Украинскую теннисистку раскритиковали после рукопожатия с российской спортсменкой

А её отец заявил, что дочь «не полностью контролировала своё поведение».
Елизавета Котляр впервые выступила на Открытом чемпионате Австралии и встретилась с россиянкой Владой Минчевой. После проигрыша, Елизавета пожала Владе руку, так все спортсмены благодарят соперника за игру.
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После этого её жёстко раскритиковали, а отец 16- летней спортсменки извинился.
У Лизы еще нет опыта выступлений на таких больших турнирах, атмосфера здесь оказывает большое давление, с чем трудно справиться в начале карьеры. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала своё поведение. Она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате.
В России многих удивила такая реакция на то, что девочка соблюла правила спортивного этикета. Как заявила олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина:
Верю, что в скором времени мальчики и девочки будут жать друг другу руки. Я надеюсь, что хорошие человеческие отношения должны победить.
Наверное, самым громким скандалом с рукопожатием был случай с фехтовальщицей Ольгой Харлан. Она отказалась пожать руку нашей спортсменке Анне Смирновой и дело тогда дошло до разбирательства на уровне Международного Олимпийского Комитета.
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И МОК постановил - фехтовальщикам можно не жать друг другу руки, а ограничиться приветствием на расстоянии.
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