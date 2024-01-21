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Украинскую теннисистку раскритиковали после рукопожатия с российской спортсменкой

Украинскую теннисистку раскритиковали после рукопожатия с российской спортсменкой

Автор:
21 января 2024 17:51
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Влада Минчева   Елизавета Котляр   рукопожатие   теннис   турнир   
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А её отец заявил, что дочь «не полностью контролировала своё поведение».

Елизавета Котляр впервые выступила на Открытом чемпионате Австралии и встретилась с россиянкой Владой Минчевой. После проигрыша, Елизавета пожала Владе руку, так все спортсмены благодарят соперника за игру.

После этого её жёстко раскритиковали, а отец 16- летней спортсменки извинился.

У Лизы еще нет опыта выступлений на таких больших турнирах, атмосфера здесь оказывает большое давление, с чем трудно справиться в начале карьеры. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала своё поведение. Она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате.

В России многих удивила такая реакция на то, что девочка соблюла правила спортивного этикета. Как заявила олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина:

Верю, что в скором времени мальчики и девочки будут жать друг другу руки. Я надеюсь, что хорошие человеческие отношения должны победить.

Наверное, самым громким скандалом с рукопожатием был случай с фехтовальщицей Ольгой Харлан. Она отказалась пожать руку нашей спортсменке Анне Смирновой и дело тогда дошло до разбирательства на уровне Международного Олимпийского Комитета.

И МОК постановил - фехтовальщикам можно не жать друг другу руки, а ограничиться приветствием на расстоянии.

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Метки: Видео   Влада Минчева   Елизавета Котляр   рукопожатие   теннис   турнир   
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16  комментариев
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391k
Алексей Час назад
в 404 горе вселенское.траур
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135k
parallax 4 минуты назад
Грёбаные бандеронацики.
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244
}|{ek@ 7 минут назад
А папа то еще тот......!чгендер
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5k
Дмитрий Круглов 10 минут назад
Когда в фильме т34 после поединка наш пожал руку фашистской мрази - это был скандал. А тут не вижу причин для скандала.
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40
Alex 10 минут назад
а может наоборот ,раз ее приветствовала украинка, нужно проверить российскую спортсменку, вдруг она не раскрытый иностранный агент...)))
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42k
Example 6.2.6 11 минут назад
Спорт же ж - вне политики. А тут ещё и дети играют, которым до этой войны - дела нет, в силу возраста и иных увлечений. Надеюсь они встретятся на этом же корте через год и снова пожмут друг другу руки, вне зависимости от того, кто одержит верх в поединке. Надо уметь уважать соперника. И даже проигрывать - надо уметь достойно.
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46k
Alex Ivanov 24 минуты назад
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14k
..: Атеист :.. 24 минуты назад
Да просто девчонки занимаются спортом без политики, вот и всё. Спорт это спорт.
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 44 минуты назад
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6k
Трям Час назад
Папа - мудак, хохлушку выйэбать!
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13k
Владимир Час назад
Укрофашисты съедят её, надо валить и папе тоже!
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68k
Андрей Час назад
Лизиному папеньке не извиняться надо бы, а думать, куда переезжать дочке - затравят её вна. Девушка молодая, на её психике оттопчутся нацисты: хорошо будет, ели только сломают психологически и заставят извиняться прилюдно и проклинать Россию и русских, а то могут здоровье ей повредить.
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6k
Alex Час назад
больные ублюдки
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August

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