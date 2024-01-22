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Официантка возмущена тем, что ей не дали чаевые

Официантка возмущена тем, что ей не дали чаевые

Автор:
22 января 2024 08:54
Метки: Видео   в мир   официантка   ресторан   спор   чаевые   
2198
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Женщина, работающая в ресторане, оказалась недовольна тем, что ей не захотели давать «на чай». Официантка заявила, что в заведении принято давать чаевые и автор видео обязан это сделать.

А вы оставляете официантам чаевые? Если оставляете, то какой процент от суммы счёта?

Аргументы противников чаевых прекрасно сформулировал персонаж Мистер Розовый из фильма  «Бешеные псы». В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   в мир   официантка   ресторан   спор   чаевые   
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37  комментариев
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24k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Если не нравится, пусть на улицу идёт собой торговать. Люди которые в подобные места ходят, и так их кормят! Если вы понимаете о чем я говорю!
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667
Александр Шевченко 9 секунд назад
Вся суть розового, сволота. На халяву жрёт и ещё чаевые зажал... хотя 12 % от 0 ... это ноль. А вообще я рассматриваю чаевые как маленькую благотворительность, кто-то на это способен кто-то нет , у кого-то есть возможность у кого-то нет, кто был на их месте и возвращает назад, а кто-то нет. У каждого свои ценности.

Для меня лично маленькое добро, важнее пары баксов.
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43k
Aleks 50 секунд назад
25-30%, от жешь свинья охреневшая... Наверно хохлы в роду были.
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3k
Вячеслав 53 секунды назад
Всегда оставляю чаевые. Тут без вопросов. Но... по молодости лет так до 30 не оставлял. Как это не стыдно признать у самого в то время было мало денег.
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2k
Жирный бот 5 минут назад
Ну в США приняты чаевые, там это правило, типа как у нас, снимать обувь заходя в гости..причем чаевые там 20-25%. Конечно, можешь не дать, но это в высшей степени не культурно...такие традиции там..как и цены в магазинах без налогов, на кассе будет больше чем по ценникам
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29k
Егор 6 минут назад
Не видно по ней, чтобы она голодала.
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49
Liberman 6 минут назад
А как все удыбаются! А какие вежливые!
У него забрали, оплаченную продукцию с улыбкой на лице а он счастливо улыбается!
Похоже на рэкет)
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784
бдятел 7 минут назад
Если официант выполняет свою работу так, что это приятно, а то и выгодно, то считаю нормальным оставлять столько, сколько самому было бы приятно получить "просто так" - 15-70%, в зависимости от чека и настроения.
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9k
mbr 8 минут назад
А в чём проблема? В законе прописано обязательность чаевых? Нет, ну тогда на...й
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4k
Glory to Urine! 8 минут назад
Нажрут себе бодипозитивных складок и возмущаются. Даже моя жена оставляет чаевые и комплименты красивым официанткам. А тут такая бесформенная бегемотина.
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18k
Мистер Фикс 8 минут назад
Думаю, чаевые у них это уход от налогов и популяризация дешевых рыгаловок. Понятно, что если поднять цену, выручка вырастет, но тогда вырвстет и налог, и нужно будет бороться за качество, чтобы завлечь клиентуру.
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695
Андрей Граф 10 минут назад
30% ты охренела жиробасина
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62k
Андрей 11 минут назад
Ну вообще не знаю что у них там с законами, но она обязана продать товар по цене, указанный на объявлении-офёрте, возможно плюс налог от штата какой-то, но никак не чаевые.
В теории можно вызывать копов и требовать исполнения закона, а так же принять меры к прекращению его нарушения. Иначе это чистое налюбливание, ибо я постфактум мону потребовать чаевые в размере 1000% от стоимости товара.
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42k
Example 6.2.6 12 минут назад
Вообще не надо давать чаевые. Вы ж не даёте на чай милиционеру, дворнику, водителю автобуса, кондуктору итд. Чаевые это способ работодателя - снять с себя ответственность за вознаграждение сотрудника и переложить это на плечи посетителей. хотя ЗП уже учтена в стоимости блюд. Чем больше вы даёте чаевых официантам, тем более по скотски к ним будет относится руководство общепита. Мо, "ничего на заработал - значит плохо обслуживал. не наша проблема"
А вот если не давать чаевых совсем, владельцы кабаков, ресторанов итд, вынуждены будут нанимать персонал и обговаривать с ними реальную ЗП. С надбавками за банкеты ну и разумеется штрафами за пройопы.. В общем этот будут уже более менее адекватные отношения работник-работодатель, с прогнозируемым доходом.
Это я как бывший работник общепита вам говорю... сначала кажется что да, круто, денежки сверх нормы, но потом понимаешь, что это просто удобный способ руководства экономить на тебе, на выплатах в фонды и умывать руки в случае чего, если даже не по твоей вине, тебе за обслуживание свадьбы или юбилеев ничего не дали.. "Иди с поваром разбирайся, гостям жульен пришёлся не по вкусу, а мы (начальство) здесь не при чём, мы свои деньги за банкет получили и всё у нас хорошо."
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8k
perekrestok 15 минут назад
Наглая баба! получается она себе забрала бутерброды как чаевые? Зря мужик стал с ней болтать - взял бы покупку и уехал молча. А если обслуживание хорошее то можно и подарок сделать. Обычно даже плачу картой чаевые даю наликом официанту (официантке).
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4k
просто Дмитрий 18 минут назад
Скажу так.У америкосов чаевые- неписаный Закон! Хотя,согласно их законам, "вымогательство" как в этом случае (ибо нет шильдика о том, что в данном заведении взимается дополнительная плата за обслугу) тоже может быть наказуемым. Любой адвокатишка оставил бы эту толстую хрюшку без многого чего....
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967
Странник 19 минут назад
Официантка говорит, если он ей не даст ей чаевых ей нечего будет кушать и она заберет его бутеры себе, а если он эти бутеры купил себе на последние деньги и у него нет денег на чаевые ?
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967
Странник 21 минуту назад
Давать чаевые или нет это право каждого и никто не должен от него это требовать.
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60
Аврашалом Маркович 23 минуты назад
Не дать чаевые в едальне в Штатах - это примерно как в России вы очистили от снега место для своей машины, а пока убирали лопату, кто-то там припарковался. По закону ничего не предъявишь, просто не принято.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Вот такая страна - эта Америка.
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16k
Типа граф Полчаса назад
Я на чай даю только в норм. кафешках и др. заведениях , где просто посидеть приятно и если обслуживание норм и официанты приятно выглядят , а не эта жирная шаболда . Даю от 10% и более.
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