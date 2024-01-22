Официантка возмущена тем, что ей не дали чаевые

Перевел, оплатил — лишнего не заплатил

Американская официантка выразила возмущение тем, что европейцы не дают чаевых

В Индии парень на спор съел 150 момо и умер

Взбешённый посетитель устроил пальбу в столичном баре Paulaner Brauhaus

В Лондоне сторонники Палестины разгромили еврейский ресторан

Мигрантка-уборщица стащила более 1,6 млн рублей у индонезийца в ресторане в центре Петербурга