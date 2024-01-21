Украинскую теннисистку раскритиковали после рукопожатия с российской спортсменкой

После этого её жёстко раскритиковали, а отец 16- летней спортсменки извинился.

У Лизы еще нет опыта выступлений на таких больших турнирах, атмосфера здесь оказывает большое давление, с чем трудно справиться в начале карьеры. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала своё поведение. Она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате.

В России многих удивила такая реакция на то, что девочка соблюла правила спортивного этикета. Как заявила олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина:

Верю, что в скором времени мальчики и девочки будут жать друг другу руки. Я надеюсь, что хорошие человеческие отношения должны победить.

Наверное, самым громким скандалом с рукопожатием был случай с фехтовальщицей Ольгой Харлан. Она отказалась пожать руку нашей спортсменке Анне Смирновой и дело тогда дошло до разбирательства на уровне Международного Олимпийского Комитета.