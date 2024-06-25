"Летал по небу и выбирал": родители спросили у детей, что они делали до того, как родились

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Многие родители говорят, что детки могут помнить о том, что было в прошлых жизнях. Главное, спросить у них об этом, когда они ещё совсем маленькие. Родители поделились своими открытиями, и осталось только понять, верим мы с вами в такое или это разгулявшаяся фантазия деток?
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2. Родители говорят, что малыши вспоминают то, как они попали в животик и почему выбрали именно их
А что вам отвечали дети?
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Не раз был свидетелем, как родители рассказывали своим детям, что еще не умели говорить, подобные истории, мол они пришли с неба. Не удивлюсь, что потом уже родители удивлялись, от куда их дети такое знают.