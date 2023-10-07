Мигрантка-уборщица стащила более 1,6 млн рублей у индонезийца в ресторане в центре Петербурга

Очень неприятная история произошла с 39-летним индонезийцем в Петербурге. Мужчина отдыхал ночью на 26 сентября в ресторане на Невском проспекте. Уходя, он оставил сумку с деньгами, документами и наушниками на кресле, а вернувшись, свои вещи не обнаружил. Тогда гость Северной столицы обратился в полицию. По его словам, ущерб составил более 1,6 млн рублей, поэтому правоохранители возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Как оказалось, сумку индонезийца стащила 56-летняя мигрантка, которая работала в этом ресторане уборщицей. Ее задержали 4 октября. Как рассказала женщина на допросе, она нашла вещи мужчины, когда прибиралась, и решила оставить их себе.