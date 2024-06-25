"Летал по небу и выбирал": родители спросили у детей, что они делали до того, как родились

Многие родители говорят, что детки могут помнить о том, что было в прошлых жизнях. Главное, спросить у них об этом, когда они ещё совсем маленькие. Родители поделились своими открытиями, и осталось только понять, верим мы с вами в такое или это разгулявшаяся фантазия деток?