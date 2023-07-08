Комиксы из серии «Да, Но», посвящённые собакам и их владельцам

Популярный цикл комиксов «Да, Но» от художника Gudim, раскрывающий всевозможные противоречия этого мира, идеально подходит для описания уникального восприятия действительности нашими любимыми собаками.

Как известно, мы не заслуживаем собак, поэтому они совершенно не обязаны играть по человеческим правилам. Да и сами люди далеко не всегда дружат с логикой.

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