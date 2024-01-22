Официантка возмущена тем, что ей не дали чаевые

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Женщина, работающая в ресторане, оказалась недовольна тем, что ей не захотели давать «на чай». Официантка заявила, что в заведении принято давать чаевые и автор видео обязан это сделать.
А вы оставляете официантам чаевые? Если оставляете, то какой процент от суммы счёта?
Аргументы противников чаевых прекрасно сформулировал персонаж Мистер Розовый из фильма «Бешеные псы». В видео присутствует ненормативная лексика.
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Для меня лично маленькое добро, важнее пары баксов.
У него забрали, оплаченную продукцию с улыбкой на лице а он счастливо улыбается!
Похоже на рэкет)
В теории можно вызывать копов и требовать исполнения закона, а так же принять меры к прекращению его нарушения. Иначе это чистое налюбливание, ибо я постфактум мону потребовать чаевые в размере 1000% от стоимости товара.
А вот если не давать чаевых совсем, владельцы кабаков, ресторанов итд, вынуждены будут нанимать персонал и обговаривать с ними реальную ЗП. С надбавками за банкеты ну и разумеется штрафами за пройопы.. В общем этот будут уже более менее адекватные отношения работник-работодатель, с прогнозируемым доходом.
Это я как бывший работник общепита вам говорю... сначала кажется что да, круто, денежки сверх нормы, но потом понимаешь, что это просто удобный способ руководства экономить на тебе, на выплатах в фонды и умывать руки в случае чего, если даже не по твоей вине, тебе за обслуживание свадьбы или юбилеев ничего не дали.. "Иди с поваром разбирайся, гостям жульен пришёлся не по вкусу, а мы (начальство) здесь не при чём, мы свои деньги за банкет получили и всё у нас хорошо."