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Мигрантка-уборщица стащила более 1,6 млн рублей у индонезийца в ресторане в центре Петербурга

Мигрантка-уборщица стащила более 1,6 млн рублей у индонезийца в ресторане в центре Петербурга

Автор:
07 октября 2023 11:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Петербург   деньги   кража   мигрантка   ресторан   уборщица   
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Гость Северной столицы оставил сумку на кресле. В ней лежала не только большая сумма, но и документы. Поэтому, заметив пропажу, он обратился в полицию.

Очень неприятная история произошла с 39-летним индонезийцем в Петербурге. Мужчина отдыхал ночью на 26 сентября в ресторане на Невском проспекте. Уходя, он оставил сумку с деньгами, документами и наушниками на кресле, а вернувшись, свои вещи не обнаружил. Тогда гость Северной столицы обратился в полицию. По его словам, ущерб составил более 1,6 млн рублей, поэтому правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.



Как оказалось, сумку индонезийца стащила 56-летняя мигрантка, которая работала в этом ресторане уборщицей. Ее задержали 4 октября. Как рассказала женщина на допросе, она нашла вещи мужчины, когда прибиралась, и решила оставить их себе.

- Нашла сумку. Открыла, а в ней деньги. Потом ушла домой. Деньги хотела отправить в Душанбе, - рассказала уборщица.


Помимо этого, женщина находится на территории России незаконно. Поэтому на нее составили административный протокол о нарушении правил проживания в стране.

Источник:

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Метки: Видео   Петербург   деньги   кража   мигрантка   ресторан   уборщица   
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hhwost Час назад
– Ты, старая ведьма, если когда еще поднимешь чужую вещь, в милицию ее сдавай, а за пазуху не прячь! (с)
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32k
Teodor 14 минут назад
Тупая, но, слава богу, нерасторопная... А успей она отправить их в Душанбе - хрен вернешь.
п.с. Или совсем дремучая - считала, что у неё вагон времени.
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18k
Shtoppi 43 минуты назад
я так понимаю, на родину они теперь, с отпечатком каблука на заднице, поедет только после отсидки за кражу или диаспора уже этот вопросик там порешала?
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