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"Летал по небу и выбирал": родители спросили у детей, что они делали до того, как родились

"Летал по небу и выбирал": родители спросили у детей, что они делали до того, как родились

Автор:
25 июня 2024 10:35
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Мамы и дети   Прикол   дети жгут   забавно   интересно   истории   истории из жизни   фото   
2156
13

Многие родители говорят, что детки могут помнить о том, что было в прошлых жизнях. Главное, спросить у них об этом, когда они ещё совсем маленькие. Родители поделились своими открытиями, и осталось только понять, верим мы с вами в такое или это разгулявшаяся фантазия деток?

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А что вам отвечали дети?

Источник:

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Метки: Мамы и дети   Прикол   дети жгут   забавно   интересно   истории   истории из жизни   фото   
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10  комментариев
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451
ГТА Форевер 2 часа назад
Мне тоже рассказывали, что когда мне было лет 5-6, я говорил что утонул на рыбалке. И кстати рыбалку и плавать вообще не люблю.
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44k
Notan Blaine 3 минуты назад
Если детям рассказывать сказки, то рано или поздно они начнут их пересказывать.
Не раз был свидетелем, как родители рассказывали своим детям, что еще не умели говорить, подобные истории, мол они пришли с неба. Не удивлюсь, что потом уже родители удивлялись, от куда их дети такое знают.
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331
Alexander Час назад
Тот случай, когда родители еще наивнее и глупее детей.
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23k
homerchik Час назад
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13k
Krapiv 2 часа назад
Я не выбирал. И, может быть, именно поэтому у меня было счастливое детство
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60k
alertol 2 часа назад
Я и сам в детстве был в потусторонних мирах, даже думал что помню что эту жизнь я уже прожил и теперь надо просто повторить. С детства у меня были проблемы с лёгкими и в больницах пичкали препаратами, от того видимо и глюки. В юности попробовал тоже всякие препараты, эффект повторился.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1759 постов (1711 в горячем)

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