Комиксы из серии «Да, Но», посвящённые собакам и их владельцам

Комиксы от художника Gudim из цикла «Да, Но», раскрывающие всевозможные противоречия этого мира. Данная подборка посвящена собакам и их владельцам.
Популярный цикл комиксов «Да, Но» от художника Gudim, раскрывающий всевозможные противоречия этого мира, идеально подходит для описания уникального восприятия действительности нашими любимыми собаками.
Как известно, мы не заслуживаем собак, поэтому они совершенно не обязаны играть по человеческим правилам. Да и сами люди далеко не всегда дружат с логикой.
Любимая игрушка
Собакам нравится, когда с ними делятся, а не когда им что-то покупают.
А мне?
Там вкуснее
А ещё лучше — поесть и там, и там!
Главное — чистота
Собачьи бахилы существуют, но пока их на него наденешь…
Собачий король
Ну и где теперь чья?
Приоритеты здорового питания
Но вообще, всё правильно. Ведь собаки должны получать самое лучшее.
Красиво, конечно…
Источник:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет