здорового питания

Но вообще, всё правильно. Ведь собаки должны получать самое лучшее.

Красиво, конечно…

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Метки: да но   животные   комиксы   подборка   собака   художник   
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274
twincam 18 часов назад
да, но.

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23
dilvish 8 часов назад
Всех надо на кошачьего корма отправить.
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103
3zo672nyb9t0 9 часов назад
комиксы полное говно - да, но... никаких "но"
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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